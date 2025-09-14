Μετάλλιο ξανά για την Εθνική: «Χάλκινη» στο Eurobasket με νίκη - θρίλερ επί της Φινλανδίας

Επιστροφή στο βάθρο και την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ μετά από 16 χρόνια για την εθνική Ελλάδας που «καθάρισε» με 92-89 τη Φινλανδία σε έναν μικρό τελικό που έγινε... ροντέο.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μπροστάρη και άξιους συμπαραστάτες τους Τολιόπουλο, Μήτογλου, Ντόρσεϊ και τους σούπερ «βετεράνους» Σλούκα και Παπανικολάου, η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε με τρόπο θριαμβευτικό στις κορυφαίες θέσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στη Ρίγα της Λετονίας.

Με την νίκη απέναντι στη Φινλανδία με 92-89 η αρμάδα του Βασίλη Σπανούλη ολοκλήρωσε με τρόπο ιδανικό την φετινή της εκπληκτική πορεία στο Eurobasket και «έσβησε» την απογοήτευση από την βαριά ήττα του ημιτελικού από την Τουρκία.

THE WAIT IS OVER FOR HELLAS 🥉#EUROBASKEThttps://t.co/eiP7gGoJqu — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

HELLAS BACK ON THE EUROBASKET PODIUM! 🇬🇷🥉 pic.twitter.com/TGhrXOC44e — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Η εθνική ομάδα καρδιοχτύπησε στο τέλος, καθώς, μέσα σε λίγα λεπτά έχασε μια διαφορά 15 πόντων, με αποτέλεσμα τα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς να γίνουν... ροντέο.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τα έξι μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ (χρυσά το 1987 και 2005, ασημένιο το 1989 και χάλκινα το 1949, το 2009 και 2025)

Knew this was coming.



Antetokounmpos have won their first medal with Greece 🇬🇷#EuroBasket pic.twitter.com/J7g5CsNjhF — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

They fought like wolves.



So much respect for this Finland team! 🇫🇮#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/D8NVqdJB2D — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

