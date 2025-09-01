Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς από τον μεγάλο σεισμό στο Αφγανιστάν

Σεισμός 6 Ρίχτερ, πάνω από 600 νεκροί και 1.500 τραυματίες • Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς τα συνεργεία διάσωσης δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές λόγω κατολισθήσεων.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις πρώτες ώρες της Δευτέρας την περιοχή της Τζαλαλαμπάντ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και φόβους για εκατοντάδες νεκρούς, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε περί τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, σε ορεινή και απομονωμένη περιοχή, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των διασωστικών συνεργείων και την εκτίμηση της πραγματικής έκτασης της καταστροφής.

Prayers for Afghanistan after a major earthquake hits Kunar. pic.twitter.com/cbdteIJBHZ — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο σεισμός στο ανατολικό Αφγανιστάν σκότωσε τουλάχιστον 622 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 1.500 άλλους. Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς τα συνεργεία διάσωσης δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τις περιοχές εξαιτίας των κατολισθήσεων.

Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού και καταγραφής ζημιών σε απομακρυσμένα χωριά και οικισμούς, όπου πολλά σπίτια είναι κατασκευασμένα με υλικά που δεν αντέχουν σε σεισμούς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών ή τραυματιών, ενώ ορισμένες ανεπιβεβαίωτες τοπικές πηγές κάνουν λόγο για δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια και θαμμένους κατοίκους κάτω από τα ερείπια.

Νωρίτερα, οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 30 νεκρούς σε ένα μόνο χωριό, σύμφωνα με το υγειονομικό, ανέφερε το υπουργείο, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχουν ακόμη δοθεί ακριβή στοιχεία για τα θύματα.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό βάθος –8 χιλιομέτρων–, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS). Το γερμανικό κέντρο έρευνας γεωεπιστημών (GFZ) από την πλευρά του υπολόγισε επίσης ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 βαθμοί, εκτιμώντας πως το εστιακό βάθος ήταν ελαφρά μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα.

افغانستان:



حالیہ زلزلے کے باعث افغانستان کے صوبے کونڑ میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوگئے اور کثیر مقدار میں زخمی ۔

بعض ذرائع کے مطابق پورے گاؤں ملبے تلے دب گیا 💔😭

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ ‌أَنْ ‌أُغْتَالَ ‌مِنْ ‌تَحْتِيْ#Kunar #earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/UVN8w5004z — مومند Sana ullah (@ISullahMMD) August 31, 2025

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη σεισμική δόνηση από την Καμπούλ, όπου μετέδωσαν πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, ως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στην οποία τέμνονται στο υπέδαφος η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.

Τον Οκτώβριο του 2023, ένας σεισμός στην δυτική επαρχία Χεράτ του Αφγανιστάν σκότωσε τουλάχιστον 2.400 άτομα.