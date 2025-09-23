Το μπαράζ αναγνωρίσεων της Παλαιστίνης και ο ρόλος του Τραμπ

Κινήσεις υψηλού συμβολισμού, χωρίς ιδιαίτερο αντίκρισμα • Η αντίδραση Τραμπ στις αναγνωρίσεις, οι απειλές Νετανιάχου και η Ευρώπη που δεν έχει κοινό βηματισμό.

Την διπλωματική απομόνωση, εάν αυτό είναι πρακτικά εφικτό, των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο θέμα της Παλαιστίνης αναμένεται να επιβεβαιώσει και με την ομιλία του στον ΟΗΕ, σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο πολλαπλών ανακοινώσεων αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

Θα στείλει… μήνυμα στα άλλα κράτη

Η αμερικανική πολιτική σκηνή είναι παραδοσιακά αντίθετη με μια αναγνώριση παλαιστινιακού κράτος, όμως ο τωρινός πρόεδρος έχει πάει σε άλλο επίπεδο τη στήριξη της Ουάσινγκτον στο Τελ Αβίβ και μάλιστα εν μέσω γενοκτονίας. Ήδη σχολιάζοντας τις αναγνωρίσεις παλαιστινιακού κράτους ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, έκανε λόγο για ανταμοιβή στη Χαμάς.

Όπως έγινε, μάλιστα, γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται σήμερα να «τραβήξει το αυτί» σε όσους αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος, λέγοντας ότι οι ενέργειες αυτές είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες», προτού παρουσιάσει το δικό του σχέδιο για τερματισμό του πολέμου και ειρήνευση.

Οι ΗΠΑ, εξάλλου, έχουν απειλήσει με πιθανές επιπτώσεις όσες χώρες λαμβάνουν μέτρα εις βάρος του Ισραήλ.

Υψηλός συμβολισμός, χωρίς ιδιαίτερο αντίκρισμα

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί, πως εάν σε κάτι έχει δίκιο ο ανερμάτιστος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο άνθρωπος, δηλαδή, που πίσω από τη γενοκτονία βλέπει ευκαιρία για μπίζνες και κατασκευή της «Ριβιέρας της Μέσης Ανατολής» στη Λωρίδα της Γάζας, είναι πως πρακτικά οι αναγνωρίσεις παλαιστινιακού κράτους δεν αναμένεται να έχουν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους Παλαιστίνιους που είναι αντιμέτωποι με εκτοπισμό, ακόμη και αφανισμό από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το μπαράζ ανακοινώσεων, πάντως, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο έστω σε διπλωματικό και συμβολικό επίπεδο.

Χθες ήταν η σειρά της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώσουν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, με τις αποφάσεις των δύο αυτών κρατών να έχουν τη δική τους σημασία.

Η πιο ακροδεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, καθώς συνεχίζει τις γενοκτονικές επιχειρήσεις στη Γάζα και την προσπάθεια εθνοκάθαρσης στη Δυτική Όχθη.

«Πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη», δήλωσε ο Μακρόν στην έναρξη της χθεσινής συνόδου.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την ίδια τη δυνατότητα μιας λύσης δύο κρατών, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια», τόνισε προτού ανακοινώσει την αναγνώριση από το Παρίσι ενός παλαιστινιακού κράτους, προκαλώντας το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ήταν μεταξύ των ομιλητών της συνόδου.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, η κυβέρνηση του οποίου αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος το 2024, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από διάφορες χώρες τον τελευταίο καιρό είναι πολύ σημαντική.

«Έχουμε δύο χώρες (μόνιμα μέλη) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη Βρετανία και τη Γαλλία, που αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης και κατά δεύτερον στη δυτική κοινωνία (….) υπάρχει σήμερα μια μεγάλη πλειοψηφία χωρών που ήδη αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος», εξήγησε.

Ο Μακρόν παρουσίασε το πλαίσιο για μια ανανεωμένη Παλαιστινιακή Αρχή η οποία θα πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, ωστόσο ανέφερε την επίτευξη εκεχειρίας με το Ισραήλ και την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς ως προϋποθέσεις για τη λειτουργία γαλλικής πρεσβείας στην Παλαιστίνη.

