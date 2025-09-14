Αθήνα, 25°C
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Γιάννης Αντετοκούνμπο
EUROKINISSI

Συγκινητικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου [βίντεο]

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn.gr
«Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».

Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του στη FIBA μετά το τέλος της αναμέτρησης. Με δάκρυα στα μάτια και γεμάτος από συγκίνηση, χαρακτήρισε το χάλκινο μετάλλιο με την Ελλάδα ως «το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου».

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργάνωσεις με την Εθνική Ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπέω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».

 

Συγκινητικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου [βίντεο]

