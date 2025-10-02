Κοβέσι: Το άρθρο 86 εμπόδισε την έρευνά μας για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Στο «αγκάθι» του νόμου περί ευθύνης υπουργών στάθηκε η Ευρωπαία Εισαγγελέας στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Αποστασιοποιημένη αλλά και αιχμηρότατη κατά της κυβέρνησης εμφανίστηκε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα.

Η κ. Κοβέσι «σφυροκοπήθηκε» με δημοσιογραφικά ερωτήματα σχετικά με υποθέσεις και σκάνδαλα που ζέχνουν στη χώρα μας και που την αρμοδιότητα για την εξιχνίασή τους έχει η ευρωπαϊκή εισαγγελία, όπως το έγκλημα των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βέβαια, στην συνέντευξη Τύπου, που διήρκησε για μια περίπου ώρα, η κ. Κοβέσι επικεντρώθηκε στο ζήτημα του άρθρου 86 του Συντάγματος, δηλαδή για το νόμο περί ευθύνης υπουργών.

«Το Κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο 86. Υπάρχει πολιτική θέληση να γίνει αυτό», σημείωσε, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων.

Εμπόδιο το άρθρο 86 για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Απαντώντας σε ερώτηση για τη συνάντησή της με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε ευθέως στο άρθρο 86 του Συντάγματος. «Έχουμε δύο περιπτώσεις, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη, όπου το άρθρο 86 εμπόδισε την έρευνά μας.

Ο μόνος τρόπος είναι να το αλλάξουμε», τόνισε, προσθέτοντας: «Από τη χθεσινή συνάντηση κατάλαβα ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή, διότι διαφορετικά και σε μελλοντικές έρευνες θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να παραβιάσουμε το ελληνικό Σύνταγμα».

Σε ερώτηση σχετικά με τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή για το δυσώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τη σύμβαση 717, η κ. Κοβέσι τοποθετήθηκε αποστασιοποιημένα.

«Σε εθνικό επίπεδο ήδη έχουμε καταλήξει σε απόφαση. Δεν μπορώ να σχολιάσω τι έκανε ο εθνικός εισαγγελέας», ανέφερε, προσθέτοντας: «Όταν δημοσιεύσουμε την απόφασή μας, θα δείτε ποιος και γιατί διώκεται».

Τόνισε επίσης ότι δεν γνωρίζει ποια ακριβώς πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία σε εθνικό επίπεδο.

«Η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει»

Για τις συνέπειες της διαφθοράς, η οποία αποτελεί πληγή στη χώρα μας, αναφέρθηκε η κ. Κοβέσι, η οποία κατευθείαν παρέπεμψε στο έγκλημα των Τεμπών.



«Όταν μιλάμε για τη διαφθορά, δεν είναι μόνο καθήκον των εισαγγελέων να τη λύσουν. Δεν θα εξαφανιστεί χωρίς πρόληψη. Επηρεάζει τις ζωές όλων μας, γιατί υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στη διαφθορά και τη φτώχεια», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τα Τέμπη: «Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσουν – τα Τέμπη είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα».

Οι έντιμοι αγρότες αποκλείστηκαν

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας αναφέρθηκε σε μια καταγγελία που ήρθε στο γραφείο της από Έλληνα αγρότη.

Ο αγρότης της είχε αναφέρει ότι δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς –όπως υποστήριζε– όλοι οι υπόλοιποι λάμβαναν μέρος σε αλισβερίσια και εκείνος δεν ήθελε να γίνει μέρος αυτής της πρακτικής.