Μακελειό στη Μινεσότα: Νεκρά παιδιά από πυρά σε καθολικό σχολείο

Σκοτώθηκαν δύο μικρά παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών, ενώ άλλα δύο παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σκηνές πανικού εξελίχθηκαν στη Μινεσότα των ΗΠΑ, σε καθολικό σχολείο της περιοχής. Όπως δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν (μεταξύ των οποίων και ο δράστης) και 17 τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου που άρχισε να πυροβολεί κατά όσων βρίσκονταν εκεί.

Σημειώνεται ότι από τα πυρά του δράστη σκοτώθηκαν δύο μικρά παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών, ενώ άλλα δύο παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Από τους 17 τραυματίες, οι 14 είναι παιδιά.

Το περιστατικό ξεκίνησε στις 8.30 το πρωί (ώρα Αμερικής). Σύμφωνα με μάρτυρες, υπάρχει καταιγισμός πυροβολισμών. Ο δράστης πυροβόλησε με τουφέκι από τα παράθυρα του κτιρίου του σχολείου. Έφερε μαζί του και άλλα όπλα. Ο δράστης αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας.

Δεν είναι σαφές αν η ένοπλη επίθεση είχε ως στόχο την καθημερινή λειτουργία στην εκκλησία ή συγκεκριμένα το σχολείο. Στο σημείο έσπευσαν, εκτός από αστυνομικές δυνάμεις και ιατρικό προσωπικό.

🚨#BREAKING: Huge police presence outside a Catholic Church in Minneapolis, MN. Reports of multiple critical injuries and several de*ths. The church also houses a K-8 school.



Authorities have shut down nearby roads and ramps. The scene is flooded with law enforcement

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα. «Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X. «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε.