Πέμπτη, 07 Αυγούστου, 2025
kyriakos - semertzidou

Έρευνα για τις επιδοτήσεις Σεμερτζίδου παρήγγειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέας

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr
Η Αρχή Καταπολέμησης για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην έφοδό της στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ άντλησε στοιχεία για επιδοτήσεις που έλαβαν οκτώ με δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα από τη Θεσσαλία μεταξύ των οποίων και η πολιτεύτρια.

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τίθενται δημοσιεύματα σχετικά με επιδοτήσεις συνολικού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υποψήφια βουλευτής του κόμματος στο νομό Κοζάνης, Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειας της.

Στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται προς διερεύνηση δημοσιεύματα ενημερωτικής ιστοσελίδας για την υπόθεση.

Το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα αναμένει να της διαβιβαστεί το πόρισμα που θα συνταχθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για επιδοτήσεις που έλαβαν συγκεκριμένα πρόσωπα από τη Θεσσαλία.

Κλιμάκιο της Αρχής πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να αντλήσει στοιχεία για επιδοτήσεις που έλαβαν οκτώ με δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα από τη Θεσσαλία μεταξύ των οποίων και η κ. Σεμερτζίδου.

Η πρώην υποψήφια βουλευτής διαψεύδει επίμαχα δημοσιεύματα αναφερόμενη σε «άδικη και στοχευμένη επίθεση με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές».

