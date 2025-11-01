ΕΔΕ για το ξύλο που έδωσαν τα ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από το όργιο αστυνομικής καταστολής δεν άφηναν περιθώρια εθελοτυφλίας.

Μετά τη κατακραυγή για το νέο όργιο αστυνομικής καταστολής κατά συλλογικοτήτων αλλά και το «ξέσπασμα» κατά απλών θαμώνων σε μαγαζιά των Εξαρχείων μετά τη χθεσινή πορεία διαμαρτυρίας, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Τις αυθαιρεσίες και τη βιαιότητα των δυνάμεων καταστολής κατέγραψαν περαστικοί με τις κάμερές τους, τις οποίες και δημοσιεύσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα τεκμήρια δεν άφηναν περιθώρια εθελοτυφλίας και για αυτό η Αστυνομική Διεύθυνση έδωσε εντολή για τη διερεύνηση των όσων εξοργιστικών συνέβησαν χθες το βράδυ.