Νέος γύρος διώξεων σε βάρος εκπαιδευτικών: Όταν μια ανακοίνωση γίνεται «παράπτωμα»!

Η Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης καταγγέλλει πρωτοφανές κύμα διώξεων εναντίον εκπαιδευτικών και μελών του σωματείου, με αφορμή την ακύρωση των εξετάσεων PISA σε σχολεία της περιοχής. Η Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ (17/9/2025) καλεί σε κινητοποίηση την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 2 μ.μ., στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, ανακοινώνοντας στάσεις εργασίας για τη συμμετοχή των συναδέλφων.

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, εκπαιδευτικός του Γυμνασίου Αρέθουσας παραπέμπεται σε πειθαρχικό επειδή μοίρασε επιστολή της ΕΛΜΕ στους μαθητές για να την παραδώσουν στους γονείς τους. Παράλληλα, σε ΕΔΕ παραπέμπονται η γραμματέας της ΕΛΜΕ και συνάδελφος του 6ου Γυμνασίου Σταυρούπολης, επειδή στο σχολείο τους –με απόφαση των μαθητών– δεν πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις PISA. Αντίστοιχες διαδικασίες ξεκίνησαν και σε άλλα σχολεία, όπου η συμμετοχή των μαθητών ήταν ελάχιστη.

Η ΕΛΜΕ μιλά για «επιχείρηση τρομοκράτησης» από το Υπουργείο Παιδείας και τη ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. «Η κυβέρνηση επιδιώκει να κάμψει το φρόνημα των εκπαιδευτικών, επιβάλλοντας σιγή νεκροταφείου με απειλή πειθαρχικών και απολύσεων», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Οι συνδικαλιστές κάνουν λόγο για καθεστώς που θυμίζει «ποινικοποίηση της γνώμης», παραλληλίζοντας τις νέες διατάξεις του πειθαρχικού με αδικήματα όπως η κατάχρηση δημοσίου χρήματος.

Η αντιπαράθεση γύρω από τις εξετάσεις PISA έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια μια βαθύτερη σύγκρουση:

Από τη μία, το Υπουργείο Παιδείας επιδιώκει την πιλοτική εφαρμογή τους ως μέτρο «αξιολόγησης» της αποτελεσματικότητας του σχολείου.

Από την άλλη, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς καταγγέλλουν ότι πρόκειται για εργαλείο κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων και άνοιγμα δρόμου στην ιδιωτικοποίηση.

Το γεγονός ότι σε δεκάδες σχολεία οι εξετάσεις δεν πραγματοποιήθηκαν ή είχαν ελάχιστη συμμετοχή δείχνει τη μαζική αμφισβήτηση του θεσμού, αλλά και την αποφασιστικότητα των εκπαιδευτικών να αμφισβητήσουν στην πράξη τις κεντρικές επιλογές του υπουργείου.

Η στοχοποίηση του συνδικαλισμού

Η επίθεση αυτή δεν είναι τυχαία. Ο συνδικαλισμός στον χώρο της εκπαίδευσης έχει ιστορικά παίξει ρόλο ανάσχεσης αυταρχικών πολιτικών. Όταν σήμερα στοχοποιούνται πρόεδροι, γραμματείς και απλά μέλη ΕΛΜΕ, το μήνυμα δεν είναι μόνο προσωπικό: είναι συλλογικό. Στόχος είναι να φοβηθεί ο εκπαιδευτικός, να σκεφτεί δύο φορές πριν συμμετάσχει σε κινητοποίηση, να σωπάσει όταν διαφωνεί.

Αν τα σωματεία φιμωθούν, τότε η σχολική μονάδα χάνει τη δημοκρατική της φωνή. Το σχολείο κινδυνεύει να μετατραπεί σε έναν χώρο τυφλής εκτέλεσης εντολών, όπου η κριτική σκέψη –η ίδια που διδάσκεται στους μαθητές– διώκεται στην πράξη.

Η Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης βλέπει τις διώξεις όχι μόνο ως επίθεση στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως ως χτύπημα στα σωματεία και στα συνδικαλιστικά δικαιώματα.

«Στόχος είναι να φιμώσουν την ΕΛΜΕ, να τρομοκρατήσουν τα μέλη της και να χτυπήσουν το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να οργανώνονται και να αντιστέκονται», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το κάλεσμα

Η ΕΛΜΕ καλεί σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση της 24ης Σεπτεμβρίου, ζητώντας την άμεση παύση των ΕΔΕ και των πειθαρχικών, καθώς και την κατάργηση του «νέου πειθαρχικού τερατουργήματος». Ζητά, επίσης, από ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ και ΕΔΟΘ να στηρίξουν έμπρακτα τον αγώνα ενάντια στον αυταρχισμό.

Η υπόθεση στη Δυτική Θεσσαλονίκη δεν αφορά μόνο τρεις ή τέσσερις εκπαιδευτικούς. Αγγίζει τον πυρήνα του δικαιώματος στη συνδικαλιστική δράση. Όταν μια ανακοίνωση σωματείου αντιμετωπίζεται ως «παράπτωμα» που οδηγεί σε πειθαρχικό, τότε το σχολείο παύει να είναι χώρος ελευθερίας έκφρασης και μετατρέπεται σε πεδίο επιτήρησης. Η υπόθεση φωτίζει μια βαθύτερη τάση: την προσπάθεια μετατροπής των εκπαιδευτικών από ενεργούς λειτουργούς με δικαιώματα, σε υπάλληλους υπό καθεστώς διαρκούς φόβου.

