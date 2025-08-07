Κινητοποίηση για τον θάνατο του ηχολήπτη Γιάννη Αρτόπουλου

Μετά το εργατικό δυστύχημα το οποίο κόστισε τη ζωή στον ηχολήπτη Γιάννη Αρτόπουλο που οδηγούσε φορτηγό με τεχνικό εξοπλισμό βράδυ (2/8) μετά από συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Κατερίνη προς τον επόμενο προορισμό (Πρέβεζα) και το πλήθος αντιδράσεων, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας.

Γιάννης Αρτόπουλος

Με τον υφυπουργό Εργασίας κ. Καραγκούνη και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου συναντήθηκαν οι Κωνσταντίνος Κεχαγιόγλου, πρόεδρος της ΠΟΘΑ, Τάσος Κατοπόδης, γενικός γραμματέας της ΠΟΘΑ, Παναγιώτης Τσεβρένης, πρόεδρος του Σωματείου Τεχνικών Απασχολούμενων σε Ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις (ΣΤΑΖΟΕ) και ο Νίκος Φωτόπουλος, γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ.

Οι εργαζόμενοι περιέγραψαν επαρκώς τόσο τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάζονται να εργαστούν, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, όσο και για το ωράριο που ξεπερνά τις 20 ώρες, χωρίς να τηρείται το υποχρεωτικό 11ωρο ξεκούρασης. Ανέλυσαν επίσης ότι ο κατακερματισμός των εργασιακών σχέσεων οδηγεί πολλές φορές στο να μετατρέπονται οι μισθωτές υπηρεσίες των εργαζόμενων σε υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών με μπλοκάκι, για να αποκρύπτεται η μισθωτή εργασία και να αποφεύγονται οι έλεγχοι. Ολα αυτά βέβαια καταστρατηγούν το άρθρο 111 του νόμου 5039, που προβλέπει ότι οι εργασιακές σχέσεις κατά την πρόβα και την προετοιμασία όλων των ειδικοτήτων θεάματος υπάγονται σε εξαρτημένη εργασία. Τονίστηκε επομένως το πρόβλημα της μη καταγραφής των ωρών εργασίας και άρα της αποποίησης ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος από τον εργοδότη.

«Ζητήσαμε από τον υφυπουργό Κ. Καραγκούνη να παρέμβει και να προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των εργοδοτών στο θέαμα/ακρόαμα, δηλαδή των επιχειρήσεων ενοικίασης ηχητικών εξοπλισμών (HERKA) και του πανελλήνιου συνδέσμου διοργανωτών πολιτιστικών οργανώσεων, με σκοπό να υπάρχει μια κοινή διακήρυξη τόσο τον εργαζομένων όσο και τον παραγωγών για τη διασφάλιση και διευθέτηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας των καλλιτεχνών, τεχνικών και των εργαζόμενων στην τέχνη και των πολιτισμό. Είπε ότι θα το μεταφέρει στην υπουργό κ. Κεραμέως. Επίσης του ζητήσαμε να δεσμευτεί σε μια κοινή συνάντηση με τον διοικητή της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Είπε ότι θα το προσπαθήσει» δήλωσε στην «Εφ.Συν.» ο κ. Κεχαγιόγλου και συνέχισε:

«Επίσης του είπαμε ότι τα στοιχεία για τα εργατικά δυστυχήματα που καταγράφονται στη χώρα μας δεν είναι τα πραγματικά γιατί εξαιρούνται μια σειρά από συμβάντα όπως τα τροχαία, ειδικά όταν ο εργαζόμενος δεν είναι με μισθωτή σχέση εργασίας αλλά με υποκρύπτουσα σχέση ανεξάρτητων υπηρεσιών δηλαδή μπλοκάκι. Ετσι το συγκεκριμένο συμβάν με τον τεχνικό Γιάννη Αρτοπουλο, τον τεχνικό που σκοτώθηκε, δεν θα καταγραφεί εργατικό, αλλά ως τροχαίο. Και αυτό του είπαμε ότι είναι απαράδεκτο! Τέλος, επισημάναμε πως αντί να φέρουν το νομοσχέδιο που σχεδιάζουν για το 13ωρο, καλύτερα να φέρουν αυτό που προβλέπεται από την κοινοτική οδηγία: την επαναφορά δηλαδή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της υποχρεωτικότητα της διαιτησίας, έτσι ώστε το σύνολο των εργαζομένων που θα αμείβονται με συλλογικές συμβάσεις να πιάσει το ποσοστό του 80%» κατέληξε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ρωτήθηκαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αν τα σωματεία έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. «Εξηγήσαμε ότι έχει ξεκινήσει, με πρωτοβουλία των σωματείων των τεχνικών στα θέατρα και τις οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, διαδικασία δημοσίου διαλόγου με τους εργοδότες (ιδιώτες παραγωγούς και μεγάλους πολιτιστικούς οργανισμούς) μέσω του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)» λένε τα σωματεία σε κοινή τους ανακοίνωση.

«Γνωρίζουμε ήδη εδώ και χρόνια όλα τα κενά στα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των εργαζόμενων, καθώς και τις βεβαρυμμένες συνθήκες εργασίας. Παρά τις δεκάδες επιστολές και κινητοποιήσεις μας που κρούουν τον κώδωνα κίνδυνου προς τα συναρμόδια Υπουργεία για τα θέματα αυτά, έχουμε μετρήσει δεκάδες εργατικά ατυχήματα αυτή τη χρονιά, πολλά εκ των οποίων σοβαρά ή και θανατηφόρα.

Επίσης εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για τη συστηματική παραβίαση των ωραρίων, που έχει σαν αποτέλεσμα την παράνομη επιμήκυνση της εργασίας πέραν των νόμιμων ορίων. Αν λοιπόν αυτά συμβαίνουν σήμερα με κατοχυρωμένη την 8ωρη καθημερινή εργασία, τι θα γίνει με το 13ωρο; Ζητήσαμε από το Υπουργείο Εργασίας τη λήψη μέτρων για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον κλάδο μας».

Τέλος, οι ίδιοι αξιολόγησαν τη δέσμευση του υφυπουργού, τονίζοντας πως «μένει να διαπιστωθεί ότι οι έλεγχοι στους χώρους θεάματος και ακροάματος θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα με στόχο την εφαρμογή τόσο της εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας όσο και των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας». Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε επίσης ότι θα υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με τους συνδικαλιστικούς φορείς και θα συναντηθούμε εκ νέου. Για να δούμε... Γιατί ενός θανάτου μόνο η εξασφάλιση αποτροπής κάθε παρόμοιου δυστυχήματος πρέπει να έπεται.