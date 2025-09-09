Πλημμύρισαν αντικυβερνητική οργή οι δρόμοι του Νεπάλ

Οργισμένο το πλήθος παρά την παραίτηση του πρωθυπουργού της χώρας. ● Καταστροφές, φωτιά και εισβολές σε έδρες και σπίτια πολιτικών. ● Σε μια έκρηξη οργής, διαδηλωτές λίντσαραν τον 65χρονο αντιπρόεδρο της χώρας και υπουργό Οικονομικών Μπισνού Παουντέλ και τον περιέφεραν γυμνό στο δρόμο.

Σε κατάσταση χάους βρίσκεται τις τελευταίες ώρες το Κατμαντού και το σύνολο του Νεπάλ, καθώς εκατομμύρια πολίτες διαμαρτύρονται ενάντια στην -έκπτωτη πλέον- κυβέρνηση και έχουν κατακλύσει τους δρόμους, ενώ προχωρούν και σε καταστροφές, σε τοποθεσίες – κρίσιμους πολιτικούς στόχους. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια, αστυνομικά τμήματα και σπίτια πολιτικών καθώς οι αναταραχές συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα, ακόμη και μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Χάτζα Σαρμά-Όλι και την άρση των περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες έβαλαν φωτιά στο σπίτι του Σάρμα-Όλι και έριξαν έπιπλα για να τροφοδοτήσουν τις φλόγες, ενώ έσπασαν παράθυρα με πέτρες και τούβλα.

Σε μια ακόμα έκρηξη οργής, διαδηλωτές λίντσαραν τον 65χρονο αντιπρόεδρο της χώρας και υπουργό Οικονομικών Μπισνού Παουντέλ και τον περιέφεραν γυμνό στο δρόμο. Οι πληροφορίες διαφέρουν για το πώς εντοπίστηκε (κάποιοι λένε ότι τον βρήκαν σπίτι του, άλλοι πως τον έπιασαν ενώ προσπαθούσε να κρυφτεί), όπως έγραψε το NDTV WORLD. Με βάση τα βίντεο, οι διαδηλωτές περικύκλωσαν τον αντιπρόεδρο και ξεκίνησαν να τον κλωτσάνε, σαν να ανταλλάσουν πάσες αν έπαιζαν ποδόσφαιρο. Στη συνέχεια, τού φόρεσαν κουκούλα και τον κυνήγησαν γυμνό σε ποτάμι, με τον ίδιο να ουρλιάζει και τον κόσμο να γελά. Έπειτα, τον έπιασαν και τον περιέφεραν γυμνό στην πρωτεύουσα Κατμαντού, με την τύχη του έκτοτε να αγνοείται.

Big Breaking 🚨

This is the condition of Nepal's Finance Minister Bishnu Paudel.#NepalProtests pic.twitter.com/vHgU4AzGyE — Voice of Hindus (@Warlock_Shubh) September 9, 2025

«Η κυβέρνηση έπεσε, οι νέοι νίκησαν και πήραν τον έλεγχο της χώρας» δήλωσε ένας διαδηλωτής, ο Σουντάν Γκούρουνγκ, «το μέλλον μας ανήκει». Σύμφωνα με το Reuters, νεαροί εισήλθαν στο συγκρότημα του Κοινοβουλίου με το άκουσμα των νέων για την παραίτηση του πρωθυπουργού, υψώνοντας τα χέρια στον αέρα και φωνάζοντας συνθήματα, καθώς καπνός αναδυόταν από τμήματα του κτηρίου. «Νικήσαμε» έγραψε ένας διαδηλωτής με τεράστια πορτοκαλί γράμματα σε έναν τοίχο του κτηρίου του κοινοβουλίου, ενώ ένας άλλος εκεί κοντά έκανε το σήμα της νίκης με τα δάχτυλά του. Οι δυνάμεις ασφαλείας δεν επενέβησαν ούτε προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν βία, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Manifestantes irrumpen en la sede del Partido Comunista de Nepal y quitan la bandera del martillo y la hoz. pic.twitter.com/qQQ1nt6ZJ7 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 9, 2025

Διαφθορά, διαμαρτυρίες, φίμωση και χάος

Οπως είναι γνωστό, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν στο Κατμαντού κατά την βίαιη καταστολή εκδηλώσεων διαμαρτυρίας με αφορμή το μπλοκάρισμα των κοινωνικών δικτύων που μετατράπηκε σε μαζική διαμαρτυρία κατά του αυταρχισμού και της διαφθοράς της κυβέρνησης.

Eurokinissi

Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρέμβει όταν πλήθος χιλιάδων διαδηλωτών πλησίασε στο κοινοβούλιο και ορισμένοι προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό που είχε δημιουργηθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας στην περίμετρο του κτιρίου. Το υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνολογιών της Ενημέρωσης είχε ανακοινώσει την Πέμπτη τον αποκλεισμό 26 κοινωνικών δικτύων, ανάμεσά τους οι πλατφόρμες Facebook, Youtube, X και Linkedin, διότι δεν είχαν ολοκληρώσει την διαδικασία αδειοδότησής τους εντός των προθεσμιών.

Eurokinissi

Τη Δευτέρα το βράδυ, έπειτα από μία ημέρα βίαιων διαδηλώσεων, ο επικεφαλής της κυβέρνησης διέταξε την επάνοσο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την έναρξη «ανεξάρτητης» έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά του πλήθους. Την Τρίτη ο Όλι ανακοίνωσε την παραίτησή του. «Υπέβαλα την παραίτησή μου σήμερα από τα καθήκοντά μου ως πρωθυπουργού [...] προκειμένου να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική λύση και επίλυση των προβλημάτων», δήλωσε ο 73χρονος Όλι, σε επιστολή που απηύθυνε προς τον πρόεδρο και που μεταδόθηκε από τον Τύπο.