Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
23°C
23.6° 21.7°
2 BF
65%
Θεσσαλονίκη
Αραιές νεφώσεις
19°C
20.2° 18.6°
0 BF
61%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.5° 20.0°
4 BF
71%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
1 BF
68%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
68%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
2 BF
71%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
1 BF
45%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
67%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.8° 19.4°
2 BF
68%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 18.9°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
73%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.7° 18.7°
1 BF
82%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
68%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
60%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
20.7° 19.4°
2 BF
66%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.2° 22.8°
3 BF
69%
Χαλκίδα
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.1° 20.8°
0 BF
68%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.3°
2 BF
68%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.5° 17.5°
2 BF
78%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.6° 19.6°
2 BF
56%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 01 Νοεμβρίου, 2025
Astynomia_1020
EUROKINISSI

ΕΔΕ για το ξύλο που έδωσαν τα ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από το όργιο αστυνομικής καταστολής δεν άφηναν περιθώρια εθελοτυφλίας.

Μετά τη κατακραυγή για το νέο όργιο αστυνομικής καταστολής κατά συλλογικοτήτων αλλά και το «ξέσπασμα» κατά απλών θαμώνων σε μαγαζιά των Εξαρχείων μετά τη χθεσινή πορεία διαμαρτυρίας, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Τις αυθαιρεσίες και τη βιαιότητα των δυνάμεων καταστολής κατέγραψαν περαστικοί με τις κάμερές τους, τις οποίες και δημοσιεύσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα τεκμήρια δεν άφηναν περιθώρια εθελοτυφλίας και για αυτό η Αστυνομική Διεύθυνση έδωσε εντολή για τη διερεύνηση των όσων εξοργιστικών συνέβησαν χθες το βράδυ.

Η «λιτή» ανακοίνωση της ΓΕΔ

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΕΔΕ για το ξύλο που έδωσαν τα ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual