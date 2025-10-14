Στη ΓΑΔΑ ο συνεργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα για να παραδοθεί, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλό φονικό της Φοινικούντας που έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο. Το πρωί της Τρίτης έγινε γνωστό πως ο συνεργός της στυγερής δολοφονίας, με τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, θα παρουσιαστεί στη ΓΑΔΑ.