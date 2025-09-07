Συνέντευξη πρωθυπουργού ΔΕΘ: χειραγώγηση δια της κατάταξης των ΜΜΕ

Για κάτι που δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι για το «μαγείρεμα» της σειράς, αλλά και της «διασποράς» των κυβερνητικών δημοσιογράφων σε διάφορα μέσα (διπλοθεσίες).

Αφού χρειάστηκε να περάσουν 32 ΜΜΕ, επιτέλους ο λόγος δόθηκε και στην Εφ.Συν. Ασχέτως που ο πρωθυπουργός επέλεξε να μην απαντήσει στην ερώτησή μας και επικαλέστηκε για ακόμα μία φορά το «δεν γνωρίζω» και ζήτησε πρώτα να ενημερωθεί αρμοδίως και μετά να απαντήσει...

Το colpo grosso, όμως της συνέντευξης ήταν το «φύτεμα» δημοσιογράφων της ΕΡΤ σε διάφορα μέσα. Για το ertnews.gr χρησιμοποιήθηκε η Γεωργία Σκιντζή, γνωστή «αντικειμενική δημοσιογράφος» του κυβερνητικού ρεπορτάζ. Στο δε capital.gr χρησιμοποιήθηκε ο έτερος «αντικειμενικός», δηλαδή το βαρύ πυροβολικό της κυβερνητικής προπαγάνδας, Δημήτρης Γκάτσιος. Και στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ο τρίτος «ανεξάρτητος δημοσιογράφος», Κώστας Παπαχλιμίντζος, όλοι τους αντηχεία της κυβέρνησης στο ertnews.gr.

Το ότι η κυβέρνηση ανταμείβει τους «πρόθυμους» δημοσιογράφους με διπλοθεσίες είναι γνωστό, αλλά αυτό με την ΔΕΘ είναι πρωτοφανές: να καλύπτονται οι συνάδελφοι της δημόσιας (κυβερνητικής) τηλεόρασης υπό τον μανδύα διαφόρων μέσων.

Καλά εκεί στην ΕΡΤ μάς θεωρείτε εντελώς καθυστερημένους που δεν θα αντιλαμβανόμασταν τις «ταχυδακτυλουργίες» σας; Όχι μόνο ως κοινό, αλλά αυτό είναι προσβολή και στους υπόλοιπους συναδέλφους δημοσιογράφους.

Η όλη διαδικασία της συνέντευξης του πρωθυπουργού ήταν στημένη, αφού η σειρά κατάταξης είναι ενδεικτική. Όσο πιο φιλοκυβερνητικό μέσο, τόσο πιο ψηλά. Λιβανιστήρι κανονικό. Ξεκίνησε για «ξεκάρφωμα» με την εφημερίδα Μακεδονία και ακολούθησαν: Πρώτο Θέμα, ΣΚΑΪ, Καθημερινή, ΑΝΤ, ΣΤΑΡ, iefimerida.gr, REAL NEWS, ALPHA, NEA, ertnews, Capital, PARAPOLITIKA, newsbomb.gr, Action24 (Δημήτρης Τάκης).

Το «τσίρκο» ολοκληρώθηκε, αφού «κόπηκαν» αρκετά αντιπολιτευτικά μέσα, όπως ο Ριζοσπάστης, το «Documento», το «Jacobin Greece», η «Αυγή» και το «Στο Κόκκινο».

Να χαρώ εγώ αντικειμενικότητα. Είδες το Επιτελικό Κράτος;