Το Αμερικάνικο Σχέδιο για τη Γάζα: ένας νέος στρατός κατοχής και μισθοφόροι στην Ανατολική Μεσόγειο

Με πρωτοβουλία Τραμπ υπήρξε ήδη μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, τον περασμένο Γενάρη, που περιλάμβανε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας εκεί και ανταλλαγή των απαγμένων ομήρων της Χαμάς, κατά την τρομοκρατική ενέργεια, της 7του Οκτώβρη 23, με μερικούς από τους χιλιάδες φυλακισμένους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στις Ισραηλινές φυλακές, οι περισσότεροι χωρίς καταδίκη, ακόμα και χωρίς απαγγελία κατηγορίας. Είχε προηγηθεί αποτυχημένη προσπάθεια επί προεδρίας Μπάιντεν, τον Μάη του περασμένου χρόνου.

Στις αρχές του Μάρτη, η συμφωνία Τραμπ κατέρρευσε με ευθύνη των Ισραηλινών, αν και υπήρξε προσωρινή κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση αριθμού Ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων Παλαιστινίων. Προφανώς η συμφωνία ήταν καταδικασμένη να αποτύχει καθότι σε αυτή δεν περιλαμβανόταν ευκρινώς η «εξαφάνιση» της Χαμάς, που για την Αμερική και πολλές άλλες χώρες θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση, ενώ για τις περισσότερες Ευρωπαϊκές, καθώς και τη Μεγάλη Βρετανία, τρομοκράτες θεωρούνται μόνον αυτοί που ανήκουν στο στρατιωτικό σκέλος της. Σε αυτούς δεν ανήκει η Τουρκία της οποίας ο Πρόεδρος Ερντογάν από βήματος ΟΗΕ δήλωσε ότι αυτή αποτελεί απελευθερωτικό στρατό.

Χαμάς: τρομοκράτες ή απελευθερωτικός στρατός;

Αφορμή για την καταπάτηση της συμφωνίας έδωσαν οι θεαματικές παραστάσεις που έδινε η Χαμάς κατά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, με κάποιους μάλιστα από αυτούς να χαριεντίζονται με τους μασκοφόρους ένστολους ανθρωποφύλακες τους.

Στον αντίποδα αυτών των εικόνων που έβαζαν σε δοκιμασία την αποτελεσματικότητα των μέχρι τότε, στρατιωτικών επιχειρήσεων της IDF και προκάλεσαν την οργή των σκληροπυρηνικών ακροδεξιών συνεργαζόμενων κομμάτων με το Λικούντ στην Ισραηλινή κυβέρνηση, γεννήθηκε η ιδέα στο μυαλό του Νετανιάου να αποκτήσει καδραρισμένη μια φωτογραφία με τις Ισραηλινές δυνάμεις στο κέντρο της Γάζας και όσους από τους ομήρους θα απέμεναν ζωντανοί, κατηγορώντας την Χαμάς για τη σφαγή των υπολοίπων. Στο πλαίσιο αυτό διέταξε την κατάληψη και το «ξύρισμα» της πόλης της Γάζας. Η μέθοδος «ξυρίσματος» της IDF στη Γάζα και την Δυτική όχθη έχει αναλυθεί σε άρθρο μου στην ΕΦΣΥΝ στις 16 Ιούνη του 24.

Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς το 2006 σε νόμιμες και διεθνώς παρατηρούμενες εκλογές, είχε καταλάβει την πλειοψηφία των εδρών του εκλεγμένου νομοθετικού συμβουλίου στην Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή, οπότε και πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες έως σήμερα εκλογές της χώρας, με το συμβούλιο εν τέλει να διακόπτει επί της ουσίας την λειτουργία του από το 2007, μετά από έναν εξωτερικά καθοδηγούμενο και υποστηριζόμενο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των Παλαιστινίων, που είχε σαν αποτέλεσμα η Γάζα να διοικείται από την Χαμάς και η Δυτική όχθη από την Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) και τον αρχηγό της αντίπαλης οργάνωσης Φατάχ, Μαχμούτ Αμπάς.

Επισημαίνεται ότι οι Παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας στη Δυτική όχθη έχουν εκπαιδευτεί από Ισραηλινούς, ο Πρωθυπουργός των οποίων Νετανιάου δήλωσε ότι η ΠΑ και ο Αμπάς αποδείχθηκαν αναποτελεσματικοί στην διαχείριση της τρομοκρατίας στη Δυτική όχθη και στη Γάζα. Συγκεκριμένα, στον λόγο του στα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Πρόεδρο Τραμπ, μετά την τέταρτη συνάντησή του στο σύντομο διάστημα της Προεδρίας του τελευταίου, ο Νετανιάου δήλωσε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) χρηματοδοτεί τρομοκράτες.

Έτσι, η ΠΑ δεν έχει ρόλο στο νέο σχέδιο των 20 σημείων που ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στις 29 του Σεπτέμβρη και η Γάζα θα κυβερνιέται από μεταβατικό φορέα και ένα συμβούλιο οικονομικής ανάπτυξης που θα ανοικοδομήσει τη Γάζα με τον Τραμπ Πρόεδρο στο ευρύτερο σχέδιο της οικοδόμησης της «Ριβιέρας της Ανατολής».

Το σχέδιο του Τραμπ και του Νετανιάου είναι ουσιαστικά ένα τελεσίγραφο προς την Χαμάς που ουσιαστικά απάντησε δύο ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας που είχε θέσει ο Τράμπ, με εκτοξεύσεις 2 + 5 ρουκετών από την Βόρεια Γάζα προς το Άσντοντ του Νότιου Ισραήλ την ημέρα της Ισραηλινής γιορτής για το Γιομ Κιπούρ. Οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα ήταν πάντοτε μια διαλείπουσα πραγματικότητα για το νότιο Ισραήλ. Ωστόσο, οι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας με πολλαπλά βλήματα, θα έπρεπε μετά από δύο χρόνια εξοντωτικού πολέμου εναντίον της Χαμάς, να παρεμποδίζονται από την χερσαία επίθεση των Ισραηλινών Δυνάμεων.

Η αποτυχία επίτευξης της Αμερικάνικής συμφωνίας θα δώσει το πράσινο φως για την πλήρη κατοχή της Γάζας, τον εν συνεχεία αποικισμό της Δυτικής όχθης σε εκτέλεση του σχεδίου του «μεγάλου Ισραήλ», την de facto κατάργηση του ψηφίσματος του ΟΗΕ για την δημιουργία δύο ανεξάρτητων κρατών στην Παλαιστίνη, την πλήρη γκετοποίηση των Παλαιστινίων, οι οποίοι επίσημα πλέον θα αντιμετωπίζονται ως τοπική πανίδα, όπως οι αυτόχθονες της Αυστραλίας την αποχή της ανακάλυψής της από τον Κουκ. Θα δώσει την δυνατότητα αξιοποίησης του κοιτάσματος φυσικού αερίου Λεβιάθαν που βρίσκεται ανοικτά των ακτών της Γάζας, σχετικές λεπτομέρειες στο άρθρο μου στην ΕΦΣΥΝ «Η Γάζα στο μυαλό του Τράμπ και στο στόμα του Λεβιάθαν».

Τέλος οι Αραβικές χώρες, οι οποίες φυσικά θα δείξουν αρχικά την δυσαρέσκειά τους, θα αποδεσμευτούν από ένα πρόβλημα του οποίου η επίλυση μπορεί να διακινδυνεύσει το στάτους των απολυταρχικών καθεστώτων τους. Ο ΟΗΕ αφού δέχθηκε ψυχρολουσία από τον Τράμπ για την αναποτελεσματικότητά του, κατά τον ωριαίο παραληρηματικό λόγο του στη Σύνοδο, ήδη έχει πάρει τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου δηλώνοντας ότι στο σχέδιο αυτό δεν είχε κάποια ανάμειξη.

