Άγρια δολοφονία μέσα στη νύχτα: Δυο νεκροί σε κάμπινγκ της Μεσσηνίας

Ένα σοκαριστικό πειστατικό διπλής ανθρωποκτονίας σημειώθηκε στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία το βράδυ της Κυριακής, σε κάμπινγκ που βρίσκεται στην παραλία Μαυροβούνι.
Δύο άνδρες σκοτώθηκαν εν ψυχρώ με πυροβολισμό, ενώ παρών φέρεται να ήταν και ο ανιψιός του ενός θύματος. Ο ένας άνδρας ήταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του efsyn.gr, ο δράστης ήταν νεαρός. Μπήκε πεζός στη ρεσεψιόν, προσποιήθηκε ότι θέλει να πληρώσει και την κατάλληλη στιγμή έβγαλε όπλο και προχώρησε στην εκτέλεση του ενός θύματος. Ο δεύτερος άνδρας προσπάθησε να διαφύγει, και τότε φέρεται να πυροβόλησε και αυτόν, από απόσταση μάλιστα αρκετών μέτρων.
Δύο εβδομάδες πριν, είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί σε άλλη τοποθεσία της περιοχής, πολύ κοντινή στο κάμπινγκ, και η τοπική κοινωνία είχε αναστατωθεί. Κάποιοι κάτοικοι πλέον εικάζουν ότι τα τότε πυρά ήταν η προειδοποίηση για ό,τι συνέβη την Κυριακή.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες περίπου 20 μέρες πριν, το πρώτο θύμα είχε ξαναδεχθεί επίθεση με πυροβολισμούς από την οποία διασώθηκε, είχε όμως τραυματιστεί και νοσηλευτεί. Έκτοτε φέρεται να μην έμενε πλέον στο σπίτι του, αλλά να είχε περιοριστεί στο κάμπινγκ ποσπαθώντας να προστατεύσει την ασφάλειά του.
Το κάμπινγκ παρά το προχωρημένο της σεζόν έχει αρκετούς παραθεριστές. Σε αυτό έχουν καταλύσει περίπου 80 σκηνές, κυρίως με τουρίστες προερχόμενους από το εξωτερικό.
Στην επιχείρηση έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις από την πόλη της Καλαμάτας.
