Τα στατιστικά του Eurobasket και ο... Γιάννης

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στo Ευρωμπάσκετ 2025 η εθνική Ελλάδας, επιστρέφοντας σε βάθρο για πρώτη φορά σε διεθνή διοργάνωση, από το 2009, όταν είχε κατακτήσει, και τότε, το χάλκινο μετάλλιο. O Γιάννης Αντετοκούνμπο, δήλωσε ότι αυτό το μετάλλιο με την εθνική Ελλάδας είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει πετύχει στην καριέρα του. Ακόμη πιο σημαντικό από τον τίτλο του NBA και τα βραβεία του MVP.

Κι αφού «έπεσε η αυλαία» του Ευρωμπάσκετ 2025, μία ματιά στα νούμερα, δείχνει πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πρώτος σε ποσοστό ευστοχίας στα σουτ εντός πεδιάς με 68%, αλλά πρώτος και σε double double (με 4), μαζί με τους Νίκολα Βούτσεβιτς, Αλπερέν Σενγκούν και τον Ισλανδό Τρίγκβι Ίνασον. Το Νο 34 της εθνικής Ελλάδας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναδείχτηκε δεύτερος σε αξιολόγηση και δεύτερος σε πόντους (και στις δύο κατηγορίες πίσω από τον πρώτο Λούκα Ντόντσιτς).

Ο "Greek Freak" ήταν τρίτος σε ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα. Τρίτος και σε ριμπάουντ. Αν και έχει και μία... δυσάρεστη πρωτιά, αφού ήταν πρώτος σε λάθη. Όλα αυτά, πάντως χωρίς να είναι καν στην πρώτη δεκάδα των παικτών με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Συγκεκριμένα, είναι 14ος στον συγκεκριμένο πίνακα, με 29,7 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο ανά αγώνα στο Ευρωμπάσκετ 2025 (αγωνίστηκε σε 7 αγώνες).

Στην καλύτερη πεντάδα ψηφίστηκαν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα), Ντένις Σρέντερ (Γερμανία), Φραντς Βάγκνερ (Γερμανία), Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία) και Αλπερέν Σενγκούν Τουρκία. Στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα ψηφίστηκαν οι Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία), Λάουρι Μάρκανεν (Φινλανδία), Τσέντι Όσμαν (Τουρκία), Τζόρνταν Λόιντ (Πολωνία) και Ντένι Αβντίγια (Ισραήλ). MVP του Ευρωμπάσκετ 2025 αναδείχτηκε ο «χρυσός» με την εθνική Γερμανίας, Ντένις Σρέντερ, ενώ καλύτερος παίκτης του τελικού Γερμανία-Τουρκία ήταν ο συμπαίκτης του Σρέντερ, Ιζαάκ Μπόνγκα.

O Ντένις Σρέντερ, ο οποίος είχε 20,3 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, στο Ευρωμπάσκετ 2025, ανέβηκε στο Top-25 των σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση. Στα τέσσερα Ευρωμπάσκετ που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της εθνικής Γερμανίας, έχει σημειώσει 631 πόντους. Μάλιστα είναι δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών σε Ευρωμπάσκετ με τη Γερμανία, πίσω από τον τεράστιο παλαίμαχο Γερμανό Ντιρκ Νοβίτσκι που είχε σημειώσει 1052 πόντους. Κορυφαία επίδοση του Ντένις Σρέντερ στο Ευρωμπάσκετ 2025 ήταν οι 26 πόντοι σε έναν αγώνα, κάτι που πέτυχε δύο βραδιές, τόσο απέναντι στην Λιθουανία στη φάση των ομίλων όσο και απέναντι στη Φινλανδία, στον ημιτελικό.

Ο Σρέντερ ανέβηκε και στην 4η θέση του πίνακα των παικτών με τις περισσότερες ασίστ στα Ευρωμπάσκετ (καταμετρώνται από το 1995), με 191, αφήνοντας πίσω του τον Σέρβο Μίλος Τεόντοσιτς και τον Γάλλο Μπορίς Ντιαό.

Κορυφαίος προπονητής αναδείχτηκε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας Εργκίν Αταμάν. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης, έγινε ο νεότερος προπονητής που κατακτά μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ από το 2003. Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλινο μετάλλιο σε ηλικία 43ων ετών, καθώς έχει γεννηθεί στις 7 Αυγούστου 1982.

Οι πέντε πρώτοι ανά στατιστική κατηγορία στο Ευρωμπάσκετ 2025:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ [Μ.Ο. // ΣΥΝΟΛΟ]

1. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία)... 36,6 // 256

2. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα)... 31,6 // 221

3. Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία)... 30,3 // 182

4. Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία)... 29,3 // 264

5. Νίκολα Βούτσεβιτς (Μαυροβούνιο)... 27,8 // 139

ΠΟΝΤΟΙ [Μ.Ο. // ΣΥΝΟΛΟ]

1. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία)... 34,7 // 243

2. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα)... 27,3 // 191

3. Ντένι Αβντίγια (Ισραήλ)... 24 // 144

4. Λάουρι Μάρκανεν (Φινλανδία)... 23,1 // 208

5. Τζόρνταν Λόιντ (Πολωνία)... 22,4 // 157

DOUBLE DOUBLE // ΤRIPLE DOUBLE

1. Νίκολα Βούτσεβιτς (Σερβία)... 4 // -

-. Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία)... 4 // 1

-. Τρίγκβι Ίνασον (Ισλανδία)... 4 // -

-. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα)... 4 // -

5. Αζουόλις Τουμπέλις (Λιθουανία)... 3 // -

-. Λάουρι Μάρκανεν (Φινλανδία)... 3 // -

-. Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία)... 3 // -

-. Γιουσούφ Νούρκιτς (Βοσνία/Ερζ.)... 3 // -

-. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία)... 3 // 1

ΒΟΛΕΣ [Εύστοχες // Εκτελεσμένες // Ποσοστό ]

1. Σιλβέιν Φρανσίσκο (Γαλλία)... 20 // 21 // 95,2%

2. Εμανουέλ Λεκόμτ (Βέλγιο)... 14 // 15 // 93,3%

3. Έλβαρ Φρίντρικσον (Ισλανδία)... 22 // 24 // 91,7%

4. Μάρκο Σιμόνοβιτς (Μαυροβούνιο)... 19 // 21 // 90,5%

5. Λάουρι Μάρκανεν (Φινλανδία)... 59 // 67 // 88,1%

ΔΙΠΟΝΤΑ [Εύστοχα // Εκτελεσμένα // Ποσοστό]

1. Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία)... 42 // 56 // 75%

2. Τρίγκβι Ίνασον (Ισλανδία)... 27 // 36 // 75%

3. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα)... 73 // 104 // 70,2%

4. Γκόγκα Μπιτάτζε (Γεωργία)... 28 // 40 // 70%

5. Κρίσταπς Πορζίνγκις (Λετονία)... 26 // 39 // 66,7%

ΤΡΙΠΟΝΤΑ [Εύστοχα // Εκτελεσμένα // Ποσοστό]

1. Ερτσάν Οσμανί (Τουρκία)... 17 // 30 // 56,7%

2. Νίκολα Βούτσεβιτς (Μαυροβούνιο)... 9 // 16 // 56,2%

3. Τρίσταν Ντα Σίλβα (Γερμανία)... 18 // 34 // 52,9%

4. Τσέντι Όσμαν (Τουρκία)... 29 // 55 // 52,7%

5. Μέλβιν Πάντσαρ (Σουηδία)... 11 // 21 // 52,4%

-. Νίκολα Γιόβιτς (Σερβία)... 11 // 21 // 52,4%

-. Τορνικε Σενγκέλια (Γεωργία)... 11 // 21 // 52,4%

ΕΝΤΟΣ ΠΕΔΙΑΣ [Εύστοχα // Εκτελεσμένα // Ποσοστό]

1. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα)... 74 // 108 // 68,5%

2. Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία)... 47 // 71 // 66,2%

3. Γιόνας Βαλαντσιούνας (Λιθουανία)... 44 // 68 // 64,7%

4. Γκόγκα Μπιτάτζε (Γεωργία)... 36 // 62 // 58,1%

5. Νιεμία Κέτα (Πορτογαλία)... 34 // 59 // 57,6%

ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ [Μ.Ο. // ΣΥΝΟΛΟ]

1. Νίκολα Βούτσεβιτς (Σερβία)... 11,6 // 58

2. Τρίγκβι Ίνασον (Ισλανδία)... 10,6 // 53

3. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα)... 10,6 // 74

4. Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία)... 10,1 // 91

5. Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία)... 9 // 54

ΑΣΙΣΤ [Μ.Ο. // ΣΥΝΟΛΟ]

1. Ντένις Σρέντερ (Γερμανία)... 7,2 // 65

2. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία)... 7,1 // 50

3. Οντρέι Σενάλ (Τσεχία)... 6,6 // 33

-. Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία)... 6,6 // 59

5. Γιαμ Μαντάρ (Ισραήλ)... 6,4 // 38

ΚΟΨΙΜΑΤΑ [Μ.Ο. // ΣΥΝΟΛΟ]

1. Τρίγκβι Ίνασον (Ισλανδία)... 2,4 // 12

2. Γκόγκα Μπιτάτζε (Γεωργία)... 1,8 // 11

3. Νιεμίας Κέτα (Πορτογαλία)... 1,7 // 10

4. Κρίσταπς Πορζίνγκις (Λετονία)... 1,7 // 10

5. Σιμόν Μπίργκαντερ (Σουηδία)... 1,6 // 8

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ [Μ.Ο. // ΣΥΝΟΛΟ]

1. Γιαμ Μαντάρ (Ισραήλ)... 2,7 // 16

2. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία)... 2,7 // 19

3. Τραβάντε Ουίλιαμς (Πορτογαλία)... 2,5 // 15

4. Έντιν Άτιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)... 2,3 // 14

5. Λάουρι Μάρκανεν (Φινλανδία)... 2,1 // 19

ΛΑΘΗ [Μ.Ο. // ΣΥΝΟΛΟ]

1. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα)... 4,4 // 31

2. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία)... 4,3 // 30

3. Κάιλ Όλμαν (Μαυροβούνιο)... 3,6 // 18

-. Ιγκόρ Ντρόμπνιακ (Μαυροβούνιο)... 3,6 // 18

5. Κρίσταπς Πορζίνγκις (Λετονία)... 3,5 // 21



ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ [Μ.Ο. // ΣΥΝΟΛΟ]

1. Νίκολα Βούτσεβιτς (Μαυροβούνιο)... 33,9 // 169

2. Τρίγκβι Ίνασον (Ισλανδία)... 33,6 // 167

3. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία)... 33,3 // 233

4. Ντένι Άβντιγια (Ισραήλ)... 33 // 197

5. Ματέους Πονίτκα (Πολωνία)... 32,9 // 230