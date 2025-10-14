Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Συνελήφθη ο 22χρονος που μετέβη στη ΓΑΔΑ

Σε σύλληψη προχώρησαν οι δυνάμεις της ΓΑΔΑ εις βάρος του 22χρονου άνδρα ο οποίος το πρωί της Τρίτης μετέβη εκεί αυτοβούλως μαζί με το συνήγορο υπεράσπισής του, και ομολόγησε συνέργεια στη διπλή δολοφονία που διαπράχθηκε την Κυριακή 05 Οκτωβρίου στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με θύματα δύο άνδρες.
Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι ήταν ο συνεπιβάτης στο μοιραίο σκούτερ, ο οποίος φαίνεται στις κάμερες να φορά λευκό σορτς και ισχυρίστηκε ότι μαζί με τον αυτουργό μετέβησαν στο κάμπινκ με σκοπό να εκβιάσουν για χρήματα το ένα από τα θύματα - τον ιδιοκτήτη της μονάδας. Υποστήριξε εξάλλου ότι δε γνώριζε ότι ο οδηγός του δικύκλου είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας, ούτε περίμενε ότι θα έβγαζε όπλο.
Αντίστοιχα ο δικηγόρος του μιλώντας στα Μέσα Ενημέρωσης δήλωσε ότι ο εντολέας του είχε προηγούμενη οδυνηρή σχέση με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, και ότι οι δύο άνδρες δεν πήγαν εκεί με σκοπό βλάβης αλλά εκβίασης.
Ως γνωστόν ο αυτουργός του πυροβολισμού εξακολουθεί να διαφεύγει, με τις αρχές ωστόσο να διαρρέουν ότι βρίσκονται πολύ κοντά στη σύλληψή του.
Το φονικό σημειώθηκε όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και επί χρόνια φίλο του. Πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει από τα πυρά.
