Ο Τραμπ άρχισε τα τηλέφωνα 

Με τα αποτελέσματα της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα να παραμένουν ακόμη θολά, ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε τις επαφές με ηγέτες, έπειτα από το ιστορικό ραντεβού.

Όπως ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και με ηγέτες από χώρες του ΝΑΤΟ, χωρίς, ωστόσο, να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Λίγο μετά τις 9.30 (ώρα Ελλάδας) το αεροσκάφος του προέδρου προσγειώθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Τραμπ, εμφανώς καταβεβλημένο, να αποχωρεί χωρίς να κάνει περαιτέρω δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

Την ώρα που, όπως επιβεβαιώνει και το Κρεμλίνο, το θέμα μιας ενδεχόμενης τριμερούς με την παρουσία Ζελένσκι δεν συζητήθηκε στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Fox News ότι δεν εξετάζει στην παρούσα φάση την πιθανότητα να υπάρξουν επιπλέον κυρώσεις προς τη Ρωσία.

«Λοιπόν, λόγω όσων συνέβησαν σήμερα, νομίζω πως δεν χρειάζεται να το σκεφτώ αυτό τώρα», δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση του Fox News.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους σήμερα το πρωί μετά την συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία διήρκεσε μια ώρα και σε αυτήν μετείχαν κι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, όπως και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, προστίθεται στην ανακοίνωση.