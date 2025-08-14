Αθήνα, 30°C
Πέμπτη, 14 Αυγούστου, 2025
Χίος γράφημα
meteo.gr

Meteo: Τα χιλιάδες στρέμματα που κάηκαν από τις φωτιές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το μέγεθος της καταστροφής έως το μεσημέρι της Τετάρτης μέσα από δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης των δασικών πυρκαγιών σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα.

Μετά από σχεδόν τρεις ημέρες, οι φωτιές σε Χίο, Αχαΐα, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Άρτα, υποχωρούν αφήνοντας πίσω τους πάνω από 100.000 στρέμματα καμένης γης. Ενδεικτικές είναι οι δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το meteo.gr, οι οποίες δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω γραφήματα δείχνουν την έκταση των περιοχών που επλήγησαν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, είχαν καεί περίπου:

  • 42.466 στρέμματα στη Χίο,
  • 22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο,
  • 26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα, και
  • 9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα.
Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στη Χίο, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025. | meteo.gr
Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025. | meteo.gr
Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στην Πρέβεζα, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025. | meteo.gr
Η καμένη έκταση από τη δασική πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS / Copernicus έως το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025. | meteo.gr

 

