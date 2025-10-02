«Είναι ντροπή» - Ηχηρή απάντηση Ρούτσι στις πολιτικές χυδαιότητες Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας «βγήκε μπροστά» στις προκλήσεις για το θέμα της εκταφής • Είπε ότι ο Πάνος Ρούτσι ψεύδεται και στοχοποίησε την γιατρό Όλγα Κοσμοπούλου • Η διπλή απάντηση στον υπουργό Υγείας.

Ο μεγαλειώδης αγώνας του Πάνου Ρούτσι και η απεργία πείνας στον Άγνωστο Στρατιώτη έχουν ρίξει στα σκοινιά την κυβέρνηση αναφορικά στο έγκλημα των Τεμπών.

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το αίτημα εκταφής, αλλά και η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του απεργού πείνας, «ανάγκασαν» τον υπουργό Υγείας να «βγει μπροστά» και να περάσει σε επικοινωνιακές χυδαιότητες εξαπολύοντας απίστευτη επίθεση στην γιατρό Όλγα Κοσμοπούλου, η οποία παρακολουθεί τον Πάνο Ρούτσι,

Παράλληλα, μέσω ανάρτησής του τοποθετήθηκε για το θέμα με την ιατρική βοήθεια μέσω του ΕΚΑΒ προς τον Πάνο Ρούτσι σημειώνοντας ότι ο πατέρας του Ντένις είπε ψέματα.

«Να μετρήσει τα λόγια του και να σκύβει το κεφάλι»

Ηχηρή ήταν, όμως, η απάντηση από τον ίδιο τον απεργό, ο οποίος κάλεσε μέσω της συχνότητας του Open τον Άδωνη Γεωργιάδη «όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι. Να μετρήσει τα λόγια του, είμαι 18 ημέρες εδώ και δεν είμαι για διακοπές. Είναι ντροπή του».

Σχολιάζοντας περαιτέρω τις υπόνοιες του υπουργού σημείωσε «έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που παίρνει; Εγώ πήγα στο ξενοδοχείο για φοβόμασταν εάν ρίξουν χημικά και δακρυγόνα, έκατσα στη ρεσεψιόν όση ώρα ήταν η πορεία εδώ πέρα».

Απάντησε, ακόμη, και στην οργανωμένη προσπάθεια που γίνεται να πέσει η ευθύνη για την απεργία πείνας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε «δεν εκτελώ καμία εντολή από την κ. Κωνσταντοπούλου. Η κ. Κωνσταντοπούλου είναι δικηγόρος μου που ενεργεί με αυτά που εγώ μεταφέρω, ακόμη και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα».

Η προκλητική ανάρτηση του υπουργού Υγείας για το ΕΚΑΒ

Ο κ. Ρούτσι καθημερινά αρνείται να εξεταστεί από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ, που με εντολή μου εφημερεύουν στο Σύνταγμα ώστε να προλάβουμε κάθε τυχόν βλάβη στην υγεία του, απο την παρατεταμένη απεργία πείνας. Αυτό άλλωστε ανέφερε και το χθεσινό Δελτίο Τύπου του ΕΚΑΒ. Χθες μετά την μεταφορά του σε ξενοδοχείο (επειδή αισθάνθηκε αδιαθεσία….), έδωσα πάλι εντολή και πάλι αρνήθηκε. Σήμερα σε συνέντευξη του στο @opentvgr διέψευσε ότι αρνήθηκε τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Μετά από αυτή του την δήλωση, πάλι με εντολή πήγαν πάλι οι ιατροί του ΕΚΑΒ στο Σύνταγμα και τους έδιωξε.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Δεν επιθυμεί τίποτα από το ΕΚΑΒ . Αρνήθηκε να του πάρουν πίεση, αίμα, σάκχαρο κλπ. Είπε έχει δικό του γιατρό που τον φροντίζει»….

Άρα ο κ. Ρούτσι αρνείται τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ και τις εξετάσεις και η σχετική του δήλωση στο open ήταν ψευδής. Το γιατί αρνείται μου είναι άγνωστο.

Εμείς ως Υπουργείο Υγείας λαμβάνουμε όλα τα προφυλακτικά για την ζωή του μέτρα και αν του συμβεί κάτι την ποινική ευθύνη θα έχουν όσοι τον συμβουλεύουν να αρνείται τις υπηρεσίες μας.

