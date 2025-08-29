Ταυτοποιήθηκαν τα θύματα του μακελειού στη Μινεσότα: Τα κίνητρα του δράστη

Η νέα τραγωδία αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη νομοθεσία περί οπλοκατοχής στις ΗΠΑ • Οι αρχές περιγράφουν την 23χρονη δράστη ως «εμμονική με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά».

Δύο παιδιά, 8 και 10 ετών, είναι τα θύματα της πολύνεκρης επίθεσης σε εκκλησία της Μινεάπολης, ενώ ακόμη 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 15 μαθητές.

Τα δύο θύματα έχουν ταυτοποιηθεί ως ο Φλέτσερ Μέρκελ, 8 ετών, και η Χάρπερ Μόισκι, 10 ετών. «Χθες, ένας δειλός αποφάσισε να μας στερήσει τον οκτάχρονο γιο μας», δήλωσε ο πατέρας του Φλέτσερ, Τζέσι Μέρκελ. «Δεν θα μπορέσουμε ποτέ ξανά να τον κρατήσουμε, να του μιλήσουμε, να παίξουμε μαζί του. Θέλω να τον θυμάστε για το παιδί που ήταν, όχι για τον τρόπο που χάθηκε», πρόσθεσε.

Οι γονείς της Χάρπερ, Μάικλ Μόισκι και Τζάκι Φλάβιν, μίλησαν για «ένα φωτεινό, χαρούμενο κορίτσι, που σκόρπιζε γέλιο και καλοσύνη σε όποιον τη γνώριζε». Η μικρότερη αδελφή της «λάτρευε τη μεγάλη της αδελφή και τώρα θρηνεί μια απώλεια αδιανόητη». «Καμία οικογένεια δεν πρέπει να βιώνει τέτοιο πόνο», τόνισαν.

Ανοίγει η συζήτηση για την οπλοκατοχή

Οι συγγενείς των θυμάτων κάλεσαν για δράση ενάντια στην ένοπλη βία.

Τα όπλα που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ είναι περισσότερα από τους κατοίκους της χώρας και το ποσοστό θνησιμότητας από πυροβόλα όπλα είναι το υψηλότερο που καταγράφεται μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Φέτος έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 287 επιθέσεις με πυροβόλα όπλα στις οποίες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, ζήτησε αυστηρότερα μέτρα: «Δεν μιλάμε για το κυνηγετικό όπλο του πατέρα σας, αλλά για επιθετικά όπλα που έχουν σχεδιαστεί για να σκοτώνουν ανθρώπους». Η πόλη θρηνεί δύο αθώα παιδιά, ενώ η τραγωδία αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη νομοθεσία περί οπλοκατοχής στις ΗΠΑ.

Τα κίνητρα του δράστη

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Μινεάπολης Μπράιαν Ο’ Χάρα, η δράστης της επίθεσης Ρόμπιν Γουέστμαν δεν φαίνεται να είχε συγκεκριμένο κίνητρο, ωστόσο περιγράφεται ως ένα άτομο που «φαίνεται να μας μισούσε όλους».

«Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η δράστης ήθελε να σκοτώσει παιδιά», πρόσθεσε.

Η 23χρονη Ρόμπιν Γουέστμαν ως μαθήτρια φοιτούσε στο σχολείο που ανήκει στην εκκλησία, ενώ η μητέρα της εργαζόταν στο παρελθόν εκεί.

Η Γουέστμαν πλησίασε από το πλάι την εκκλησία και πυροβόλησε δεκάδες φορές από τα παράθυρα χρησιμοποιώντας τρία όπλα. Η αστυνομία εντόπισε στο σημείο και ένα καπνογόνο. Αυτοκτόνησε επί τόπου.

Η 23χρονη είχε γράψει «εκατοντάδες σελίδες» στις οποίες εξέφραζε «το μίσος της προς πολλές ομάδες τους μαύρους, τους Μεξικανούς, τους χριστιανούς, τους εβραίους», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας της Μινεσότα Τζο Τόμσον.

Εντοπίστηκε και ένα μήνυμα με το οποίο ζητούσε να δολοφονηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η δράστης είχε είδωλα μερικούς από τους πιο διαβόητους δολοφόνους στην ιστορία της χώρας μας» και αλλού, πρόσθεσε ο Τόμσον.