Αυτό που συμβαίνει με τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ και τον τρόπο άσκησης διοίκησης της εκεί ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του προέδρου δεν είναι απλώς γκροτέσκο. Ούτε μόνο πρωτοφανές για τα δεδομένα της χώρας. Δείχνει ότι η αμερικανική Ακροδεξιά δεν έχει πολλά να ζηλέψει από τα ευρωπαϊκά φασιστικά κινήματα του Μεσοπολέμου και κινείται στα χνάρια τους.

Μπορεί μερικοί απόγονοι λευκών Ευρωπαίων με ακραίες αντιλήψεις να ζήλωσαν τη δόξα ομοϊδεατών προγόνων τους στις χώρες προέλευσής τους. Μπορεί απλώς να τους ευνοεί η εποχή. Ή μπορεί απλώς, παρόλο που δηλώνουν υπέρμαχοι της ελευθερίας, να τους ενοχλεί η ελευθερία των άλλων.

Τον τελευταίο καιρό βρισκόμαστε πάντως σε φάση νέας εκδίπλωσης μιας απολυταρχικής ακροδεξιάς ατζέντας. Μόλις προχθές, ο Τραμπ ζήτησε δημόσια την παραίτηση του ομοσπονδιακού εισαγγελέα της Ανατολικής Βιρτζίνια, επειδή δεν υπέκυψε στις πιέσεις να ασκήσει δίωξη σε δύο ανθρώπους που ο πρόεδρος θεωρεί αντιπάλους. Και μόλις χθες, αφού πήρε την εν λόγω παραίτηση, έβαλε στη θέση του μια δικηγόρο που δεν έχει ασκήσει ξανά δικαστικές αρμοδιότητες, πρώην μοντέλο, με την οποία έχει ο ίδιος συνεργαστεί στο παρελθόν. Η δικηγόρος που έχει συμμετάσχει σε διάφορα καλλιστεία, φαντάζεται κανείς ότι δεν θα αρνηθεί να ασκήσει τις εν λόγω διώξεις, σε πρώην αρχηγό του FBI αλλά και στην ίδια τη γενική εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, που το 2017 είχε κυνηγήσει τον πρόεδρο.

Μόλις χθες, πάλι, ο Τραμπ έσφιξε κι άλλο την οικονομική μέγκενη στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ που το θεωρεί ελιτίστικο, υπέρ της woke κουλτούρας και «αντισημιτικό». Μια δικαστίνα της Βοστόνης, πάντως, είχε ακυρώσει στις 3 Σεπτεμβρίου προηγούμενη απόφασή του να παγώσουν χρηματοδοτήσεις προς το πανεπιστήμιο. Στην απόφασή της, η δικαστίνα θεώρησε «προπέτασμα καπνού» τις κατηγορίες για αντισημιτισμό και είπε ότι η επίθεση της κυβέρνησης στο Χάρβαρντ είχε απλώς ιδεολογικά κίνητρα.

Σε ένα άλλο μεγάλο αμερικανικό πανεπιστήμιο, το Μπέρκλεϊ, έγινε γνωστό ότι 160 καθηγητές, φοιτητές και μέλη του διοικητικού προσωπικού ενημερώθηκαν με επιστολή στις 4 Σεπτεμβρίου ότι το πανεπιστήμιο έδωσε στις κυβερνητικές υπηρεσίες κατάλογο με τα ονόματά τους στο πλαίσιο μιας έρευνας για «τέλεση πράξεων θεωρούμενων ως αντισημιτικών».

Η διάσημη φιλόσοφος Τζούντιθ Μπάτλερ, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, της οποίας το όνομα είναι ανάμεσα στα 160 του καταλόγου, και η οποία, εβραϊκής καταγωγής η ίδια, έχει επικρίνει σφοδρά την πολιτική του Ισραήλ, δημοσίευσε στο The Nation απαντητική επιστολή της προς το πανεπιστήμιο όπου μιλάει για καφκική πραγματικότητα.

Και δεν έχει άδικο. Ο Χίτλερ στην αρχή ζητούσε καταλόγους με ονόματα εβραίων, μετά απαίτησε να φορούν αστέρι, μετά τους έκλεισε σε γκέτο και τέλος τους εξόντωσε. Εδώ προς το παρόν δεν έχουμε ξεπεράσει το πρώτο στάδιο της καταγραφής. Ούτε ο αντιεμβολιαστής υπουργός Υγείας, που για να ολοκληρωθεί το αλλόκοτο καφκικό παζλ, είναι μέλος της οικογένειας Κένεντι (!), έχει κάνει προς το παρόν περίεργα πειράματα. Μόνο εμβόλια καταργεί. Να είμαστε ευχαριστημένοι;