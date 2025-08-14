Δηλητηριώδη αέρα εισπνέουν στην Πάτρα μετά τη φωτιά

Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού στην Αχαΐα.

Η πύρινη λαίλαπα στην Αχαΐα άφησε πίσω της ανυπολόγιστες καταστροφές σε φυσικό πλούτο, πολλοί κάτοικοι είδαν τις περιουσίες τους να καίγονται, ζώα τυλίχτηκαν στις φλόγες και η κυβέρνηση επιδόθηκε σε αφωνία στην καλύτερη και στη χειρότερη τα «έβαλε» με τους εθελοντές που είναι... λίγοι, υιοθετώντας για ακόμα μια φορά το δόγμα της ατομικής ευθύνης. Οι συνέπειες της πυρκαγιάς είναι ενδεικτικές ακόμα και στον αέρα που αναπνέουμε, καθώς οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας πως στην Πάτρα η ατμόσφαιρα είναι επιβαρυμένη κατά τρεις φορές πάνω από τα όρια ασφάλειας.

Για την ακρίβεια, ο αέρας που αναπνέουν οι κάτοικοι της περιοχής που καιγόταν για πάνω από 48 ώρες πρόκειται για ένα δηλητηριώδες κράμα από χημικές ουσίες, βακτήρια και τοξίνες.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα χθες τόνισε πως «στην Πάτρα αυτή τη στιγμή η τιμή παίζει ανάμεσα σε 35 με 69 μικρογραμμάρια για τα πιο λεπτά σωματίδια. Το όριο είναι 20. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε έτσι κι αλλιώς 2 με 3 φορές πάνω από το όριο ασφαλείας».

«Αυτό που εισπνέουμε αυτή τη στιγμή, ειδικά κοντά στις εστίες, είναι ένα μίγμα σωματιδίων PM2.5 και PM10 σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις, με οργανικές ενώσεις από την καύση που μπορεί να έχουν καρκινογόνο δράση. Η παραμονή σε τέτοιο περιβάλλον για ώρες ή μέρες αυξάνει τον κίνδυνο για το αναπνευστικό, την καρδιά, ακόμη και για το ανοσοποιητικό», σημείωσε.

Πρόσθεσε τέλος πως στην Πάτρα επειδή η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε βιομηχανικά κτίρια, «δεν είναι απλός καπνός. Είναι πολλές περιοχές μικτής καύσης όπου καίγεται και βιομάζα αλλά και τεχνητά υλικά, μέταλλα, πλαστικά, ελαστικά, κάτι το οποίο οδηγεί σε έκλυση πιο επικίνδυνων ενώσεων, διοξίνες και φουράνια, καρκινογόνες ενώσεις», όπως εξήγησε.

Ο κ. Σαρηγιάννης, μιλώντας σήμερα στην πρωινή εκπομπή του Mega, πρόσθεσε πως «εκλύονται μεγάλες ποσότητες καπνού και αιωρούμενων σωματιδίων, αλλά και επικίνδυνες ουσίες που προκύπτουν από την καύση τεχνητών υλικών, όπως πλαστικά, ελαστικά και μέταλλα».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του καθηγητή, τα επίπεδα ρύπανσης ενδέχεται να επανέλθουν κάτω από τα όρια ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μέσα σε περίπου τρεις ημέρες, εφόσον δεν υπάρξει επιδείνωση των πυρκαγιών.