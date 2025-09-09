Αθήνα, 26°C
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου, 2025
Εντείνονται τα επεισόδια στο Νεπάλ - Κάηκε ζωντανή σύζυγος πρώην πρωθυπουργού

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn.gr
Έχουν πυρποληθεί υπουργικές κατοικίες και κομματικά γραφεία, με κάποιους αγνώστους να επιδίδονται σε πλιάτσικο.

Όλο και πιο επιθετικό χαρακτήρα παίρνουν οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ, με τους πολίτες να ζητούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της οικονομικής κρίσης, ενώ κατά τη διάρκεια των ταραχών η σύζυγος πρώην πρωθυπουργού που κάηκε ζωντανή. Διαδηλωτές έφτασαν στο σπίτι του πρώην πρωθυπουργού Τζαλανάθ Κανάλ και το πυρπόλησαν. Εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα η σύζυγός του Ραμπί Λατζμί-Τσιτρακάρ η οποία κάηκε ζωντανή, παρά τις προσπάθειες να την απεγκλωβίσουν.

Έχουν πυρποληθεί υπουργικές κατοικίες και κομματικά γραφεία, με κάποιους αγνώστους να επιδίδονται σε πλιάτσικο. Η αστυνομία αντιμετωπίζει με χρήση βίας τις διαδηλώσεις, ενώ ο στρατός είναι σε εγρήγορση, με την πολιτική του ηγεσία να εξετάζει όλα τα σενάρια, καθώς κινδυνεύει τα χάσει τη θέση της και συγχρόνως τα εισοδήματά της.

