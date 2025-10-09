Λιμενεργάτες Cosco εναντίον του 13ωρου

Σε «γενικό ξεσηκωμό απέναντι στην κυβέρνηση και την εργοδοσία» καλεί όλους τους εργαζόμενους στο λιμάνι του Πειραιά το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ (λιμενεργάτες στις προβλήτες της Cosco), προκειμένου να δοθεί ισχυρή μαζική αγωνιστική απεργιακή απάντηση για το 13ωρο που θέλει να φέρει η κυβέρνηση, «εξυπηρετώντας ένα πάγιο αίτημα της εργοδοσίας, των εφοπλιστών και των βιομηχάνων».

Η ΕΝΕΔΕΠ καλεί επίσης τα μέλη της σε γενική συνέλευση την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 14.00, στην πύλη του ΣΕΜΠΟ, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για «απεργιακή απάντηση σε αυτό το «έκτρωμα» της κυβέρνησης και των εργοδοτών και στη συνεχή κοροϊδία κυβέρνησης-εργοδοτών για τα ένσημά μας».

Οι λιμενεργάτες τονίζουν ότι «το 13ωρο που θέλουν να κάνουν νόμο δεν είναι κάτι “καινούργιο” για πολλούς εργαζομένους. Είναι η γενίκευση και η νομιμοποίηση αυτής της κόλασης που έχουμε ζήσει οι λιμενεργάτες του Πειραιά. Είναι επίθεση στο 8ωρο και στη Συλλογική Σύμβαση που κατακτήσαμε με αγώνες τα τελευταία χρόνια και θέλουν να μας την πάρουν πίσω».

Η κοροϊδία

Τέλος, αναφέρουν ότι την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση θέλει να επαναφέρει αυτά που με αγώνες και πολυήμερες απεργίες κατάργησαν μέσα στο λιμάνι (13-15 ώρες και διαθέσιμοι όλη μέρα για τους dport/Cosco), συνεχίζουν να τους κοροϊδεύουν Cosco-Deport και ΕΦΚΑ για το θέμα των ενσήμων τους που, όπως σημειώνουν, έχουν κατακτήσει με τους δικούς τους αγώνες και έχουν δικαιωθεί ακόμη και δικαστικά.

«Θέλουν να μας γυρίσουν έναν αιώνα πίσω, να δουλεύουμε χωρίς όρια, χωρίς σταθερό ωράριο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς να μπορούμε να οργανώσουμε τη ζωή μας, χωρίς να ζήσουμε μια ανθρώπινη ζωή, χωρίς ούτε καν να προλαβαίνουμε να φιλήσουμε για καληνύχτα τα παιδιά μας», συμπληρώνουν.