Πρόβλημα όμως θα είναι το πρόσωπο της ανθρωπότητας στον καθρέφτη της ιστορίας την επόμενη ημέρα, όταν «το τέλειωμα της δουλειάς» από το Ισραήλ και το «ξύρισμα» της Γάζας θα αποτελέσει το μνημείο της παραίτησής της από πανανθρώπινες αξίες, θεσμούς και δομές που χρειάστηκαν στους αιώνες, ποτάμια αίματος και δακρύων για να αναδειχθούν, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και η θεμελιώδης αντίληψη περί Διεθνούς Δικαίου, που όλοι επικαλούνται όλο και συχνότερα τελευταία. Ειδικά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μονιμοποίησε θεσμικά την λειτουργία του έκτακτου δικαστηρίου της Νυρεμβέργης, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, κυρίως για να αποτρέψει και να ελέγξει περιπτώσεις γενοκτονίας όπως αυτή των Εβραίων που επαναλαμβάνεται εδώ και δύο χρόνια στη Γάζα, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της ειδικής επιτροπής του ΟΗΕ με θύματα αυτή τη φορά τους Παλαιστίνιους και θύτες τα θύματα των Ναζί. Για την κατάσταση αυτή διώκεται μεταξύ άλλων και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, στον οποίο ωστόσο δίνεται βήμα στην Σύνοδο του Οργανισμού για να αναδείξει με έπαρση τα κατορθώματά του.

Η κλήτευση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εκδόθηκε λίγο μετά την προηγούμενη Σύνοδο του ΟΗΕ, όπου ο Νετανιάου είχε αναλύσει την βιβλική αποστολή του Ισραήλ και είχε από τότε προειδοποιήσει ότι «θα τελειώσει τη δουλειά» στη Γάζα. Τότε ο Γραμματέας του ΟΗΕ δεν βρέθηκε στη δύσκολη θέση να υποδεχθεί κάποιον διωκόμενο από Διεθνές δικαστήριο για τον οποίο μια Επιτροπή του ίδιου του οργανισμού του κατηγορεί για γενοκτονία, αλλά και ο ίδιος επανειλημμένα έχει κατηγορήσει την κυβέρνησή του για καταστρατήγηση βασικών κανόνων δικαίου.

Ακολουθούν μερικές από τις προτάσεις-τελεσίγραφο του Αμερικάνικου σχεδίου :

1. Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν στην πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως.

2. Η Γάζα θα είναι μια αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη.

3. Οι όμηροι θα επιστραφούν σε 72 ώρες.

4. Μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα «απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους ισοβίτες κρατούμενους, συν 1700 κρατούμενους που συνέλαβε μετά την αρχή του πολέμου στη Γάζα.

5. Μόλις συμφωνηθεί το σχέδιο, θα σταλεί πλήρης βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

6. Η βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας θα διανεμηθεί μέσω «δύο μερών»: του ΟΗΕ και της Ερυθράς Ημισελήνου.

7. Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις θα συμφωνήσουν ότι δεν θα έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

8. Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα «αναπτυχθεί αμέσως» στη Γάζα.

9. Στα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν σε «ειρηνική συνύπαρξη» με τους κατακτητές και σε αφοπλισμό, θα χορηγηθεί αμνηστία, καθώς και «ασφαλής διέλευση» για όσους θέλουν να φύγουν από τη Γάζα προς άλλες χώρες.

10. Η Γάζα δεν θα τεθεί υπό κατοχή, ούτε θα προσαρτηθεί από το Ισραήλ.

11. Η Γάζα θα διοικείται από «προσωρινή μεταβατική διακυβέρνηση μιας τεχνοκρατικής, απολιτικής παλαιστινιακής επιτροπής», υπό την εποπτεία ενός «διεθνούς μεταβατικού οργάνου», του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», υπό την προεδρία του Ντ. Τραμπ, σε αυτό θα συμμετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, τον οποίο το 2016 το πόρισμα της «Έρευνας για το Ιράκ», υπέδειξε σαν πρωτεργάτη της εξαπάτησης της κοινής γνώμης και παραπλάνησης του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Το 2003 ο Μπλέρ διέταξε τις Βρετανικές ένοπλες δυνάμεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο του Ιράκ, βασιζόμενος σε ψευδείς πεποιθήσεις ότι το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν κατείχε όπλα μαζικής καταστροφής και ανέπτυσσε δεσμούς με την Αλ Κάιντα.

Στρατός Κατοχής

Παρά τις δηλώσεις Νετανιάου για την Παλαιστινιακή Αρχή, ο Μαχμούτ Αμπάς φαίνεται να τυχαίνει ιδιαίτερης μεταχείρισης από του Ισραηλινούς, καθότι σύμφωνα με την τρέχουσα εμπειρία θα έπρεπε να είναι νεκρός και να συντροφεύει στον παράδεισό του τον Χασάν Νασράλα, τον Ισμαήλ Χανίγιε, τον Γιαχία Σινουάρ και πολλούς άλλους. Συνεπώς φαίνεται ότι οι Ισραηλινοί εξακολουθούν να τον θεωρούν χρήσιμο, στέλνοντάς του όμως ένα μήνυμα ανάγκης συμμόρφωσης, μέσω του Αμερικάνου προέδρου που απαγόρευσε την έκδοση βίζας για την είσοδό του στις Ηνωμένες Πολιτείες και την συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αντίθετα επετράπη στον Νετανιάου, αν και βαρύνεται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Δικαστήριο, να καυχηθεί από το βήμα του ΟΗΕ για τις εκτελέσεις αυτές, καθώς και την (τρομοκρατική;) επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον στελεχών της Χεσμπολάχ με δεκάδες νεκρούς από παγιδευμένα με εκρηκτικά, πέιτζερς. Επιπλέον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατηγόρησε αυτούς που εναντιώνονται στα σχέδιά του βάρβαρους, που ανήκουν στην αντισιωνιστική μαφία, το έργο της οποίας είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικές χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς να ενταχθούν στις περισσότερες από εκατόν πενήντα χώρες που αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό κράτος. (σημείωση: σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα, αν και υπάρχει σχετική ομόφωνη απόφαση από την ΒτΕ από το 2015). Η αναγνώριση αυτή από τις εν λόγω χώρες μπορεί να είναι υποκριτική, βλέποντάς την υπό το πρίσμα της επικείμενης de facto κατάληψης του οριζόμενου ως Παλαιστινιακό έδαφος στο σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ, από το Ισραήλ, ωστόσο δίνει στον Ισραηλινό στρατό τον τίτλο του στρατού κατοχής που αναμένεται να έλθει να προστεθεί ως αντικείμενο στις αέναες και αναποτελεσματικές συζητήσεις στον ΟΗΕ, σε αυτές περί του Τούρκικου στρατού κατοχής της Βόρειας Κύπρου.

Συνεχίζοντας την σκέψη του Νετανιάου περί μαφίας, η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν εξουδετερώνει μόνο τα στελέχη που κινούνται απειλητικά εναντίον της, αλλά και ακόμη και αυτούς με τους οποίους διαπραγματεύεται. Έτσι στην περίπτωση που οι διαπραγματευτές δεν είναι αρεστοί απλά εκτελούνται. Αφού η κυβέρνηση Νετανιάου ήδη έχει σκοτώσει τρεις σειρές αρχηγικών στελεχών της Χαμάς πρόσφατα προσπάθησε, μερικά ανεπιτυχώς, να σκοτώσει στην Ντόχα τους διαπραγματευτές της για την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Για την επιχείρηση αυτή σε μία από τις επτά περιοχές του κόσμου που το Ισραήλ δραστηριοποιείται στρατιωτικά, ο Νετανιάου ζήτησε συγνώμη από τον Καταριανό Πρωθυπουργό.

