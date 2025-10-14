Κρατούνται στη ΓΑΔΑ οι συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα - Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Δεν έχει ομολογήσει ακόμη ο καθ΄ υπόδειξη δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα • Έρχεται να αναγνωρίσει τους φερόμενους ως δράστες ο ανιψιός και μοναδικός μάρτυρας του φονικού από τη Μεσσηνία • «Αίνιγμα» για το αν υπάρχει και άλλος εμπλεκόμενος.

Στη αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας οδεύει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη - θύματος του διπλού φονικού που σημειώθηκε σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, προκειμένου να εξακριβωθεί έαν ο μοναδικός μάρτυρας μπορεί να αναγνωρίσει και να ταυτοποιήσει ως δράστες τους δύο 22χρονους οι οποίοι βρίσκονται υπό κράτηση στη ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής και οδηγός του σκούτερ, έτσι όπως καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, δεν έχει ομολογήσει κάτι, παρά τη μαρτυρία του 22χρονου καθ' ομολογίαν συνεργού του εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνεργός ισχυρίστηκε στις αρχές πως ήταν συνεπιβάτης στο επίμαχο σκούτερ, ενώ υποστήριξε πως δεν γνώριζε ότι ο οδηγός είχε πρόθεση να σκοτώσει, ούτε περίμενε ότι θα έβγαζε όπλο. Ο δικηγόρος του δήλωσε πως οι δύο άνδρες δεν πήγαν εκεί με σκοπό βλάβης αλλά εκβίασης.

Ο προβληματισμός της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια στιγμή η αστυνομία ερευνά για το αν υπήρξε και τρίτο πρόσωπο που ενδεχομένως εμπλέκεται στη διπλή δολοφονία και το οποίο ήταν ο ηθικός αυτουργός.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών παραμένει η διαθήκη του 68χρονου θύματος.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε συντάξει μυστική διαθήκη στις 2 Οκτωβρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του. Μάλιστα η διαθήκη κατατέθηκε την ίδια μέρα της σύνταξής της.

Η πρώτη διαθήκη του 68χρονου είχε κατατεθεί ένα χρόνο πριν και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2024 ωστόσο ακόμα δεν είναι γνωστό το περιεχόμενό της καθώς ο 68χρονος με το που κατέθεσε την καινούργια απέσυρε την προγενέστερη.

Σύμφωνα πάντα με τον δικηγόρο, ο 68χρονος αφήνει το συντριπτικό μέρος της περιουσίας του - πάνω από 95% - στον ανιψιό του.

Στη διαθήκη του 68χρονου αποτελεί «αίνιγμα» και η φράση που γράφει χαρακτηριστικά: «γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου».