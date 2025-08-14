Ανείπωτη καταστροφή στη χώρα – Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Η τελευταία εικόνα από τα μέτωπα • Διάσπαρτες εστίες σε Αχαΐα και Χίο • Η κυβέρνηση βάζει μπροστά το αφήγημα της διάχυσης ευθυνών.

Πάνω από 100.000 στρέμματα καμένης γης, κατεστραμμένα σπίτια και επιχειρήσεις, οργή και απόγνωση. Η επόμενη ημέρα από το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Άρτα είναι αποκαρδιωτική, καθώς για ακόμη μια φορά ο κρατικός μηχανισμός εμφανίστηκε ανήμπορος να αντιμετωπίσει και να περιορίζει την πύρινη λαίλαπα.

Δυστυχώς, η πρώτη απάντηση της κυβέρνησης στον όλεθρο και την κατακραυγή είναι μονότονα αναμενόμενη, καθώς ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, εξαφανισμένος από το πρωί της Τρίτης, «βγήκε μπροστά» για να κατηγορήσει τον δήμαρχο της Πάτρας και να φορτώσει όλα τα προβλήματα στην κλιματική αλλαγή.

Η Αχαΐα μπροστά σε μια ιστορικών διαστάσεων καταστροφή

Η περιοχή της Αχαΐας ήταν εκείνη που δοκιμάστηκε περισσότερο, με την πυρκαγιά να κατακαίει τις δυτικές περιοχές και να απειλεί ευθέως την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, καθώς μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης υπήρχαν αγωνιώδεις προσπάθειες να μην μπουν οι φλόγες μέσα στον πυκνό αστικό ιστό.

Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025. | meteo.gr

Μετά από δεκάδες μηνύματα εκκενώσεων περιοχών με χιλιάδες κατοίκους και την προληπτική εκκένωση του Καραμανδάνειου νοσοκομείου και του Κωνσταντοπούλειου γηροκομείου, η εικόνα είναι καλύτερη και σε αυτό βοήθησε το γεγονός ότι από το βράδυ της Τετάρτης έπεσαν οι άνεμοι.

Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες με την πυρκαγιά να μην έχει οριοθετηθεί, ενώ τα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή προς τον Ρωμανό.

Για το μέτωπο που ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης στα Συχαινά η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε δύο συλλήψεις, με έναν 19χρονο και έναν 27χρονο να κατηγορούνται για εμπρησμό. Την ίδια στιγμή ένας 25χρονος προσήχθη με την κατηγορία τη εμπρησμού στην περιοχή του Γηροκομείου.

Η φωτιά καίει σε δύσβατα σημεία στη Χίο

Το μεγάλο μέτωπο που κατέστρεψε το νησί της Χίου παραμένει επίσης ενεργό, με τις εστίες να καίνε σε δύσβατα σημεία της βορειοδυτικής και βορειοανατολικής πλευράς, αλλά και κοντά στον οικισμό Παρπαριά.

Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στη Χίο, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025. | meteo.gr

Όλη τη νύχτα δοκιμάστηκαν οι περιοχές των Κηπουριών, των Φυτών και των Καμπιών, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η αιτία έναρξης της καταστροφικής πυρκαγιάς ήταν οι ανεμογεννήτριες.

Το μέγεθος της καταστροφής, πάντως, στο νησί είναι εφιαλτικό.

Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Ζάκυνθο, ύφεση σε Πρέβεζα και Άρτα

Τα άλλα τρία μεγάλα μέτωπα δείχνουν να είναι υπό έλεγχο, όμως οι περιοχές της Ζακύνθου, της Άρτας και της Πρέβεζας βγαίνουν εξαιρετικά λαβωμένες από τον πύρινο όλεθρο.

Στο νησί του Ιονίου σημαντικές είναι οι καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες και κτίσματα σε Αγαλά, Παντοκράτορα, Λιθακιά, Μουζάκι και Κοιλιώμενο.

Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025. | meteo.gr

Στην Πρέβεζα ο δήμος Ζηρού και τα γειτονικά χωριά της Άρτας έχουν να αντιμετωπίσουν βιβλική καταστροφή από τα μέτωπα που έκαιγαν σχεδόν για τρία 24ωρα.

Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στην Πρέβεζα, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025. | meteo.gr

Αρκετά χωριά στις περιοχές δεν έχουν ηλεκτροδότηση και υδροδότηση με τις επικοινωνίες να έχουν σημαντικές δυσκολίες. Σπίτια καμένα, επιχειρήσεις κατεστραμμένες και όταν έρθει η ώρα του επίσημου απολογισμού τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα.