Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
21°C
22.3° 20.2°
3 BF
78%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.5° 18.8°
1 BF
60%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
21.0° 19.9°
3 BF
77%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
64%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
59%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.7° 18.7°
1 BF
69%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
2 BF
45%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.8° 20.8°
2 BF
76%
Ηράκλειο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
20.8° 19.4°
1 BF
78%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.3°
1 BF
67%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
3 BF
77%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
2 BF
77%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.5° 21.5°
2 BF
77%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
64%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
20.7° 18.4°
0 BF
68%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.2° 22.8°
4 BF
73%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.0° 19.8°
0 BF
72%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.7° 17.3°
0 BF
77%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.1° 18.1°
1 BF
69%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
67%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 01 Νοεμβρίου, 2025
Venteta_1020
EUROKINISSI

Αστυνομικοί οπλισμένοι σαν αστακοί στο χωριό «φάντασμα» για την κρητική βεντέτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Πάνοπλοι αστυνομικοί έχουν κάνει «απόβαση» στο χωριό, όπου σημειώθηκε το πρωτοφανές μακελειό μεταξύ δύο οικογενειών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, μετά την αιματηρή συμπλοκή που άρχισε το πρωί του Σαββάτου, μεταξύ ατόμων από δυο διαφορετικές οικογένειες της περιοχής, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας κατάφεραν να μπουν στα Βορίζια ώρες μετά την έναρξη των πυροβολισμών, έχοντας πλέον αποκλείσει το χωριό, ενώ αναζητούν τους δράστες του αιματοκυλίσματος. Όπως αναφέρεται, τα Βορίζια αυτές τις ώρες είναι χωριό «φάντασμα».

EUROKINISSI
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Μέχρι στιγμής σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση υπάρχουν δυο νεκροί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, περισσότεροι από δέκα τραυματίες, ενώ ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αλλάξει, καθώς σύμφωνα με πληροφόρηση από την περιοχή, υποστηρίζεται πως τραυματίες μεταφέρονταν και με ιδιωτικά μέσα.

Ο 39χρονος νεκρός και μια νεαρή γυναίκα τραυματισμένη (από την ίδια οικογένεια) μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ η δεύτερη νεκρή και τουλάχιστον δυο τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί (από την άλλη οικογένεια ) μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ. Και στα δυο νοσοκομεία βρίσκονται ήδη ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις.

Το μακελειό ξεκίνησε το πρωί Σαββάτου με ανταλλαγή πυροβολισμών, που συνεχίστηκε και αφότου έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουν ζώσει την περιοχή.

Πάντως η ένταση φαίνεται ότι ξεκίνησε από την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού χθες το βράδυ, σε υπό κατασκευή οικία που φέρεται να ανήκε στη μια από τις δυο οικογένειες.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Αστυνομικοί οπλισμένοι σαν αστακοί στο χωριό «φάντασμα» για την κρητική βεντέτα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual