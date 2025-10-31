Αθήνα, 21°C
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Agrotes_1020
EUROKINISSI

Φουντώνει η οργή των αγροτών - Πανθρακική κινητοποίηση στην Κομοτηνή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ο αγροτικός κόσμος βγαίνει στους δρόμους εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τα κυβερνητικά τερτίπια.

Την «σκυτάλη» των αγροτικών κινητοποιήσεων από την Κρήτη και την Πάτρα παραλαμβάνουν οι αγρότες της Θράκης, καθώς σήμερα θα πραγματοποιεί πανθρακική κινητοποίηση στην Κομοτηνή.

Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε αναμμένα κάρβουνα και ζεσταίνει τις μηχανές του στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι γαλάζιες ακρίδες ναίμονταν τις επιδοτήσεις του αγροτικού οργανισμού, των καθυστερήσεων στις πληρωμές αλλά και των νέων ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω monitoring, οι οποίες αφήνουν εκτός ενισχύσεων χιλιάδες στρέμματα. 

Όπως καταγγέλουν οι αγρότες, οι πρόσφατοι έλεγχοι μέσω του συστήματος monitoring, του ψηφιακού μηχανισμού που ελέγχει από δορυφόρο αν οι δηλωμένες εκτάσεις καλλιεργούνται όπως προβλέπεται, έχουν οδηγήσει σε μαζικούς αποκλεισμούς αγροτεμαχίων από τις ενισχύσεις, με αποτέλεσμα εκατοντάδες παραγωγοί να βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται, παρά το ότι όπως λένε, οι καλλιέργειες είναι υπαρκτές και ενεργές.

Μετά από έκτακτη συνέλευση, οι Αγροτικοί Σύλλογοι της Θράκης αποφάσισαν πανθρακική διαμαρτυρία την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί.

Το κάλεσμα υπογράφει ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Κομοτηνής “Σπάρτακος”, με συμμετοχή από Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Ξάνθη.

«Ζητάμε δικαιοσύνη και ουσιαστική στήριξη, όχι αποφάσεις πίσω από οθόνες και δορυφόρους», λένε χαρακτηριστικά οι αγρότες, τονίζοντας πως το monitoring «απειλεί την επιβίωσή μας».

Οι αγρότες έχουν δώσει ραντεβού σήμερα στις 10:00 στο πάρκινγκ του ραδιοφωνικού σταθμού Κομοτηνής και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

