Δευτέρα, 18 Αυγούστου, 2025
Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι
Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο που ο 28χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του. | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Άγρια γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι στη μέση του δρόμου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Μέρα-μεσημέρι η νέα γυναικοκτονία που σημειώνεται στη χώρα • Ένας 28χρονος άνδρας δολοφόνησε τη 47χρονη σύντροφό του μπροστά από την πολυκατοικία στην οποία διέμενε • Έχει συλληφθεί.

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. καθώς λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας σημειώθηκε ακόμα μια γυναικοκτονία στη χώρα, αυτή τη φορά στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτόπτης μάρτυρας φαίνεται να τηλεφώνησε στις αστυνομικές αρχές, καταγγέλλοντας πως ένας νεαρός άνδρας κυνηγούσε μια γυναίκα στον δρόμο, κρατώντας μαχαίρι.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

Όπως προέκυψε, δράστης είναι ένας 28χρονος, ο οποίος επιτέθηκε στην 47χρονη σύντροφό του, προκαλώντας της πολλαπλά θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε η γυναίκα.

Ο 28χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, η οποία θα επιληφθεί της προανάκρισης.

