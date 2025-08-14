Ανεμογεννήτριες φαίνεται να προκάλεσαν τη φωτιά στη Χίο

Μαύρη - κατάμαυρη αποδείχτηκε τελικά η δήθεν «πράσινη ανάπτυξη» για την Αμανή. Οπως όλα δείχνουν, οι πολυδιαφημισμένες ανεμογεννήτριες είναι η αιτία έναρξης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στη βορειοδυτική Χίο και συνέχιζε να καίει μέχρι και χθες το βράδυ, έχοντας πλήξει ολόκληρους οικισμούς και αποτεφρώσει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δασική και αγροτική γη.

Η φωτιά ξεκίνησε στο βορειοδυτικό άκρο της Χίου, στους οικισμούς της Παρπαριάς και της Πισπιλούντας, περιοχή με πολλές ανεμογεννήτριες οι οποίες σύμφωνα με ντόπιους λειτουργούσαν, με τον αέρα να φτάνει ή και να ξεπερνά τα οκτώ Μποφόρ την ώρα που ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Μιχαηλίδη που κάνει ευθέως λόγο για τις ανεμογεννήτριες και για το δίκτυο μεταφοράς της ενέργειας που παράγουν, ενώ τονίζει την ανάγκη διάσωσης του αποδεικτικού υλικού.

«Κάτοικοι της περιοχής ισχυρίζονται ότι η φωτιά ξεκίνησε από στύλο κοντά σε ανεμογεννήτρια. Πληροφορούμαι ότι οι ανεμογεννήτριες διαθέτουν κάμερες καταγραφής της περιοχής. Ελπίζω να ληφθούν έγκαιρα τα δεδομένα πριν εξαφανιστούν...!» σημειώνει ο κ. Μιχαηλίδης.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αναφορά της κατοίκου Αλεξάνδρας Μουσουρούλη, κόρης του πρώην βουλευτή και υπουργού της Ν.Δ. Κωστή Μουσουρούλη, η οποία απέστειλε σειρά φωτογραφιών στην τοπική εφημερίδα «Αλήθεια» επιβεβαιώνοντας το παραπάνω σενάριο. Οπως διευκρινίζει, οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν λίγα λεπτά μετά την έναρξη της φωτιάς από το σπίτι της στην Πισπιλούντα.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και με δεδομένη την πλούσια βλάστηση της περιοχής αλλά και την ανυπαρξία πυροσβεστικών αεροπλάνων, η φωτιά εξαπλώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς κινούμενη στην αρχή νότια του σημείου έναρξης.

Μέσα σε λίγη ώρα οι φλόγες έφτασαν στη Βολισσό, το κεφαλοχώρι της Αμανής, που αποτελεί και πόλο προσέλκυσης τουρισμού, με μεγάλο αριθμό εποχικών επιχειρήσεων αλλά και του πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό, ακόμα και μέσα στο κάστρο, κατακαίγοντας σπίτια και επιχειρήσεις, μεταξύ τους και το μοναδικό πρατήριο καυσίμων. Στη Βολισσό κάηκαν και αμπελώνες του Αριούσιου Οίνου – καταστροφή για την προσπάθεια που γίνεται εκεί για τη διατήρηση της αρχαίας αυτής ποικιλίας.

Την ίδια ώρα κάηκε και το παραλιακό μέτωπο μέχρι τη θάλασσα εγκλωβίζοντας δεκάδες ανθρώπους, που ξέφυγαν από τον κίνδυνο με σκάφη του Λιμενικού και ιδιωτών που έσπευσαν για βοήθεια. Η φωτιά στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς Βορρά απειλώντας διάσπαρτους οικισμούς μικρότερους σε πληθυσμό αλλά ακόμα ζωντανούς, όπως της Σπαρτούντας, των Διευχών, τις Κηπουργιές, των Καμπιών, οι οποίοι μέχρι και χθες το βράδυ βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Ακόμα και οι υπεύθυνοι του 112 κάπου τα μπέρδεψαν αφού έστελναν εντολές σε κατοίκους άλλων χωριών να εκκενώσουν με κατεύθυνση τη Βολισσό που ήδη είχε πληγεί από την πυρκαγιά την προηγουμένη και η οποία παραμένει χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα αφού τα δίκτυα υπέστησαν τεράστια καταστροφή.

Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται το σύνολο σχεδόν της Αμανής καθώς και τα Ψαρά, που τροφοδοτούνται με ρεύμα από εκεί μέσω καλωδίου. Στα Ψαρά ήδη αποστέλλονται γεννήτριες, ενώ στη Βολισσό το ρεύμα αναμένεται να επιστρέψει την Κυριακή. Για την υπόλοιπη Αμανή παραμένει άγνωστο πότε θα επανέλθει το ρεύμα.