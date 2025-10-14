Έφτασε και ο ανιψιός στη ΓΑΔΑ - Απολογείται ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός του φονικού στη Φοινικούντα

Τι ανέφερε στις αρχές ο 22χρονος καθ' ομολογίαν συνεργός του εγκλήματος στο κάμπινγκ της Φοινικούντας • Ανοιχτά όλα τα σενάρια.

Σε εξέλιξη είναι από το απόγευμα σήμερα η απολογία του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας Μεσσηνίας.

Αργά το απόγευμα έφτασε από την Καλαμάτα και ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν παρών στην δολοφονία του θείου του και του 60χρονου επιστάτη.

Ο ανιψιός κλήθηκε από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να αναγνωρίσει το δράστη, καθώς ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος και παραμένει στη ΓΑΔΑ, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί παρουσιάστηκε αυτοβούλως με το δικηγόρο του ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός στο διπλό φονικό, ενώ μετά το μεσημέρι προσήχθη και ο επίσης 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, ο οποίος άρχισε να απολογείται παρουσία δικηγόρου, όπως είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή από τους αστυνομικούς.

Σημειώνεται ότι ο νεαρός που παρουσιάστηκε αυτοβούλως και δήλωσε ότι ήταν μαζί με το δράστη, ισχυρίστηκε ότι πήγαν στη Φοινικούντα για να εκβιάσουν τον 68χρονο και να του αποσπάσουν χρήματα, καθώς το καλοκαίρι του 2022 ο ιδιοκτήτης τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά στο κάμπινγκ, όπου έμεινε ο 22χρονος για λίγες μέρες.

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος ο 22χρονος, κατά τα λεγόμενα του, είχε αποσπάσει μια φορά χρήματα από τον 68χρονο, ενώ παραδέχτηκε ότι αυτός είχε πυροβολήσει με αεροβόλο πιστόλι το θύμα, στην προσπάθεια του να τον ληστέψει, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Επειδή όμως απέτυχε, μίλησε με τον άλλο 22χρονο, ο οποίος του είπε να πάνε μαζί και να αναλάβει αυτός να αποσπάσει τα χρήματα. Όταν έφτασαν στο κάμπινγκ, ο φερόμενος ως συνεργός δεν εμφανίστηκε και προχώρησε μόνος του ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, διαπράττοντας τη διπλή δολοφονία.

Επίσης όπως ανέφερε ο δικηγόρος του 22χρονου που παραδόθηκε, ο πελάτης του γνώριζε τον ανιψιό του θύματος, ως πελάτη καφετέριας που εργαζόταν στο Κολωνάκι, πριν από τρία χρόνια και του είχε ζητήσει να μεσολαβήσει για να μείνει δωρεάν στο κάμπινγκ για λίγο, το καλοκαίρι που κατά τους ισχυρισμούς του υπέστη την κακοποίηση από τον 68χρονο. Όπως λέει ο νεαρός δεν έχει καμία άλλη σχέση με τον ανιψιό του θύματος.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τους ισχυρισμούς του νεαρού και προχωρούν στην απολογία του φερόμενου ως δράστη, προκειμένου, σε συνδυασμό και με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.