Συστάσεις, αλλά όχι δράσεις, από την ΕΛ.ΑΣ. για να προλάβει τη γυναικοκτονία

Το θύμα είχε κάνει παράπονα στην Αστυνομία για τον 28χρονο από τον περασμένο Μάρτιο.

Μέρα-μεσημέρι έλαβε χώρα ακόμα μια γυναικοκτονία, με τον 28χρονο δράστη να δολοφονεί, με πολλές μαχαιριές, τη 47χρονη σύντροφό του μπροστά από την πολυκατοικία στην οποία διέμενε, στο Χαλάνδρι.

Με όλο και περισσότερες πληροφορίες να έρχονται στο φως σχετικά με το τραγικό συμβάν, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το θύμα είχε κάνει παράπονα στην Αστυνομία για τον 28χρονο από τον περασμένο Μάρτιο, απευθυνόμενο στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου.

Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ. δεν είχε προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες προστασίας της 47χρονης, αλλά είχε περιοριστεί σε συστάσεις προς τον 28χρονο, να μην την πλησιάζει.

Όπως ισχυρίζεται τώρα το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ., το θύμα δεν είχε αναφέρει συγκεκριμένα αδικήματα ώστε να ενεργήσουν αυτεπαγγέλτως οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 47χρονη είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου όπου ανέφερε ότι έβλεπε τον 28χρονο σε συσσίτιο, από όπου έπαιρναν και οι δύο φαγητό και την ενοχλούσε, αλλά στις ερωτήσεις του αξιωματικού υπηρεσίας δεν ανέφερε κάτι συγκεκριμένο, ενώ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει: «Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από Αστυνομικό Τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Τη σκότωσε επειδή τον... διέβαλλε

Όσο για τον δράστη, μετά τη σύλληψή του ισχυρίστηκε ότι είχε πάει έξω από το σπίτι τής γυναίκας για να της ζητήσει τον λόγο, όπως είπε, γιατί τον διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς, με αποτέλεσμα να κόψουν επαφές μαζί του. Κατά τους ισχυρισμούς του, όταν την είδε στην πυλωτή της πολυκατοικίας τής μίλησε, ζητώντας της το λόγο, αλλά αυτή δεν του απάντησε και τότε έβγαλε το μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα.

Αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ., ήταν μια κάτοικος της ίδιας πολυκατοικίας, η οποία έπαθε σοκ, αλλά τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ένας άνδρας καταδίωκε μια άλλη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο της εισόδου πολυκατοικίας η 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 28χρονος ημεδαπός, ο οποίος δεν είχε φύγει από το σημείο και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.