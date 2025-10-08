Νέος απεργιακός ξεσηκωμός για το εργατοκτόνο 13ωρο

Ακόμα μία απάντηση επιφυλάσσουν στην υπουργό Εργασίας σωματεία, οργανώσεις, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα την ημέρα που θα ψηφίζεται στη βουλή το νομοσχέδιο που ενταφιάζει το κεκτημένο δικαίωμα του 8ώρου.

Συνεδριάσεις ΔΣ και γενικές συνελεύσεις προγραμματίζονται μέσα στους χώρους δουλειάς με σκοπό να πραγματοποιηθεί νέα απεργία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το οποίο νομιμοποιεί την 13ωρη εργασία.

Η συζήτηση στη Βουλή έχει ήδη ξεκινήσει, με την κυβέρνηση να σκοπεύει να το ψηφίσει την ερχόμενη εβδομάδα.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τη μαζική απεργία της 1ης Οκτώβρη, οι εργαζόμενοι βάζουν μπροστά τις διεκδικήσεις για 8ωρο-5νθήμερο, συλλογικές συμβάσεις, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, οργανώνοντας νέα απεργιακή κινητοποίηση, την ημέρα που θα ψηφίζεται το νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη συνεδριάσει και έχουν πάρει σχετική απόφαση για απεργία:

Τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά, Πάτρας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου και Βόρειας Δωδεκανήσου.

Οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων - Ποτών, Φαρμάκου, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος και Λογιστών.

Απόφαση να προκηρύξει 24ωρη απεργία πήρε και το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, σε συντονισμό με τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα του ιδιωτικού τομέα.

Αυξάνονται τα απεργιακά καλέσματα

Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση της Ολομέλειας του ΔΣ της η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας προκηρύσσει νέα απεργία για την ημέρα που η κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο - τερατούργημα, καταγγέλλοντάς την ότι ενσωμάτωσε όλες τις αντεργατικές ορέξεις των εργοδοτών.

«Η μεγάλη συμμετοχή από όλους τους κλάδους στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου και στις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: Το νομοσχέδιο για την αποκτήνωση των εργαζομένων απορρίπτεται! Δεν θα επιτρέψουμε να μας γυρίσουν έναν αιώνα πίσω, να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ζωή», σημειώνει σε ανακοίνωσή της και καλεί τα Σωματεία - μέλη της να λάβουν αντίστοιχες αποφάσεις.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, καλεί σε νέο απεργιακό ξεσηκωμό. «Δυναμώνουμε τη διεκδίκηση για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να μη μετράμε νεκρούς και σακατεμένους εργάτες στους χώρους δουλειάς. Για να παρθούν ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για να αυξηθεί το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για συντάξεις, Υγεία και Παιδεία που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας», τονίζει.

Κλιμάκωση του αγώνα με νέα απεργιακή κινητοποίηση αποφάσισε και το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, σε ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου το απόγευμα της Κυριακής, παρουσία εκπροσώπων από ΔΣ σωματείων και εργαζομένων. Η διοίκηση του ΕΚ Εύβοιας αποφάσισε την προκήρυξη της απεργίας, σε συντονισμό με Εργατικά Κέντρα και συνδικάτα από ολόκληρη τη χώρα.

Με τη σειρά του το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων σε συνεδρίαση του ΔΣ προκήρυξε νέα απεργία. «Η μεγάλη επιτυχία της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας της 1ης Οκτώβρη δείχνει τις μεγάλες δυνατότητες που έχουμε. Με μεγάλους χώρους δουλειάς - εργοστάσια, εργοτάξια κ.λπ. - να νεκρώνουν, οι εργαζόμενοι έδειξαν την αποφασιστικότητά τους να μη συμβιβαστούν με τον εργασιακό Μεσαίωνα που σχεδιάζουν μεγαλοεργοδοσία και κυβέρνηση», τονίζει στην ανακοίνωσή του.

«Καλούμε τα σωματεία να ετοιμάζονται για νέα απεργιακή μάχη όποτε η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει το νομοσχέδιο προς ψήφιση», αναφέρει στο κάλεσμά του το Εργατικό Κέντρο Σάμου και τονίζει πως απάντηση στη σκλαβιά που θέλουν να επιβάλουν οι εργοδότες, η κυβέρνηση και η ΕΕ είναι ο αγώνας για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, με ΣΣΕ, αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαμίας καλεί σε απεργιακή κλιμάκωση τονίζοντας: «Το μήνυμα στάλθηκε από τους χώρους δουλειάς και τις απεργιακές συγκεντρώσεις, πως δεν θα δεχτούμε να γίνουμε σκλάβοι του 21ου αιώνα».

«Εμείς έχουμε τη δύναμη, εμείς θα ορίσουμε το μέλλον μας, εμείς έχουμε τον τελευταίο λόγο.Το νομοσχέδιο απορρίπτεται και θα το στείλουμε εκεί που ανήκει: Στα σκουπίδια! Ούτε ώρα χαμένη! Όλοι στον αγώνα», επισημαίνει το Παλλεσβιακό Εργατικό Κέντρο στην ανακοίνωσή του για νέα απεργία, ενώ ανάλογη απόφαση έλαβε το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου.

Τους χιλιάδες απεργούς του κλάδου στην απεργία της 1ης Οκτώβρη χαιρετίζει και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, καλώντας σε νέο απεργιακό ξεσηκωμό. Καταγγέλλει μάλιστα ότι ήδη στις Κατασκευές μετρούν νεκρούς και σακατεμένους από την εξάντληση, ενώ οι κατασκευαστικές μεσουρανούν πάνω στα τσακισμένα δικαιώματα των οικοδόμων.

Σε αντεπίθεση καλεί και το Σωματείο Εργαζόμενων ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι εδώ και 15 μήνες μετά τις απολύσεις τους παραμένουν συσπειρωμένοι στο Σωματείο, συνεχίζοντας τον αγώνα για την επαναπρόσληψή τους και την καταβολή των κλεμμένων δεδουλευμένων τους. «Αν η κυβέρνηση τολμήσει να το πάει σε ψήφιση, απαντάμε με νέα πανελλαδική πανεργατική απεργία και κλιμακώνουμε με πολύμορφες κινητοποιήσεις», τονίζεται στο κάλεσμα του Σωματείου.

«Ετοιμάζουμε τη δική μας αποφασιστική απάντηση με νέα απεργία, απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη 13ωρη δουλειά και την "ευελιξία"», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ).

Το Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου Αττικής καλεί σε απεργιακή κινητοποίηση τις μέρες ψήφισης του νομοσχεδίου. «Καλούμε τους εργαζόμενους οι οποίοι μπήκαν στη μάχη της απεργίας να μετατρέψουμε κάθε εργασιακό χώρο του κλάδου σε κέντρο οργάνωσης και αγώνα. Να βοηθήσουμε ώστε να κάνουν το βήμα και οι εργαζόμενοι που στην προηγούμενη απεργία δεν το έκαναν».

Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν πάρει το Συνδικάτο Επισιτισμού -Τουρισμού ν. Μεσσηνίας, το Συνδικάτο Οικοδόμων ν. Ηρακλείου, το Συνδικάτο Εργαζόμενων Τροφίμων και Ποτών ν. Χανίων, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας.