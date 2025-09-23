Επίθεση Τραμπ στον ΟΗΕ, «όχι» στην αναγνώριση της Παλαιστίνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε ξανά τα fake news πως δήθεν «τερμάτισε επτά πολέμους» χωρίς να τον βοηθήσουν τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία παρουσίασε ως σχεδόν... άχρηστα. ● Κατηγόρησε όσους αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος ως υποστηρικτές των φρικαλεοτήτων της Χαμάς. ● Αποκάλεσε «απάτη» την κλιματική κρίση και προχώρησε σε ρατσιστικό παραλήρημα υπερηφανευόμενος για τις χιλιάδες απελάσεις και φυλακίσεις μεταναστών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε την Τρίτη στην εν εξελίξει Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, μετά την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από αρκετές χώρες τις τελευταίες ημέρες, και την αντίθεση των ΗΠΑ σε μια τέτοια διπλωματική κίνηση.

Αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε «ότι έχουν περάσει έξι χρόνια από την τελευταία του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη» και κατηγόρησε τον προκάτοχό του για μια σειρά επαναλαμβανόμενων «καταστροφών».

Επανέλαβε τα fake news περί «τερματισμού επτά πολέμων»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική απέναντι στον ΟΗΕ λέγοντας: «Δεν έλαβα ποτέ καν τηλεφώνημα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που να προσφέρεται να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Το μόνο που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη ήταν μια κυλιόμενη σκάλα που, καθώς ανέβαινε, σταμάτησε στη μέση, Αν η Πρώτη Κυρία δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, θα είχε πέσει. Αλλά είμαστε σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, και οι δύο είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, και μετά το τηλεοπτικό υποβολέα δεν λειτούργησε, αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη. Κανένας άλλος πρόεδρος δεν έχει κάνει ποτέ κάτι παρόμοιο. Ο ΟΗΕ «δεν προσπάθησε καν να βοηθήσει» σε καμία από αυτές τις συγκρούσεις. Ο ΟΗΕ δεν ήταν εκεί για εμάς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των πολέμων που έχω λύσει. Ποιος είναι ο σκοπός των Ηνωμένων Εθνών; Δεν πλησιάζει καν στο να αξιοποιήσει το δυναμικό του… είναι κενά λόγια, και τα κενά λόγια δεν λύνουν τους πολέμους», λέει ο Τραμπ.

«Ανταμείβετε τις φρικαλεότητες της Χαμάς»

Ο Τραμπ τόνισε ότι έχει εμπλακεί στις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και ότι τα διαπραγματευόμενα μέρη «πρέπει να το πετύχουν». Ανέφερε ότι αρκετές ισχυρές χώρες έχουν αναγνωρίσει τα τελευταία ημέρες το παλαιστινιακό κράτος και είπε ότι «αυτό θα ήταν ανταμοιβή» για τις φρικαλεότητες της Χαμάς. «Αντί να υποκύψουν στις απαιτήσεις της Χαμάς για λύτρα, όσοι θέλουν την ειρήνη πρέπει να ενωθούν σε ένα μήνυμα: να απελευθερωθούν τώρα οι όμηροι». Αυτή η δήλωση προκάλεσε χειροκροτήματα στην αίθουσα.

Ευθεία αμφισβήτηση της κλιματικής κρίσης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε λέγοντας ότι «η μεγαλύτερη απάτη στον κόσμο είναι η κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει καμία από τις προβλέψεις για τον πλανήτη που να έχει επιβεβαιωθεί. Είναι ένα επικίνδυνο αφήγημα η λεγόμενη "πράσινη απάτη", εφευρέθηκε από απατεώνες που σέρνουν χώρες ολόκληρες στην χρεοκοπία και την αποτυχία. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι άλλη μια έκφραση αυτής της απάτης.

«Οι ΑΠΕ είναι η πιο ακριβή και χαμηλής ποιότητας ενέργεια που υπάρχει, είναι ένα αστείο…», είπε και προσέθεσε ότι «ακόμη και η Κίνα που έχει επενδύσει τεράστια ποσά σε ανεμογεννήτριες χρησιμοποιεί άνθρακα και πετρέλαιο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην Γερμανία που ενώ είχε χαράξει πορεία στην "πράσινη" ενέργεια κατανόησε γρήγορα τον κίνδυνο και δεν χρεοκόπησε». Ο Τραμπ κατηγόρησε τους περιβαλλοντολόγους ότι θέλουν να «σκοτώσουν όλες τις αγελάδες» και είπε πως η επιστημονική συναίνεση για την κλιματική αλλαγή «δημιουργήθηκε από ηλίθιους ανθρώπους», καταλήγοντας: «Αν δεν ξεφύγετε από αυτή την πράσινη απάτη, οι χώρες σας θα καταστραφούν».

Αντιμεταναστευτικό κρεσέντο

Ο Τραμπ σχολίασε την μετανάστευση λέγοντας: «Οι χώρες σας καταστρέφονται». Είπε ότι τα Ηνωμένα Έθνη «όχι μόνο δεν λύνουν τα προβλήματα που πρέπει, αλλά πολύ συχνά δημιουργούν νέα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε» και ότι το καλύτερο παράδειγμα είναι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, την οποία περιγράφει ως «το νούμερο ένα πολιτικό ζήτημα της εποχής μας». «Είναι ανεξέλεγκτη, οι χώρες σας καταστρέφονται», λέει. «Τα Ηνωμένα Έθνη χρηματοδοτούν μια επίθεση εναντίον των δυτικών χωρών και των συνόρων τους».

«Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά εμείς πρέπει να τα απομακρύνουμε. Ο ΟΗΕ παρείχε επίσης τροφή, στέγη, μεταφορά και χρεωστικές κάρτες σε παράνομους μετανάστες». Συνέχισε λέγοντας ότι ο ΟΗΕ «υποτίθεται ότι πρέπει να σταματά τις εισβολές, όχι να τις δημιουργεί και να τις χρηματοδοτεί. Έχουμε επαναβεβαιώσει ότι η Αμερική ανήκει στον αμερικανικό λαό και παροτρύνω όλες τις χώρες να λάβουν τη δική τους θέση για την υπεράσπιση των πολιτών τους. Πρέπει να το κάνετε αυτό γιατί το βλέπω, δεν αναφέρω ονόματα, το βλέπω και θα μπορούσα να καλέσω τον καθένα από αυτούς». Στράφηκε συγκεκριμένα ενάντια στην Ευρώπη και είπε ότι βρίσκεται σε «σοβαρή δυσχέρεια».

Για το Ουκρανικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Επανέλαβε το αίτημά του προς τις χώρες του ΝΑΤΟ ώστε να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία και είπε: «Δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνουν. Αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, ενώ ταυτόχρονα πολεμούν τη Ρωσία. Είναι ντροπιαστικό για αυτούς».

Σημείωσε ότι έμαθε για αυτή την «αδικαιολόγητη» στάση, μόλις πριν από δύο εβδομάδες και κατηγόρησε την Ινδία και την Κίνα ότι είναι οι «κύριοι χρηματοδότες» του πολέμου, αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο.