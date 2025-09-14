Μετάλλιο ξανά για την Εθνική: «Χάλκινη» στο Eurobasket με νίκη - θρίλερ επί της Φινλανδίας

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μπροστάρη και άξιους συμπαραστάτες τους Τολιόπουλο, Μήτογλου, Ντόρσεϊ και τους σούπερ «βετεράνους» Σλούκα και Παπανικολάου, η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε με τρόπο θριαμβευτικό στις κορυφαίες θέσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στη Ρίγα της Λετονίας.
Με την νίκη απέναντι στη Φινλανδία με 92-89 η αρμάδα του Βασίλη Σπανούλη ολοκλήρωσε με τρόπο ιδανικό την φετινή της εκπληκτική πορεία στο Eurobasket και «έσβησε» την απογοήτευση από την βαριά ήττα του ημιτελικού από την Τουρκία.
Η εθνική ομάδα καρδιοχτύπησε στο τέλος, καθώς, μέσα σε λίγα λεπτά έχασε μια διαφορά 15 πόντων, με αποτέλεσμα τα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς να γίνουν... ροντέο.
Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89
Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τα έξι μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ (χρυσά το 1987 και 2005, ασημένιο το 1989 και χάλκινα το 1949, το 2009 και 2025)
Περισσότερα σε λίγο...
