Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
24.1° 22.2°
3 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.9° 19.3°
5 BF
43%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
21°C
22.0° 21.0°
2 BF
69%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
67%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
73%
Βέροια
Αίθριος καιρός
21°C
21.5° 21.5°
0 BF
50%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
3 BF
39%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
22°C
21.7° 21.7°
2 BF
62%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.2°
4 BF
60%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.0° 19.3°
1 BF
69%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
3 BF
56%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.7° 19.9°
2 BF
43%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
0 BF
68%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
37%
Λαμία
Αίθριος καιρός
23°C
23.8° 19.5°
2 BF
49%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 22.8°
3 BF
60%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.3° 22.8°
2 BF
40%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.3°
3 BF
59%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
20°C
20.3° 20.3°
3 BF
58%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
18°C
18.0° 18.0°
0 BF
57%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
Phillipines_1020
Ap Photo

Στις Φιλιππίνες μετρούν τις πληγές τους από τους διαδοχικούς φονικούς σεισμούς

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn.gr
Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον οκτώ νεκρούς ανθρώπους.

Επιζήσαντες των δυο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τις νότιες Φιλιππίνες χθες Παρασκευή ξύπνησαν παραζαλισμένοι σήμερα, ανάμεσα σε συντρίμμια, καθώς συνεχίζονται οι μετασεισμικές δονήσεις — ήταν εκατοντάδες μέσα σε μερικές ώρες.

Πολλοί κάτοικοι στις ακτές της νήσου Μιντανάο πέρασαν τη νύχτα έξω, εξαιτίας του φόβου πως θα θάβονταν αν κατέρρεαν κτίσματα, εξαιτίας μετασεισμών, έπειτα από τους δυο σεισμούς, 7,4 και 6,7 βαθμών, που σημειώθηκαν στον θαλάσσιο χώρο χθες.

Οι αρχές των Φιλιππίνων κάνουν λόγο για οκτώ νεκρούς και λένε πως ακόμη αποτιμούν την έκταση των ζημιών.

Στον δήμο Μανάι, κάτοικοι καθάριζαν το πρωί τα συντρίμμια κτιρίων.

Το μικρό σπίτι μας και το μικρό κατάστημά μας καταστράφηκαν», εξήγησε στο AFP ο Βεν Λουπογκάν, ο οποίος ζει στην πόλη. «Δεν έχουμε πουθενά να κοιμηθούμε. Δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν έχουμε τίποτα να φάμε», είπε.

Ήδη ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,9 βαθμών, είχε πλήξει το νησί Τσεμπού των Φιλιππίνων στα τέλη Σεπτεμβρίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε 75 ανθρώπους και καταστρέφοντας κάπου 72.000 οικήματα.

Οι περισσότεροι κάτοικοι της Μανάι κοιμήθηκαν όπου βρήκαν – σε σκηνές, κάτω από λινάτσες, σε αιώρες, στα αυτοκίνητά τους, ή στρώματα που απόθεσαν σε πεζοδρόμια – καθώς μετασεισμοί συνέχιζαν να ταρακουνάνε την περιοχή 1,8 εκατομμυρίων κατοίκων.

Στο κρατικό νοσοκομείο της Μανάι, που υπέστη σοβαρές ζημιές, ασθενείς περίμεναν να τους προσφερθούν φροντίδες σε φορεία και κρεβάτια που είχαν μεταφερθεί σε εξωτερικούς χώρους. Μηχανικοί εκτίμησαν χθες πως το κτίριο υπέστη δομική ζημιά, η χρήση του είναι επικίνδυνη.

Σε μικρή απόσταση, έμποροι μάζευαν σπασμένα γυαλιά και τοποθετούσαν ξανά προϊόντα σε ράφια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Βίλμα Λαγκνάγιο προσπαθούσε βιαστικά να μαζέψει ρούχα κι άλλα αντικείμενα από το σπίτι της, που κατέρρευσε. «Η ανοικοδόμηση (του σπιτιού) θα είναι δύσκολη (...) Τα χρήματα είναι πρόβλημα», είπε.

Το σεισμολογικό και ηφαιστειολογικό ινστιτούτο των Φιλιππίνων κατέγραψε πάνω από 800 μετασεισμικές δονήσεις μετά τον κύριο σεισμό στο Μιντανάο. Η μετασεισμική δραστηριότητα εκτιμάται πως μπορεί να συνεχιστεί για εβδομάδες.

Αισθητοί σεισμοί καταγράφονται σχεδόν καθημερινά στις Φιλιππίνες, αρχιπέλαγος πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, περιοχή με εξαιρετικά έντονη σεισμικότητα που εκτείνεται από τη νοτιοανατολική Ασία ως την Ιαπωνία, περνώντας από τη λεκάνη του ωκεανού και τις δυτικές ακτές της αμερικανικής ηπείρου, από τον βορρά μέχρι τον νότο.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Στις Φιλιππίνες μετρούν τις πληγές τους από τους διαδοχικούς φονικούς σεισμούς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual