«Κόλαση» σε χωριό της Κρήτης λόγω βεντέτας - Βόμβες, πυροβολισμοί και νεκροί

Αδιανόητο μακελειό σε χωριό της Κρήτης • Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ένα ανεπανάληπτο μακελειό έχει σημειωθεί στην περιοχή Βορίζια της Κρήτης, το οποίο θυμίζει σενάριο φαρ ουέστ, καθώς φαίνεται να έχουν πέσει δεκάδες πυροβολισμοί και να έχουν βρει το θάνατο τρεις τουλάχιστον άνθρωποι και να έχουν τραυματιστεί ακόμη 15 περίπου άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αφορμή για την κόλαση στο χωριό της Κρήτης φαίνεται να αποτέλεσε βόμβα που τοποθετήθηκε σε υπό κατασκευή κατοικία, η οποία και εξερράγη.

Σύμφωνα με το τοπικό neakriti.gr, σημειώνεται ακόμη και τώρα «βροχή» πυρών ανάμεσα σε μέλη διαφορετικών οικογενειών, τόσο μέσα στο χωριό όσο και στα γύρω βουνά.

Ο αριθμός των τραυματιών δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πολλοί με μερικούς εκ των οποίων να μεταφέρονται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου αλλά και στα κέντρα υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση και να ελέγξουν την κατάσταση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.