Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη για το αντεργατικό νομοσχέδιο

Σε απεργιακό κλοιό θα μπει η χώρα την Τρίτη καταδικάζοντας το εργατοκτόνο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Την οργή των συνδικαλιστικών οργανώσεων και εν γένει των εργαζομένων έχει προκαλέσει η επικείμενη νομιμοποίηση του 13ωρου εργασίας, οι οποίοι αναμένεται να παραλύσουν τη χώρα με απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως αποφάσισε την ερχόμενη Τρίτη να προχωρήσει σε 24ωρη πανελλαδική απεργία, την ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου.

Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

Κατάργηση της εισφοράς 2%.

Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου».

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00, στο Σύνταγμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη έχουν συνεδριάσει και έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν στην απεργία τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά, Πάτρας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου και Βόρειας Δωδεκανήσου καθώς και οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων - Ποτών, Φαρμάκου, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος και Λογιστών.

⇒ Στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν και οι λιμενεργάτες, καθώς το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ κάλεσε τα μέλη του σε «απεργιακή απάντηση στο “έκτρωμα” της κυβέρνησης και των εργοδοτών», αλλά και στη συνεχή κοροϊδία για τα ένσημά τους.