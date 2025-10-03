Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή

Ο δίκαιος αγώνας του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι συνεχίζεται για 19η ημέρα στο Σύνταγμα, με την κυβέρνηση και τη δικαστική εξουσία να εμπαίζουν τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη και να αρνούνται την έγκριση των αιτημάτων τους για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις των σορών.
Κόντρα στις χυδαιότητες του Αδ. Γεωργιάδη και στη λάσπη που έχει εξαπολύσει ενάντια στον πατέρα που έχασε το παιδί του στο κρατικό έγκλημα των Τεμπών, αλληλέγγυοι πολίτες δίνουν ξανά ραντεβού στο Σύνταγμα την Κυριακή για να στηρίξουν τον απεργό πείνας και να απαιτήσουν Δικαιοσύνη στο έγκλημα των Τεμπών.
Σήμερα ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε για προγραμματισμένες, προληπτικές αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της ομάδας των γιατρών που παρακολουθούν τον απεργό πείνας, που δημοσίευσε το OPEN, ο Πάνος Ρούτσι «έχει απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους» και είναι «αυξημένος ο κίνδυνος για σοβαρές επιπλοκές».
Ανακοίνωση της Επιτροπής Αλληλεγγύης
Από τις 14 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει ανυποχώρητα την απεργία πείνας, έχοντας στο πλευρό του κι άλλους απεργούς πείνας, αλληλέγγυους και χιλιάδες ανθρώπους που δείχνουν καθημερινά την υποστήριξή τους. Το αίτημα του Πάνου και των άλλων συγγενών είναι νόμιμο, ηθικό και δίκαιο: ζητούν να εξετάσουν από τι πέθαναν τα παιδιά τους, τα πτώματα των οποίων πήραν σε κλειστά φέρετρα, που απαγορεύονταν να ανοίξουν.
Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη για να συγκαλύψει τα αίτια του εγκλήματος. Ενώ αυταρχικά αρνιόταν οποιαδήποτε συζήτηση για την εκταφή, αναγκάστηκε σε μια πρώτη υποχώρηση, όταν η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την εκταφή του παιδιού του Πάνου και άλλων συγγενών θυμάτων.
Όμως, η εισαγγελία, με υπόδειξη του υπουργού Δικαιοσύνης, εμπαίζει τον απεργό πείνας και τους συγγενείς των θυμάτων. Η προανάκριση θα είναι χρονοβόρα. Δεν είναι ξεκάθαρο τελικά αν θα απαντηθεί θετικά ή αρνητικά το αίτημα για εκταφή. Αν γίνει δεκτό, αν θα αφορά μόνο ταυτοποίηση DNA και όχι τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να αποδειχθούν τα πραγματικά αίτια του θανάτου του Ντένις. Η συγκάλυψη δεν κρύβεται, ούτε για τα προσχήματα πλέον! Ξέρουν ότι οι πλήρεις εξετάσεις θα άλλαζαν αναγκαστικά το πόρισμα της ντροπής, που βγήκε με fast track διαδικασίες, βγάζοντας «λάδι» όλη την κυβέρνηση και τους ενόχους, αποκρύπτοντας βασικά στοιχεία της υπόθεσης.
Είναι εξοργιστικό ότι μιλάμε για αυτονόητα δικαιώματα, που αντιμετωπίζουν αρχικά την αλαζονική άρνηση και έπειτα διάφορα νομικίστικα τερτίπια της κυβέρνησης και της «ανεξάρτητης δικαιοσύνης». Οι Μητσοτάκης – Φλωρίδης πετάνε το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για να θολώσουν τα νερά, να ολοκληρώσουν τη συγκάλυψη. Όμως δε θα τους περάσει!
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ
Το κύμα συμπαράστασης μεγαλώνει! Εργαζόμενοι και νεολαία στάθηκαν δίπλα στην απεργία πείνας από την αρχή, συμμετέχουν πανελλαδικά σε μαζικές κινητοποιήσεις. Το ποτάμι οργής ξεχειλίζει, η κοινωνία ψάχνει Οξυγόνο: αυτό φοβίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει!
Μπορούμε και πρέπει να τιμωρήσουμε πραγματικά τους ενόχους των Τεμπών και της Συγκάλυψης, της ακρίβειας, της φτώχειας, των σκανδάλων. Πλέον η υγειά του απεργού πείνας δυσχεραίνεται, χρειάζεται να βγούμε μαζικά στους δρόμους όπως στις 26/1 και στις 28/2 προκειμένου να δώσουμε ξεκάθαρα το μήνυμα στην κυβέρνηση και την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη ότι δεν θα ανεχτούμε κάτι λιγότερο από την πλήρη δικαίωση του Π. Ρούτσι. Να δείξουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις! Να φωνάξουμε: «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ»!
