Θρήνος και απελπισία στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί από τον σεισμό

Τουλάχιστον 800 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 2.700 έχουν τραυματιστεί από τον σεισμό των 6 ρίχτερ που συγκλόνισε το ανατολικό Αφγανιστάν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ενώ στη χώρα έχουν καταγραφεί ακόμα πέντε ισχυροί μετασεισμοί.

More than 600 people are dead after a magnitude 6.0 earthquake hits eastern Afghanistan. #Afghanistan #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/m9GyzjwI48 — Afshin Ismaeli (@Afshin_Ismaeli) September 1, 2025

Σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού και καταγραφής ζημιών σε απομακρυσμένα χωριά και οικισμούς, όπου πολλά σπίτια είναι κατασκευασμένα με υλικά που δεν αντέχουν σε σεισμούς.

Ανακοινώνοντας τον νέο απολογισμό στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Καμπούλ, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ διευκρίνισε ότι 800 νεκροί και 2.500 τραυματίες έχουν καταγραφεί μόνο στην επαρχία Κουνάρ.

🚨⚡️Footage from Afghanistan’s 6.0 quake shows victims airlifted as rescue ops expand. Initial toll: 250 dead, 500 injured in Nangarhar near Pakistan border. pic.twitter.com/1dVDyY3J7S — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 1, 2025

Άλλοι 12 νεκροί και 255 τραυματίες έχουν εντοπιστεί στη γειτονική επαρχία Νανγκαρχάρ, όπου βρισκόταν και το επίκεντρο του σεισμού ο οποίος είχε εστιακό βάθος μόλις 8 χιλιόμετρα.

Δεκάδες σπίτια βρίσκονται «κάτω από τα ερείπια», ανέφεραν πολλαπλές πηγές από την κυβέρνηση, ενώ αξιωματούχοι έχουν καλέσει ανθρωπιστικές οργανώσεις να βοηθήσουν στην προσπάθεια διάσωσης σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, καθώς ορισμένες είναι προσβάσιμες μόνο αεροπορικώς λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών.

Η νέα αυτή φυσική καταστροφή θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο Αφγανιστάν, το οποίο είναι αντιμέτωπο με ανθρωπιστική κρίση λόγω της μεγάλης μείωσης της διεθνούς βοήθειας και της απέλασης πολλών Αφγανών μεταναστών από τις γειτονικές χώρες.

«Οι αριθμοί από μόνο λίγες κλινικές δείχνουν ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και δεκάδες έχουν σκοτωθεί», είχε επισημάνει νωρίτερα ο Σαραφάτ Ζαμάν εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, αν και είχε προειδοποιήσει ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι μεγαλύτερος. Εικόνες από το Reuters Television έδειχναν ελικόπτερα να μεταβαίνουν στις πληγείσες περιοχές, ενώ κάτοικοι βοηθούσαν στρατιώτες και γιατρούς να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα.

Ισοπεδώθηκαν ολόκληρα χωριά

Τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα, πρόσθεσε το υπουργείο Υγείας.

Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, στα σύνορα με το Πακιστάν, όπου τα σπίτια που είναι κατασκευασμένα από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν λόγω του σεισμού.

#BREAKING



At least 622 people killed in Afghanistan earthquake



6.0 magnitude earthquake struck eastern #Afghanistan near Jalalabad late Sunday



Entire villages in Kunar province destroyed. Officials warn the toll may rise as rescue teams reach remote areas… pic.twitter.com/XecM17Enxc — Nabila Jamal (@nabilajamal_) September 1, 2025

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από τη Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη σεισμική δόνηση από την Καμπούλ, όπου μετέδωσαν πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, ως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.