Όμως ο πόλεμος στη Γάζα θα μπορούσε να σταματήσει άμεσα με μια μόνο κίνηση: η Αμερική να σταματήσει να εφοδιάζει με όπλα το Ισραήλ. Σύμφωνα με την The Times of Israel τους τρείς μόνο πρώτους μήνες του πολέμου στη Γάζα τουλάχιστον 250 μεταγωγικά αεροπλάνα με Αμερικάνικες στρατιωτικές προμήθειες και περισσότερα από 20 πλοία είχαν παραδώσει περισσότερους από 10.000 τόνους οπλισμού και στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ. Την εποχή εκείνη κάθε εβδομάδα πολέμου, σύμφωνα με πολεμικούς παρατηρητές, στη Γάζα, δηλαδή σε μια περιοχή που έχει την έκταση της Άνδρου, χρησιμοποιήθηκε αριθμός πυρομαχικών που αντιστοιχούσε με τον μέσο όρο των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν σε διάστημα ενός χρόνου από το ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, δηλαδή σε μια περιοχή στο μέγεθος της Γαλλίας.

Βασικός στόχος των Ισραηλινών δυνάμεων η πρόκληση «ανηκέστου βλάβης» στη Γάζα μέχρις ότου η Γάζα καταντήσει ένας τόπος ακατοίκητος, με κατεστραμμένες όλες τις βασικές προνοιακές υποδομές σε τέτοιο βαθμό που να είναι αδύνατη η αποκατάστασή τους σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας γενιάς.

Η καταστροφή είναι τέτοια που η προηγούμενη πρόταση Τραμπ για Γάζα / Ριβιέρα της Ανατολής και μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων από τον τόπο τους, (που δήθεν αποκλίνει από την μέχρι τώρα Αμερικάνικη πολιτική, ενώ στην ουσία αποτελεί το επιδιωκόμενο προϊόν της), φαντάζει ως πρόταση φιλανθρωπίας.

Προφανώς με την τρέχουσα ηγεσία στο τιμόνι των ΗΠΑ ο πόλεμος δεν θα σταματήσει, όχι για τον γνωστό λόγο ότι δηλαδή η Αμερική είναι υποχρεωμένη να υποστηρίζει στρατιωτικά το Ισραήλ, για να το χρησιμοποιεί σαν το προκεχωρημένο φυλάκιο της στη Μέση Ανατολή, ούτε για τον λόγο ότι το Εβραϊκό λόμπυ επηρεάζει σημαντικά το Κογκρέσο και προωθεί τους πολιτικούς αξιωματούχους της αρεσκείας του, μεταξύ των οποίων και τον Αμερικάνο Πρόεδρο που υποστηρίζεται και από τους Αμερικάνους Χριστιανούς Ευαγγελιστές Σιωνιστές. Οι τελευταίοι αποτελούν μια ιδιαίτερα τοξική μορφή σύγχρονου φονταμενταλισμού. Κατά τον Χριστιανικό σιωνισμό η επιστροφή των Εβραίων στους ιερούς τόπους είναι προϋπόθεση για την επιστροφή του Μεσσία Ιησού. Όσοι πιστοί υιοθετούν αυτήν την άποψη στην κυριολεκτική της μορφή (και νοούνται γι’ αυτόν το λόγο ως φονταμενταλιστές) είναι κεντρικοί παίκτες στο παλαιστινιακό δράμα.

