ΕΔΕ για το ξύλο που έδωσαν τα ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια

Μετά τη κατακραυγή για το νέο όργιο αστυνομικής καταστολής κατά συλλογικοτήτων αλλά και το «ξέσπασμα» κατά απλών θαμώνων σε μαγαζιά των Εξαρχείων μετά τη χθεσινή πορεία διαμαρτυρίας, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).
Τις αυθαιρεσίες και τη βιαιότητα των δυνάμεων καταστολής κατέγραψαν περαστικοί με τις κάμερές τους, τις οποίες και δημοσιεύσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τα τεκμήρια δεν άφηναν περιθώρια εθελοτυφλίας και για αυτό η Αστυνομική Διεύθυνση έδωσε εντολή για τη διερεύνηση των όσων εξοργιστικών συνέβησαν χθες το βράδυ.
Η «λιτή» ανακοίνωση της ΓΕΔ
Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης.
