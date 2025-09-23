Σε δίκη η απόλυση ελεγκτή του ΟΠΑΠ

Συζητείται αύριο στο Πρωτοδικείο Αθηνών η προσφυγή 48χρονου απολυμένου ελεγκτή του ΟΠΑΠ και πατέρα ενός ανήλικου παιδιού, κατά του οργανισμού, για «εκδικητική απόλυση», μετά 20 χρόνια εργασίας. Κινητοποίηση από ΓΣΕΕ και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς έξω από τα δικαστήρια. Ερώτηση στη Βουλή από δέκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τον 48χρονο, μετά 20 χρόνια υπηρεσίας κι ενώ είχε γίνει μόλις πατέρας, βρέθηκε εκτός οργανισμού, όχι γιατί δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, όπως καταγγέλλει, αλλά ακριβώς επειδή την έκανε! «Απολύθηκα εκδικητικά, άδικα και χωρίς λόγο που να μπορεί να σταθεί από πραγματικά γεγονότα που να δικαιολογούν τέτοια κίνηση.

»Εργαζόμουν στην εταιρεία 20 χρόνια, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχοντας δώσει και την ψυχή μου, έχοντας την αποδοχή τόσο των συναδέλφων όσο και των συνεργατών-πρακτόρων του δικτύου της ΟΠΑΠ Α.Ε., από όποια θέση ευθύνης την υπηρέτησα. Απόδειξη αυτού, τα κύματα συμπαράστασης απ’ όλους, αυτό το ψυχοφθόρο και “μαύρο” για την οικογένειά μου, διάστημα», ανέφερε ο ίδιος.

«Συντασσόμαστε με τον συνάδελφο που άφησε έκθετο η εταιρεία και είμαστε απέναντι σε κάθε δυνητικό εκφοβισμό και προσπάθεια περιορισμού του δικαιώματος των εργαζομένων στην ελεύθερη έκφραση και στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους, που όχι μόνο είναι αυτονόητα, αλλά απορρέουν και προστατεύονται από τον νόμο», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΟΠΑΠ, που απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στα δικαστήρια, αύριο Τετάρτη, ημέρα συζήτησης της υπόθεσης.

Στο μεταξύ, με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου, βουλεύτριας Α΄ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχη Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, δέκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για την ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων ελεγκτών του ΟΠΑΠ, καθώς και την ανάκληση απόλυσης του εργαζόμενου ελεγκτή στον οργανισμό. Οι βουλευτές επανέρχονται στο θέμα, καθώς προηγούμενη ερώτηση, που είχε κατατεθεί στις 22 Μαΐου, δεν έχει απαντηθεί από το ερωτώμενο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οπως προκύπτει από ανακοινώσεις του Σωματείου Εργαζομένων ΟΠΑΠ αλλά και με δηλώσεις του ίδιου του απολυμένου, οι καταγγελίες του προς τον οργανισμό για απειλές σε περιπτώσεις καταγραφής παραβάσεων κατά τη διάρκεια ελέγχων σε πρακτορεία, όπως και οι προτάσεις για ενίσχυση της αξιοπιστίας των ελέγχων και της ασφάλειας των ελεγκτών, όχι μόνο έπεσαν στο κενό, αλλά τελικά οδήγησαν στην απόλυσή του!

«Ακυρη η απόλυση»

Μάλιστα, οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι η μοναδική, καθώς ένας άλλος ελεγκτής στην Αθήνα έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και απόπειρας στραγγαλισμού. Σχετικά με την υπόθεση, ήδη η Επιθεώρηση Εργασίας έχει ξεκαθαρίσει ότι:

● Η καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου είναι άκυρη, εφόσον γίνεται ως αντίδραση σε ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος του εργαζόμενου.

● Το κοινωνικό συμφέρον σε μια ευνομούμενη πολιτεία, που σέβεται τις αρχές του κράτους δικαίου, καθιστά μη αποδεκτή οποιαδήποτε παρανομία στη λειτουργία καταστημάτων τυχερών παιχνιδιών. Για τον λόγο αυτό, σχετικές αναφορές των αρμοδίων υπαλλήλων θα πρέπει να εξετάζονται επισταμένως.

● Ο εργοδότης ευθύνεται όταν παραβιάζει την υποχρέωση πρόνοιας και δη την υποχρέωση προστασίας του μισθωτού από φαινόμενα βίας και παρενόχλησης στην εργασία, θεμελιώνεται δε στην περίπτωση που ο εργοδότης παραλείπει να λάβει κάθε προληπτικό μέτρο.