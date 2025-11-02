Μετά το σοκ τα σενάρια - Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για το μακελειό στα Βορίζια Κρήτης

Πρωτοφανές αιματοκύλισμα μέρα μεσημέρι με δύο νεκρούς και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες • Υπό αστυνομικό κλοιό η περιοχή μετά από τις χιλιάδες σφαίρες που έπεσαν

Σε κατάσταση σοκ η τοπική κοινωνία της Κρήτης, αλλά και η ελληνική κοινή γνώμη από το αδιανόητο μακελειό που σημειώθηκε το Σάββατο στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.

Μια πραγματική μάχη με χιλιάδες σφαίρες μέρα μεσημέρι είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, ενώ η ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν εορτής έχει θέσει υπό αστυνομικό κλοιό ολόκληρη την περιοχή.

Στο νησί μετέβη και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος, ο οποίος προέδρευσε σύσκεψης το βράδυ του Σαββάτου με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων. Στο επίκεντρο οι επόμενες κινήσεις της αστυνομίας στην περιοχή και η πορεία των ερευνών.

(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Τι εξετάζει η αστυνομία

Πληροφορίες από την αστυνομία που επικαλείται το ΑΠΕ - ΜΠΕ, σημειώνουν ότι η ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών αναφέρουν πως την αρχή έκανε πιθανότατα ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός τελικά κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ φέρονται ότι εμπλέκονται από την άλλη πλευρά οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Επίσης αναζητούνται τουλάχιστον δύο άτομα από την ίδια οικογένεια.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν τα νέα στοιχεία, η κατάσταση ήταν έκρυθμη από την προηγούμενη μέρα και «έκλεισε» με την ισχυρή έκρηξη σε υπό κατασκευή οικία, που ανήκει στην αντίπαλη οικογένεια του 39χρονου που σκοτώθηκε.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 22.30 το βράδυ της Παρασκευής και προξένησε σοβαρές ζημιές στο οίκημα, ενώ σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή.

(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο σημείο μετέβη αμέσως περιπολικό, το οποίο παρέμεινε όλη τη νύχτα στον τόπο της έκρηξης.

Το πρωί του Σαββάτου μετέβη στο χωριό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, για αυτοψία στον τόπο της έκρηξης.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, την ώρα της αυτοψίας ακούστηκαν πυροβολισμοί από την είσοδο του χωριού. Οι αστυνομικοί με το περιπολικό κάλεσαν αμέσως ενισχύσεις και κινήθηκαν προς το σημείο των πυροβολισμών, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο χωριό ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ο 39χρονος που βρέθηκε στο σημείο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Οι μαρτυρίες που συνέλεξαν οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι ο 39χρονος, γύρω στις 10.30 το πρωί, ενώ έφτανε με το αυτοκίνητο του στην είσοδο του χωριού, έπεσε πάνω σε μέλη της άλλης οικογένειας, οι οποίοι ήταν εξαγριωμένοι λόγω της έκρηξης, και μόλις τους είδε πυροβόλησε εναντίον τους.

Αυτοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 39χρονος, ενώ από την πλευρά τους τραυματίστηκαν οι δύο άνδρες και μια γυναίκα έπεσε νεκρή, πιθανόν από ανακοπή καρδιάς λόγω του τρόμου που προκάλεσε η συμπλοκή. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η αδελφή της, καθώς και μια 26χρονη.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυνηγετικά και πυροβόλα των εννέα χιλιοστών, όπως προκύπτει από τους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο.

(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες σε σπίτια σε αναζήτηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την αιματηρή συμπλοκή, αλλά τα όπλα δεν βρέθηκαν.

Από τους αρμόδιους αξιωματικούς συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και η συλλογή στοιχείων προκειμένου να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες διαμάχης και της συμπλοκής, αλλά και της έκρηξης που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα.

Παράλληλα, όλη η περιοχή είναι υπό αυστηρή επιτήρηση, καθώς ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται στο χωριό και στα δύο νοσοκομεία, ενώ από σήμερα θα εγκατασταθεί και η μονάδα ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα.

Στον εισαγγελέα η δικογραφία

Μιλώντας στο ΕΡΤNews η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, ωστόσο η έρευνα από τους αστυνομικούς θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Όπως είπε, έχουν γίνει κατ' οίκον έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ευρήματα. Τόνισε όμως ότι οι αξιωματικοί τόσο της Κρήτης όσο και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που συνδράμουν από χθες, είναι ιδιαίτερα έμπειροι και θα ξεκαθαρίσουν το θέμα. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», κατέληξε η κ. Δημογλίδου.

«Εγώ τη γλίτωσα για 10 πόντους»

«Εγώ πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά. Έριχαν και από τη μια μεριά και από την άλλη. Εγώ έχω φάει γύρω στις πέντε με έξι σφαίρες πάνω στο αμάξι. Ειδοποίησα την Αστυνομία και το μόνο που μου είπαν είναι να μπω στο σπίτι μου να μην κινδυνέψω. Εγώ είμαι περαστικός, ούτε σπίτι έχω, ούτε τίποτα. Το αυτοκίνητο μου είναι σακατεμένο και προσπαθώ να φύγω από δω γιατί ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουμε» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στην τηλεόραση της Κρήτης.

«Στο ένα αμάξι με τα φιμέ τζάμια δεν είδα πόσοι ήταν. Στο άλλο ήταν όρθιοι- εκτός από τους νεκρούς μετά που ήταν κάτω – πρέπει να ήταν 8-10 άτομα. Ηταν στημένη η δουλειά. Με το που πέρναγε το αυτοκίνητο τον πλάκωσαν οι άλλοι με τα καλάσνικοφ και τα πιστόλια. Που να το φανταστώ εγώ… Κοίταζαν από τα μπαλκόνια και δείχνανε και χάζευα και εγώ και έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά. Ειδα μετά ένα φορτηγάκι που είχε πάνω δύο ή τρία άτομα ξάπλα. Ηταν μια γυναίκα σίγουρα και ένας άντρας», πρόσθεσε. «Από τις 11 ενημέρωσα την αστυνομία και καλώ βοήθεια αλλά τίποτα. Φοβάμαι γιατί δεν ξέρουν ποιος είμαι. Μπορεί να περάσει κανείς να μου αδειάσει καμιά γεμιστήρα. Εγώ τη γλίτωσα για 10 πόντους. Μου έχουν τρυπήσει το λάστιχο, έχω φάει τρεις σφαίρες σε ένα τζάμι και άλλες τρεις στη μάσκα του αυτοκινήτου», κατέληξε.