Τα συμπεράσματά τα αφήνω στην κρίση του Ελληνικού λαού…

Η πρωινή επίθεση στην Κοσμοπούλου

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, πάντως, έδωσε... ρέστα το πρωί μέσω του Ρ/Σ ΣΚΑΪ βάζοντας στο στόχαστρο μια από τις γιατρούς που βρίσκεται δίπλα στο πλευρό του απεργού πείνας.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε σχετικά ότι «είναι μία ακροαριστερή γιατρός από την Νίκαια πολύ σκληρή συνδικαλίστρια, η οποία είναι επαγγελματίας γιατρός των απεργών πείνας της αριστεράς» σε μια προσπάθεια να ιδεολογικοποιήσει την απεργία πείνας και να αποπροσανατολίσει από το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του σημείωσε: Ο κ. Ρούτσι τις επίσημες προσπάθειες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ τις απορρίπτει σταθερά. Χθες λέει αισθάνθηκε αδιαθεσία και πήγε σε ξενοδοχείο. Όταν κάποιος μετά από 17 μέρες απεργίας πείνας αισθάνεται αδιαθεσία πάει σε νοσοκομείο όχι σε ξενοδοχείο. Θέλω να παρακαλέσω τον κ. Ρούτσι, από σεβασμό για την κατάσταση της υγείας του, αν ξανά αισθανθεί αδιαθεσία να μας επιτρέψει να πάμε σε νοσοκομείο και όχι σε ξενοδοχείο. (…). Ούτε θα εμπιστευτώ την κα Κοσμοπούλου και τι λέει. Η κα Κοσμοπούλου έχει πολιτική ατζέντα όχι ιατρική. Επειδή ανησυχώ για την υγεία του ανθρώπου και ότι πράγματι κάνει απεργία πείνας. Από γνήσιο ενδιαφέρον για την υγεία του κ. Ρούτση, από σεβασμό στον πόνο του που έχει χάσει το παιδί του, αλλά και από την ευθύνη μου ως υπουργός Υγείας για να διατηρηθεί η κοινωνική ηρεμία στη χώρα, θέλω να πω στον κ. Ρούτσι, σήμερα να δεχθεί να τον εξετάσει το ΕΚΑΒ. Εμάς δεν μας εξασφαλίζει ο έλεγχος της κας Κοσμοπούλου».

Δεν είναι επιστήμονας ο κ. Γεωργιάδης

Σε πολύ υψηλούς τόνους ήταν και η απάντηση της Όλγας Κοσμοπούλου προς τον υπουργό, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση προς το πρόσωπό της.

Η γιατρός υπογράμμισε ότι δεν πήγε μόνη της στο Σύνταγμα, αλλά την φώναξαν άτομα από τον Σύλλογο επειδή ο Πάνος Ρούτσι δεν είχε γιατρό.

«Δεν ρωτήσαμε τι ιδεολογία έχει ο Πάνος Ρούτσι ούτε αυτοί που μας φώναξαν. Δεν ρωτάμε τι ιδεολογία έχει όποιος ζητάει τη βοήθειά μας. Στο μυαλό του κ. Γεωργιάδη οι Έλληνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους δικούς του και τους άλλους. Να τονίσω ότι ανάμεσα στους άλλους είναι και κάποιες δεκάδες που συνελήφθησαν από τους Ισραηλινούς ανοιχτά της Γάζας και είναι Έλληνες πολίτες. Έχει άποψη για αυτό;» είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει με νόημα «έχει άποψη για πολλά, έχει άποψη για νανογιλέκα, έχει άποψη για κάθε ψυτοθεωρία. Ξεχνάει ότι δεν είναι επιστήμονας, σίγουρα δεν είναι γιατρός, δεν ξέρω καν εάν είναι φιλόλογος ή και εάν έχει διδάξει».

Και συμπλήρωσε η κ. Κοσμοπούλου: Ξεχνάει τους μισούς πολίτες, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την υγεία κανενός, ενδιαφέρεται μόνο εμμονικά να δείξει ότι στηρίζει μια άποψη που είναι λάθος γιατί με βάση το σύνταγμα ο πατέρας πρέπει να μαθαίνει τι ακριβώς συνέβη στο παιδί του. Ο Πάνος Ρούτσι δεν είναι κανένας παλαβός που ξεκίνησε και είπε "θέλω να αυτοκτονήσω". Δεν θέλει να αυτοκτονήσει γιατί έχει και άλλο παιδί, έχει και γυναίκα που τον αγαπάει. Ποιος είναι ο ανήθικος σε αυτή την ιστορία; Ο Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός, δεν μπορεί να κρίνει γιατρούς. Όταν εμείς βάλαμε τα σώματά μας και δουλεύαμε 100 μέρες χωρίς ρεπό που ήταν ο κ. Γεωργιάδης;».