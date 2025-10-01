Η Κοβέσι στην Αθήνα: Συναντήσεις με Φλωρίδη, Χρυσοχοΐδη, Πιερρακάκη

Μπαράζ συναντήσεων με κυβερνητικά και θεσμικά στελέχη πραγματοποιεί σήμερα η ευρωπαία γενική εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, στο πλαίσιο επίσκεψής της στην Αθήνα, με φόντο το δυσώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ευλογιά των αιγοπροβάτων αλλά και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Κατά την ημίωρη συνάντησή της με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, η Λ. Κοβέσι ζήτησε την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, ζήτησε την ενίσχυση με τρεις ακόμη εισαγγελείς (απασχολούνται σήμερα 10), την πρόσληψη έξι διοικητικών υπαλλήλων, την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Ελλάδα, αλλά και τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και του χώρου όπου εργάζονται. Παράλληλα, ο Έλληνας ευρωπαίος εισαγγελέας Νίκος Πασχάλης δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές. Από την πλευρά της, η Λ. Κοβέσι έδειξε ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, με τον Γ. Φλωρίδη να ξεκαθαρίζει πως ο πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την αναθεώρησή του.

Η Λ. Κοβέσι δήλωσε ικανοποιημένη και από τη συνάντησή της με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη. Η επόμενη επίσκεψη της κυρίας Κοβέσι θα είναι στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Αργότερα, αναμένεται να επισκεφθεί τα ελληνικά γραφεία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και την Πέμπτη θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.