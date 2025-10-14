Κρατούνται στη ΓΑΔΑ οι συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα - Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Στη αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας οδεύει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη - θύματος του διπλού φονικού που σημειώθηκε σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, προκειμένου να εξακριβωθεί έαν ο μοναδικός μάρτυρας μπορεί να αναγνωρίσει και να ταυτοποιήσει ως δράστες τους δύο 22χρονους οι οποίοι βρίσκονται υπό κράτηση στη ΓΑΔΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής και οδηγός του σκούτερ, έτσι όπως καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, δεν έχει ομολογήσει κάτι, παρά τη μαρτυρία του 22χρονου καθ' ομολογίαν συνεργού του εγκλήματος.
Υπενθυμίζεται ότι ο συνεργός ισχυρίστηκε στις αρχές πως ήταν συνεπιβάτης στο επίμαχο σκούτερ, ενώ υποστήριξε πως δεν γνώριζε ότι ο οδηγός είχε πρόθεση να σκοτώσει, ούτε περίμενε ότι θα έβγαζε όπλο. Ο δικηγόρος του δήλωσε πως οι δύο άνδρες δεν πήγαν εκεί με σκοπό βλάβης αλλά εκβίασης.
Ο προβληματισμός της ΕΛ.ΑΣ.
Την ίδια στιγμή η αστυνομία ερευνά για το αν υπήρξε και τρίτο πρόσωπο που ενδεχομένως εμπλέκεται στη διπλή δολοφονία και το οποίο ήταν ο ηθικός αυτουργός.
Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών παραμένει η διαθήκη του 68χρονου θύματος.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε συντάξει μυστική διαθήκη στις 2 Οκτωβρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του. Μάλιστα η διαθήκη κατατέθηκε την ίδια μέρα της σύνταξής της.
Η πρώτη διαθήκη του 68χρονου είχε κατατεθεί ένα χρόνο πριν και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2024 ωστόσο ακόμα δεν είναι γνωστό το περιεχόμενό της καθώς ο 68χρονος με το που κατέθεσε την καινούργια απέσυρε την προγενέστερη.
Σύμφωνα πάντα με τον δικηγόρο, ο 68χρονος αφήνει το συντριπτικό μέρος της περιουσίας του - πάνω από 95% - στον ανιψιό του.
Στη διαθήκη του 68χρονου αποτελεί «αίνιγμα» και η φράση που γράφει χαρακτηριστικά: «γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας