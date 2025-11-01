Αστυνομικοί οπλισμένοι σαν αστακοί στο χωριό «φάντασμα» για την κρητική βεντέτα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, μετά την αιματηρή συμπλοκή που άρχισε το πρωί του Σαββάτου, μεταξύ ατόμων από δυο διαφορετικές οικογένειες της περιοχής, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.
Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας κατάφεραν να μπουν στα Βορίζια ώρες μετά την έναρξη των πυροβολισμών, έχοντας πλέον αποκλείσει το χωριό, ενώ αναζητούν τους δράστες του αιματοκυλίσματος. Όπως αναφέρεται, τα Βορίζια αυτές τις ώρες είναι χωριό «φάντασμα».
Μέχρι στιγμής σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση υπάρχουν δυο νεκροί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, περισσότεροι από δέκα τραυματίες, ενώ ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αλλάξει, καθώς σύμφωνα με πληροφόρηση από την περιοχή, υποστηρίζεται πως τραυματίες μεταφέρονταν και με ιδιωτικά μέσα.
Ο 39χρονος νεκρός και μια νεαρή γυναίκα τραυματισμένη (από την ίδια οικογένεια) μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ η δεύτερη νεκρή και τουλάχιστον δυο τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί (από την άλλη οικογένεια ) μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ. Και στα δυο νοσοκομεία βρίσκονται ήδη ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις.
Το μακελειό ξεκίνησε το πρωί Σαββάτου με ανταλλαγή πυροβολισμών, που συνεχίστηκε και αφότου έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουν ζώσει την περιοχή.
Πάντως η ένταση φαίνεται ότι ξεκίνησε από την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού χθες το βράδυ, σε υπό κατασκευή οικία που φέρεται να ανήκε στη μια από τις δυο οικογένειες.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας