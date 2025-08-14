Meteo: Τα χιλιάδες στρέμματα που κάηκαν από τις φωτιές

Το μέγεθος της καταστροφής έως το μεσημέρι της Τετάρτης μέσα από δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης των δασικών πυρκαγιών σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα.
Μετά από σχεδόν τρεις ημέρες, οι φωτιές σε Χίο, Αχαΐα, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Άρτα, υποχωρούν αφήνοντας πίσω τους πάνω από 100.000 στρέμματα καμένης γης. Ενδεικτικές είναι οι δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το meteo.gr, οι οποίες δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω γραφήματα δείχνουν την έκταση των περιοχών που επλήγησαν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, είχαν καεί περίπου:
