Νεκροί και τραυματίες στα Βορίζια Κρήτης μετά τους πυροβολισμούς: Στο νησί αστυνομικές δυνάμεις από Αθήνα

Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν την ζωή τους ενώ περίπου 10 τραυματίστηκαν • Τι γνωρίζουμε έως τώρα • Οι πληροφορίες από το ΕΚΑΒ

Έξι διακομιδές έχουν κάνει οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ από το χωριό Βορίζια του δήμου Φαιστού στην Κρήτη προς τα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο Ηρακλείου.

Κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα και ΕΚΑΜ, με επικεφαλής τον αρχηγό του σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουϊτση, μεταβαίνει εκτάκτως στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει μεταξύ δύο οικογενειών, με τουλάχιστον δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες μέχρι στιγμής. Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της χθεσινοβραδινής βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση. Ταυτόχρονα, μία ομάδα της ΕΚΑΜ που συμμετέχει στην αποστολή θα εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.

Τι ξέρουμε έως τώρα

Δύο άτομα , ένας άντρας και μια γυναίκα, έχασαν την ζωή τους ενώ τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν, ανάμεσα τους και ένα παιδί, σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Βορίζια του δήμου Φαιστού.

Συγκεκριμένα ο διοικητής του Βενιζελείου νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, επιβεβαίωσε ότι έφτασε στο νοσοκομείο νεκρός ένας 35χρονος, ενώ στο νοσοκομείο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη. Επίσης μια γυναίκα μεταφέρθηκε νεκρή, από τον τόπο της συμπλοκής, στο ΠΑΓΝΗ. Στο νοσοκομείο επίσης μεταφέρονται και αρκετοί τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές άγνωστα άτομα μετέβησαν σήμερα στο χωριό και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως σκορπώντας τρόμο. Η επίθεση φέρεται να είναι αντίποινα στην έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε οικοδομή μετά από τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι πληροφορίες από το ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ., με αναφορά για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πέντε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων μία κινητή ιατρική μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και ένα όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα δύο ακόμη ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών. Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο κέντρο υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές:

δύο τραυματισμένες γυναίκες από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

δύο άνδρες τραυματίες, κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)

και ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του προς το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.