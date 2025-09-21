«Η ζωή στη Γάζα μάς έφτασε στα όρια της ανθρωπότητας»

Τουλάχιστον 31 άμαχοι σκοτώθηκαν από το πρωί της Κυριακής • Οι Παλαιστίνιοι απειλούνται με βομβαρδισμούς αλλά φοβούνται να βγούνε από τα σπίτια τους, καθώς βρίσκονται «υπό συνεχή παρακολούθηση» • Οι ισραηλινές επιθέσεις εντείνονται, και ρομπότ με εκρηκτικά μέσα σε καταυλισμούς και δρόμους.

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι από το Ισραήλ, το οποίο τους σκοτώνει, τους βομβαρδίζει, τους λιμοκτονεί, τους εκτοπίζει, τους παρακολουθεί 24 ώρες το 24ωρο.

Μετά τα «προειδοποιητικά» μηνύματα προς τους αμάχους την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός απείλησε στην ουσία με «άνευ προηγουμένου βία» στη Γάζα. Το όραμά του Νετανιάχου και του Τραμπ παίρνει σάρκα και οστά. Μόλις χθες, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 91 Παλαιστίνιοι, ενώ από σήμερα το πρωί ακόμα 31 προστέθηκαν στον «μαύρο» κατάλογο.

Το Ισραήλ έχει δώσει εντολή στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα ρημαγμένα πλέον σπίτια τους και την πόλη και να φύγουν προς τα νότια. Σε κάθε περίπτωση, κανένας άμαχος δεν αισθάνεται ασφαλής πουθενά.

«Δεν έχουμε χρόνο να μαζέψουμε τίποτα»

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής από το Al Jazeera, Χάνι Μαχμούντ ο οποίος βρίσκεται σε ένα σημείο που συνδέει τη βόρεια Γάζα με τα κεντρικά και νότια τμήματα, «μόλις οι εκτοπισμένοι φτάνουν εδώ, σταματούν και μοιράζονται μαζί μας τη φρίκη που έχουν βιώσει στον δρόμο».

«Από τη στιγμή που λαμβάνουν τηλεφώνημα από τις ισραηλινές δυνάμεις στο σπίτι τους, δέχονται απειλές να φύγουν αμέσως. Δεν έχουν χρόνο να μαζέψουν ούτε τα πράγματά τους. Αναγκάζονται να φύγουν», λέει και προσθέτει πως «από τη στιγμή που βγαίνουν έξω, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Είναι πολύ επικίνδυνη», σχολιάζει και εξηγεί πως οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση με drones.

Ο Μαχμούντ σημειώνει πως οι Ισραηλινοί περιπολούν με drones που έχουν πάνω κάμερες μέσα σε γειτονιές, πλησιάζουν μπαλκόνια και παράθυρα σπιτιών και χρησιμοποιώντας μεγάφωνα απειλούν τον κόσμο να φύγει από τα σπίτια τους.

«Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο»

Ένας εκτοπισμένος Παλαιστίνιος περιέγραψε στο Al Jazeera τον αγώνα που δίνει για να επιβιώσει και να βρει ένα καταφύγιο για την οικογένειά του από τότε που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας.

«Δεν έχουμε σκηνή, ούτε χρήματα για να νοικιάσουμε σπίτι. Δεν υπάρχουν ξύλα, ούτε στέγη, τίποτα απολύτως», είπε.

Πλαισιωμένος από τα παιδιά του, καθώς ξεκουραζόταν δίπλα σε ένα όχημα, πρόσθεσε ότι είχαν φτάσει στο σημείο επειδή τους είπαν ότι εδώ υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια και καταυλισμός.

«Ήρθαμε με βάση αυτά που μας είπαν. Τώρα όμως είμαστε έξω», είπε. «Η ζωή μάς έφτασε στο τέλος της ανθρωπότητας. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο».

Επιθέσεις με drones και ρομπότ με εκρηκτικά

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Al Jazeera, η νύχτα του Σαββάτου ήταν μια κόλαση για όσους παρέμειναν στην πόλη της Γάζας. Όσοι βρίσκονται ακόμα εκεί δεν κοιμούνται. Έτσι κι αλλιώς, η πλειοψηφία των κατοίκων ζει σε περιοχές που έχουν βομβαρδιστεί συνεχόμενα από τον ισραηλινό στρατό.

Εξηγεί πως οι άνθρωποι δεν φεύγουν γιατί δεν είναι καθόλου ασφαλές να βγουν έξω. Οι ισραηλινές επιθέσεις πλέον είναι ένα «μείγμα» από drones και τηλεχειριζόμενα ρομπότ με εκρηκτικά που έχουν τοποθετηθεί μέσα σε καταυλισμούς εκτοπισμένους και σε δρόμους.