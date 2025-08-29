Ανεπιθύμητο και στο Ηράκλειο το «Crown Iris»!

Μαζική παρουσία διαδηλωτών χθες στο λιμάνι όπου έδεσε εκτάκτως το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο ● Χημικά ξανά από την αστυνομία και προκλητική στάση από τους τουρίστες που αποβιβάστηκαν για να επισκεφτούν την Κνωσό

Mπροστά στο ισχυρό μήνυμα καταδίκης της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα βρέθηκαν ξανά οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», αυτή τη φορά στο Ηράκλειο όπου κατέπλευσε εκτάκτως λόγω αναβολής της επίσκεψης στη Μύκονο.

Χθες το μεσημέρι εκατοντάδες πολίτες βρέθηκαν έξω από το λιμάνι του Ηρακλείου κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα, την ώρα που για άλλη μία φορά ήταν δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας. Και πάλι η στάση των Ισραηλινών «τουριστών» ήταν προκλητική με άσεμνες χειρονομίες αλλά και συνθήματα εναντίον της Παλαιστίνης που απηύθυναν προς τους διαδηλωτές ήδη από τη γέφυρα του πλοίου και πριν αποβιβαστούν στο λιμάνι. Η αστυνομία έκανε ξανά χρήση χημικών επιτιθέμενη στους αλληλέγγυους, οι οποίοι προσέγγισαν την περίφραξη του λιμανιού, προστατεύοντας τους Ισραηλινούς.

Την κινητοποίηση στο λιμάνι του Ηρακλείου είχαν καλέσει η «Συνέλευσης Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό» από το Ηράκλειο και η «Ενωτική Πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 – Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά», η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το Μ-Λ ΚΚΕ ενώ συμμετείχαν ενώσεις και παρατάξεις εκπαιδευτικών, λιμενεργάτες, σωματεία και φορείς της πόλης, με τους οποίους ενώθηκαν και διαδηλωτές από την προγραμματισμένη κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στο πλαίσιο της χθεσινής πανελλαδικής απεργίας.

Το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο μετέφερε περίπου 1.600 επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ήταν στρατιώτες του ισραηλινού στρατού μαζί με τις οικογένειές τους, κάτι που διαπιστώθηκε και από δηλώσεις που έκαναν οι ίδιοι στα τηλεοπτικά κανάλια. Αρκετοί από τους επιβαίνοντες στο πλοίο συνέχισαν να προκαλούν ακόμα και μετά την αποβίβασή τους, ενώ ο μεγαλύτερος όγκος τους κινήθηκε με λεωφορεία από την ανατολική πύλη του λιμένα προς τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

Οι διαδηλωτές από το Ηράκλειο παρέμειναν για περισσότερο από δύο ώρες έξω από το λιμάνι ανταλλάσσοντας συνθήματα με τους Ισραηλινούς, τους οποίους πάντως η αστυνομία προστάτεψε κάνοντας χρήση χημικών και μπροστά στο κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης. Μετά την αποβίβαση του μεγαλύτερου όγκου των Ισραηλινών οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο του Ηρακλείου μεταφέροντας το μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, ενώ στα πανό που αναπτύχθηκαν έξω από το λιμάνι και κατά τη διάρκεια της πορείας υπήρχαν σαφή μηνύματα και για τον εμπορικό κόσμο που αναμένει έσοδα από τη συγκεκριμένη κρουαζιέρα, όπως «Οποιος παίρνει ματωμένα λεφτά, τα χέρια του ματώνει».

Διαδηλώσεις παντού

Το «Crown Iris» είχε προγραμματισμένη αναχώρηση για τις 10 μ.μ. χθες βράδυ με προορισμό τον Αγιο Νικόλαο, όπου επίσης έχουν προκληθεί σοβαρότατες εντάσεις κατά τη διάρκεια προηγούμενων επισκέψεών του. Στις 29 Ιουλίου στον Αγιο Νικόλαο είχε πραγματοποιηθεί μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ στην επόμενη επίσκεψή του, στις 5 Αυγούστου, ένας Ισραηλινός τραμπούκος είχε επιχειρήσει να κατεβάσει αντιπολεμική επιγραφή από κατάστημα στην πόλη ασκώντας βία στην ιδιοκτήτρια της επιχείρησης. Σε εκείνη την περίπτωση εντύπωση είχε προκαλέσει η προνομιακή μεταχείριση των Αρχών έναντι του συγκεκριμένου ανθρώπου, αφού παρ’ όλο που είχε συλληφθεί, κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος και του επετράπη να επιστρέψει στην πατρίδα του χωρίς να περάσει από δίκη στο Αυτόφωρο.

Τα ταξίδια του «Crown Iris» στην Ελλάδα αποτελούν πρόκληση την ώρα που το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Οχθη και αυτό προκαλεί κύμα αντιδράσεων σε κάθε λιμάνι που καταπλέει φέτος το καλοκαίρι. Τον Ιούλιο στη Σύρο οι μαζικές διαδηλώσεις είχαν αποτρέψει την προσέγγιση στο λιμάνι, ενώ σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Ρόδο με αδιανόητη βία εκ μέρους των λιμενικών εναντίον των διαδηλωτών. Μαζικές αντιδράσεις υπήρξαν κατά τον κατάπλου του κρουαζιερόπλοιου στον Βόλο αλλά και στον Πειραιά, ενώ οι αντιδράσεις συνεχίζονται.