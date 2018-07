«Διέλυσε» τα χρονόμετρα

Η αθλήτρια από την Κένυα Μπεατρίς Τσεπκόε, έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 3.000 μέτρα στιπλ σε μια εκπληκτική κούρσα που θα μείνει στην ιστορία.

NEW WORLD RECORD!!!



Beatrice Chepkoech breaks the 3000m sc record by 8 seconds running 8:44.32. pic.twitter.com/ZervINhZU1

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 20 Ιουλίου 2018