Η πραγματική αιτία για την συνέχιση του πολέμου είναι ότι για τον επιχειρηματία Τραμπ το Ισραήλ είναι ένας τεράστιος καταναλωτής Αμερικάνικου αμυντικού εξοπλισμού που, όπως και στην Ουκρανία, δεν θα χορηγείται εφεξής τσάμπα. Σχετικές αναφορές έγιναν πρόσφατα σε τηλεοπτικά κανάλια ευρείας προβολής όπως το BBC, όπου σπανίζουν οι ειδήσεις περί του κόστους προμήθειας Αμερικάνικου στρατιωτικού υλικού από το Ισραήλ. Εξαίρεση έγινε με την ανακοίνωση απόκτησης από το Ισραήλ, Αμερικάνικων ελικοπτέρων αντί τιμήματος μερικών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με τον τρόπο αυτό ο Τράμπ θεωρεί ότι θα ξεπληρώσει κάποια γραμμάτια στους σιωνιστές υποστηρικτές του, «πουλώντας» στρατιωτικές υπηρεσίες και μέσα, σε ευνοϊκές τιμές. Επιπρόσθετα ο Τράμπ περισσότερο και από τη δημιουργία ενός κράτους / θέρετρο στη Γάζα ενδιαφέρεται για το κοίτασμα φυσικού αερίου «Λεβιάθαν» στην θάλασσα μερικά μίλια από την παραλία.

Το κοίτασμα Λεβιάθαν

Πριν δέκα χρόνια, ο Πούτιν είχε προσφερθεί να θωρακίσει και να αναπτύξει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου του Ισραήλ, πριν ακόμα συγκεντρώσει μεγάλες Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Συρία. Ο Ρώσος Πρόεδρος είχε προτείνει στο Ισραήλ να αναλάβει η Μόσχα την ευθύνη για τη φύλαξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου του Ισραήλ στη Μεσόγειο. Επιπλέον σε εμπιστευτικές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Νετανιάχου και μέσω σιωπηλών απεσταλμένων, προσέφερε ρωσικά κονδύλια 7-10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη του Λεβιάθαν, που είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα, και την κατασκευή αγωγού προς την Τουρκία και την εξαγωγή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Ο αγωγός από το κοίτασμα Λεβιάθαν του Ισραήλ προς την Τουρκία επρόκειτο να περάσει από την ΑΟΖ της Κύπρου, σύμφωνα με προκαταρκτικές συμφωνίες. Όμως η Λευκωσία είχε ενημερώσει την Ιερουσαλήμ ότι αυτό δεν θα είναι δυνατό, έως ότου επιλυθεί το θέμα της Τούρκικου στρατού κατοχής στο βόρειο τμήμα της. Το 2016 ο Νετανιάχου αναγκάστηκε, τελικά, να εγκαταλείψει το μεγάλο σχέδιό του να διοχετεύσει φυσικό αέριο από τα υπεράκτια κοιτάσματα του Ισραήλ στην Τουρκία για πώληση στις ευρωπαϊκές αγορές, αφού η Γαλλία και η Γερμανία γνωστοποίησαν ότι οι συναλλαγές με την Άγκυρα ήταν απαράδεκτες, ενημερώνοντας το Ισραήλ ότι δεν θα αγόραζαν αέριο από το Ισραήλ εάν διοχετευόταν μέσω Τουρκίας. Τότε αυτά τα σχέδια για το κοίτασμα αερίου Λεβιάθαν, μέσω αυτής της όδευσης, μπήκαν στον πάγο. Σήμερα και με δεδομένες τις μεταβολές στην Ευρωπαϊκή συνείδηση και στο πορτοφόλι της, που έχει επιφέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η τετράδα Φον ντερ Λάιεν, Ρούτε, Μερτζ και Μακρόν και οι θετικές δηλώσεις και προθέσεις τους προς την Τουρκία μπορούν να υποστηρίξουν το «ξεπάγωμά» τους.