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Βέλγιο και το Μονακό ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, ότι αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Συνολικά περισσότερα από τα τρία τέταρτα των 193 χωρών μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Η Παλαιστίνη στον ΟΗΕ

«Καλούμε όσους δεν το έχουν πράξει ακόμη, να το κάνουν», δήλωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς μιλώντας στη σύνοδο μέσω βιντεοσύνδεσης, καθώς οι ΗΠΑ δεν του παρείχαν βίζα για να μπορέσει να παραστεί διά ζώσης.

«Ζητάμε την υποστήριξή σας ώστε η Παλαιστίνη να γίνει πλήρες μέλος του ΟΗΕ», πρόσθεσε, ενώ υποσχέθηκε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και να προκηρύξει εκλογές σε διάστημα ενός έτους μετά την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Η αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί το κράτος της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ έχει καθεστώς παρατηρητή και δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Για να γίνει πλήρες μέλος του ΟΗΕ η

Παλαιστίνη θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι ΗΠΑ έχουν δικαίωμα βέτο.

Οργή στο Τελ Αβίβ

Τις χθεσινές διεργασίες, πάντως, μποϊκόταραν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με τον πρεσβευτή της χώρας στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, να δηλώνει πως θα εξετάσει πώς θα απαντήσει στις ανακοινώσεις αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, μετά το πέρας της επίσκεψης Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη.

«Αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε να αποτελέσουν θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων στο μέλλον», τόνισε ο Ντανόν.

Ο Νετανιάχου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον.

Το Ισραήλ εξετάζει την προσάρτηση περιοχών της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ως πιθανή απάντηση, όπως και τη λήψη συγκεκριμένων διμερών μέτρων εις βάρος του Παρισιού, όπως έχουν δηλώσει Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Τυχόν προσαρτήσεις νέων παλαιστινιακών εδαφών ενδέχεται να έχουν αντίθετα από τα επιθυμητά από το Ισραήλ αποτελέσματα και να το αποξενώσουν από χώρες της περιοχής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ήδη τα Εμιράτα, η πιο σημαντική από οικονομική και διπλωματική άποψη χώρα από τα αραβικά κράτη που εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ με βάση τις Συμφωνίες του Αβραάμ το 2020, έχει προειδοποιήσει ότι τυχόν νέες προσαρτήσεις θα υπονομεύσουν το πνεύμα της συμφωνίας.

Ευρωπαϊκός διχασμός

Αν και η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών πλέον αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ηπείρου– η Γερμανία και η Ιταλία—έχουν επισημάνει ότι δεν προτίθενται να κάνουν αυτή την κίνηση στο άμεσο μέλλον.

Η Γερμανία – ένθερμη υποστηρίκτρια του Ισραήλ λόγω του Ολοκαυτώματος—επικρίνει ολοένα και περισσότερο την ισραηλινή πολιτική, ωστόσο επιμένει ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να γίνει μετά το πέρας μιας πολιτικής διαδικασίας που θα καταλήξει στη λύση των δύο κρατών.

Παρά ταύτα, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης υπογράμμισε χθες ότι το Ισραήλ δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε νέες προσαρτήσεις κατεχόμενων παλαιστινιακών περιοχών. Η Ιταλία εκτίμησε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα είναι «αντιπαραγωγική».

«Σφυρίζει αδιάφορα» η ελληνική κυβέρνηση

Τη θέση της Αθήνας ανέλαβε να μεταφέρει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επιβεβαιώνοντας, ουσιαστικά, την πλήρη πρόσδεση της κυβέρνησης στο άρμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου και δηλώνοντας ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος όταν... τελειώσει η πολιτική διαδικασία, ότι κι αν σημαίνει αυτό.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, άλλωστε, την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 φρόντισε να χαϊδέψει τα αυτιά του Μπίμπι αρνούμενος να μιλήσει για γενοκτονία στη Γάζα, ενώ παράλληλα έβαλε αστερίσκους στο ενδεχόμενο ευρωπαϊκών κυρώσεων στο Ισραήλ. Με περισσότερους από 65.000 νεκρούς και μια γενοκτονία σε εξέλιξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι εξυπηρετεί τα ευρωπαϊκά και ελληνικά συμφέροντα μια τέτοια κίνηση.