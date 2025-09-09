Εντείνονται τα επεισόδια στο Νεπάλ - Κάηκε ζωντανή σύζυγος πρώην πρωθυπουργού

Όλο και πιο επιθετικό χαρακτήρα παίρνουν οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ, με τους πολίτες να ζητούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της οικονομικής κρίσης, ενώ κατά τη διάρκεια των ταραχών η σύζυγος πρώην πρωθυπουργού που κάηκε ζωντανή. Διαδηλωτές έφτασαν στο σπίτι του πρώην πρωθυπουργού Τζαλανάθ Κανάλ και το πυρπόλησαν. Εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα η σύζυγός του Ραμπί Λατζμί-Τσιτρακάρ η οποία κάηκε ζωντανή, παρά τις προσπάθειες να την απεγκλωβίσουν.
Έχουν πυρποληθεί υπουργικές κατοικίες και κομματικά γραφεία, με κάποιους αγνώστους να επιδίδονται σε πλιάτσικο. Η αστυνομία αντιμετωπίζει με χρήση βίας τις διαδηλώσεις, ενώ ο στρατός είναι σε εγρήγορση, με την πολιτική του ηγεσία να εξετάζει όλα τα σενάρια, καθώς κινδυνεύει τα χάσει τη θέση της και συγχρόνως τα εισοδήματά της.
Protesters torch ex-PM Khanal’s home; his wife burnt alive. Nepal’s unrest escalates into chaos. pic.twitter.com/ew4vOjy3fU— geo politics (@GPoliticshub) September 9, 2025
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας