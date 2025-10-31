Νεκρή ηλικιωμένη στη Σαλαμίνα, έφερε τραύμα στο κεφάλι

Νεκρή εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα σήμερα το απόγευμα στη Σαλαμίνα. Η 75χρονη φέρει τραύματα στο κεφάλι, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ΓΑΔΑ, δύο άγνωστοι δράστες έσπασαν το παράθυρο του σπιτιού και εισέβαλαν στο εσωτερικό και επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη, πιθανότατα με αιχμηρό αντικείμενο. Κάμερες ασφαλείας της περιοχής φέρεται να έχουν καταγράψει τους δράστες την ώρα που παραβιάζουν το παράθυρο και μπαίνουν στη μονοκατοικία.
Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι από την κόρη της, η οποία ενημέρωσε τις αρχές.
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ συγκεντρώνονται στοιχεία από τη γειτονιά και πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