Η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Παλαιστινιακή αρχή είναι οι σίγουροι καταναλωτές, πλην όμως είναι μικροί και ανήσυχοι. Ιδιαίτερα με την Αίγυπτο η πολιτική εμπλέκεται και πάλι. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν φυσικά εμπόδια στη θαλάσσια διαδρομή της αρχικής σχεδίασης που συμπεριλάμβανε την Τουρκία στην κατασκευή απευθείας αγωγού, το Κάιρο ενημέρωσε την Ιερουσαλήμ ότι αυτή η σχεδίαση δεν είναι αποδεκτή. Το φυσικό αέριο θα έπρεπε να διοχετεύεται μέσω της Κύπρου, ώστε να μην δοθεί στην υποστηριζόμενη από την Τουρκία αντιπολίτευση των Αδελφών Μουσουλμάνων, άλλη μια λαβή για να χτυπηθεί η κυβέρνηση Ελ-Σίσι.

Ο Τραμπ σε ρόλο προξενήτρας Τουρκίας – Ισραήλ και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα.

Η μέχρι τώρα κατάσταση που περιγράφηκε, οι προαναφερόμενες ενστάσεις της Αιγύπτου και οι θέσεις της Τουρκίας για την Γάζα, κατά του Ισραήλ, θα μπορούσαν να επαναφέρουν στο προσκήνιο τον ξεχασμένο αγωγό φυσικού αερίου East Med που σχεδιάστηκε για να συνδέσει απευθείας τις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω της Κύπρου και της Κρήτης. Ωστόσο οι εντάσεις αυτές είναι εύκολο να κατευναστούν με την επιχειρηματική παρέμβαση του, κατά Ρούτε, «πατερούλη» Τραμπ. Αρχίζοντας από την Κύπρο, όπου αυτή την στιγμή πραγματοποιείται η με Ελληνική υποστήριξη πλήρης Αμερικανοποίησή της, ξεκινώντας από την άρση του Αμερικάνικου εμπάργκο όπλων προς αυτή, άρα αυτή θα ακολουθήσει τις Αμερικάνικες επιταγές. Το ίδιο το Αμερικάνικο σχέδιο για τη Γάζα δίνει ρόλο στην Τουρκία (όπως και στην Αίγυπτο) στην σύνθεση της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης και των δυνάμεων ασφαλείας, με την πρόβλεψη συμμετοχής Τούρκων και Αιγυπτίων στρατιωτών στη σύνθεση της στρατιωτικής δύναμης επιβολής ασφάλειας στην Γάζα, που κορμό θα έχει Αμερικάνους μισθοφόρους πρώην στρατιωτικούς για φύλαξη της δοκιμαζόμενης περιοχής της Γάζας και στρατιωτικές Ισραηλινές δυνάμεις για φύλαξη της περιμέτρου. Επισημαίνεται ότι ο Ισραηλινός στρατός ήταν από την αρχή του πολέμου αντίθετος στην απόκτηση της ευθύνης παροχής ασφάλειας στην Γάζα, μετά την λήξη των επιχειρήσεων. Αυτό το είχε πράξει μέχρι το 2005 με ολέθρια αποτελέσματα και για τον λόγο αυτό αποσύρθηκε τότε από εκεί. Η Τουρκία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη στρατευμάτων σε καταρρέοντα κράτη, βλέπε Αφγανιστάν, Λιβύη, Σομαλία και αλλού. Η με τις ευλογίες του Αμερικάνου προέδρου, συνεργασία της Τουρκίας με το Ισραήλ, στο θέμα της παροχής ασφάλειας στη Γάζα, αλλά και με την Αίγυπτο με την οποία η Τουρκία έχει προγραμματίσει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις αναμένεται να λειάνουν τις εντάσεις. Επισημαίνεται ότι Τουρκία και Ισραήλ ήδη συνεργάζονται στη Συρία

Στην περίπτωση αυτή για την Ελλάδα θα πρέπει να ξεχάσουμε τον East Med και να αναρωτηθούμε αν η εναπόθεση της άμυνας της χώρας μας στο Ισραήλ ήταν μια απόφαση που βρίσκεται στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Και οι μισθοφόροι

Η χρήση μισθοφόρων ήδη δοκιμάζεται στην Γάζα με την υιοθέτηση της διαδικασίας παροχής τροφής (και όχι φαρμάκων ή άλλων αναγκαίων αγαθών) όχι από μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες απαγορευτήκαν, αλλά από το νεοσύστατο «ανθρωπιστικό» ίδρυμα για τη Γάζα το Gaza Humanitarian Foundation –GHF. Στο έργο του ιδρύματος αυτού αναφέρθηκε κι ο Νετανιάου από βήματος του ΟΗΕ αναφέροντας ανερυθρίαστα ότι έχει διανείμει περίπου έναν τόνο τροφής ανά κάτοικο της Γάζας. Το ίδρυμα αυτό έχει στελεχωθεί κυρίως από πρώην στελέχη του Αμερικάνικου στρατού που λειτουργούν σαν μισθοφόροι και προφανώς δεν έχουν εκπαιδευτεί στην διάθεση φαγητού σε πεινασμένους και απελπισμένους ανθρώπους. Αποτέλεσμα είναι από τον περασμένο Μάη που η GHF ενεργοποιήθηκε στη Γάζα τέσσερεις χιλιάδες Παλαιστίνιοι να έχουν πυροβοληθεί ή σκοτωθεί από αυτήν και τον IDF, κατά την αναζήτηση φαγητού στα καθορισμένα σημεία διανομής τους μέσα στην Γάζα. Ο έμπειρος δημοσιογράφος Τζέρεμυ Μπόουεν στο Panorama και το BBC Eye, διερευνά τις απελπιστικές ελλείψεις τροφίμων στη Γάζα και τους ισχυρισμούς για εγκλήματα πολέμου από τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ και τους Αμερικάνους μισθοφόρους στον παρακάτω σύνδεσμο:

Κατακλείδα

Ανεξάρτητα από τον προβληματισμό για το αν οι Παλαιστίνιοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την μοίρα τους, ή είναι τα θύματα των ξένων συμφερόντων και διεκδικήσεων, η νεώτερη ιστορία στην περιοχή της Παλαιστίνης δεν ξεκινά από το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στις 7 Οκτώβρη του 2023. Το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της Γάζας, είναι οι ίδιοι, ή απόγονοι κάποιων προσφύγων από τους 700.000 Παλαιστίνιους Άραβες που το 1948 διέφυγαν ή εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους στην περιοχή που δημιουργήθηκε το Ισραήλ. Οι άνθρωποι αυτοί βίωσαν ή άκουσαν τις διηγήσεις αυτού που αναφέρεται ως Νάκμπα ("η καταστροφή"), κατά την οποία εκατοντάδες Παλαιστινιακά χωριά ισοπεδώθηκαν (ξυρίστηκαν) από τους Ισραηλινούς και άλλαξαν την ονομασία τους για να χαθεί και να ξαναγραφεί από το μηδέν η ιστορία τους. Οι κάτοικοι της Γάζας βιώνουν την παρούσα κατάσταση σαν «Νάκμπα Νο 2» και έχοντας την προηγούμενη εμπειρία αναμένεται ότι θα αντισταθούν λυσσαλέα στον εκτοπισμό τους ακόμα και αν τους προτείνουν σημαντικές αποζημιώσεις και δελεαστικές εναλλακτικές. Το Αμερικάνικο σχέδιο των 20 σημείων προβλέπει την διατήρησή τους στην περιοχή με αντάλλαγμα την δυνατότητα αυτοδιάθεσής τους και δοκιμάζοντας την αξιοπρέπειά τους. Έχει σχεδιαστεί δηλαδή για να μην γίνει αποδεκτό από αυτούς με ότι αυτό σημαίνει για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, για το μέλλον των Παλαιστινίων, αλλά και για την Ελλάδα.

(*) Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.