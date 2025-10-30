ΟΠΕΚΕΠΕ και επιδοτήσεις βγάζουν τους αγρότες στους δρόμους και στα μπλόκα

Σε έντονη κινητικότητα βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος με το βλέμμα στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεών τους, αλλά και τα συνεχή ευχολόγια και υποσχέσεις από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Οι πληρωμές έχουν ξεκινήσει, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δικαιολογημένα αγωνιούν για τις επιδοτήσεις, αλλά «θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα» περιορίστηκε να αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τη στιγμή που ο αγροτικός κόσμος κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του.

Σήμερα, αγροκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, συνεχίζοντας την κινητοποίηση που ξεκίνησαν χθες (Τετάρτη 29 Οκτωβρίου) έκλεισαν και πάλι τα δύο ρεύματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ύψος του Καρτερού. Οι συγκεντρωμένοι είχαν αφήσει από αργά τη νύχτα της Τετάρτης ανοιχτό το δρόμο και αποφάσισαν να τον κλείσουν εκ νέου, σημειώνοντας ότι «το κλείσιμο είναι επ' αόριστον».

Πάντως όπως και χθες, ξεκαθάρισαν ότι από το σημείο θα μπορούν να περνούν οχήματα έκτακτης ανάγκης χωρίς κανένα πρόβλημα. Επίσης, ο ΒΟΑΚ θα είναι ανοιχτός από τις 5:30 το απόγευμα έως τις 8:30 το βράδυ μόνο για νταλίκες και λεωφορεία με προορισμό το λιμάνι. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά που έκλεισαν τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ στο συγκεκριμένο σημείο, έχει υπάρξει κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην παλιά εθνική οδό – και όχι μόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης είναι σε συνεννόηση με συναδέλφους τους σε όλη τη χώρα για το ενδεχόμενο να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός για μπλόκα στους δρόμους.

Η Κρήτη δεν αποτελεί τη μόνη περιοχή στην οποία κινητοποιούνται οι οι αγρότες. Σήμερα έλαβε χώρα η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση του αγροτικού κόσμου στην Αχαΐα. Συγκεκριμένα, αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην Πάτρα, έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διαμαρτυρόμενοι για τις ζημιές που έχουν υποστεί, για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και βεβαίως για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συγκεντρωμένοι παρέδωσαν σχετικό ψήφισμα με τα αιτήματά τους στους αντιπεριφερειάρχες Ανδρέα Φίλια και Φωκίωνα Ζαΐμη.

Εξάλλου, σε αρκετά σημεία της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και φέρονται διατεθειμένοι να βγουν και αυτοί στους δρόμους. Ήδη σε πολλές περιοχές της χώρας διενεργούνται συνελεύσεις, με το βλέμμα στις πανελλαδική σύσκεψη που αναμένεται να γίνει στη Νίκαια της Λάρισας στις 23 Νοεμβρίου.