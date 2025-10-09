Ο Μητσοτάκης χαιρετίζει την εκεχειρία, αλλά κουβέντα για τη γενοκτονία

Με ανάρτησή του στο Χ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει και μάλιστα στα αγγλικά (προφανώς απευθυνόμενος στο διεθνές κοινό των θαυμαστών του): «Ι welcome the agreement on the first phase of President Trump΄s Gaza plan- a step toward hope and stability. All parties must fully uphold the terms. Greece reaffirms its commitment to a secure and peaceful Middle East and is ready to play its part». Και η μετάφραση για τους μη αγγλομαθείς: «Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα - ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξοπλίζεται από την Τραμπ, χωρίς τη στήριξη του οποίου θα ήταν αδύνατο να φέρει σε πέρας τη γενοκτονία και την ισοπέδωση της Γάζας. Κατά δεύτερον δεν λέει λέξη για την καταστροφή σχολείων, νοσοκομείων, την επιβολή της λιμοκτονίας και τον αναγκαστικό εκτοπισμό περίπου δύο εκατομμυρίων Παλαιστινίων.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία «Βήμα ελπίδας και σταθερότητας η συμφωνία για τη Γάζα», «σταθερότητα» του Real Estate, σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ για Ριβιέρα της Μεσογείου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε «δεδομένο σύμμαχο» των ΗΠΑ με όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται.